RESET TECH nomme Shirin Johari à la tête de la création

La société de technologie de la santé RESET TECH a annoncé la nomination de Shirin Johari à la tête de la création. Dans son nouveau rôle, Johari travaillera en étroite collaboration avec la direction pour donner vie aux idées de la marque dans le canevas créatif et transmettre une messagerie intégrée aux utilisateurs et aux médias, a déclaré la société dans un communiqué. « Bien que le portefeuille et les distinctions de Shirin parlent d’eux-mêmes, je pense que le message et la sensibilisation de notre marque bénéficieront particulièrement énormément de sa direction créative. Sa riche expérience dans le design, la création de marque et la narration rendra sûrement la marque plus forte et créera de nouvelles perspectives pour nos consommateurs actuels et potentiels. a déclaré Karan Talreja, fondateur de RESET TECH.

ohari apporte avec elle 16 ans d’expérience dans le domaine de la publicité, de la création de marques et de l’impact social. Au cours de sa longue carrière, elle a travaillé avec de nombreuses organisations telles que JWT, Ogilvy & Mather, Creativeland Asia, DDB Mudra et TBWA. Dans ces agences, j’ai dirigé des initiatives créatives pour des marques dans toutes les catégories, notamment Vodafone, le ministère indien du Tourisme, BookMyShow, Puma, Nissan, Volkswagen, Cadbury, Philips, Big Bazaar, Baskin Robbins. Elle a également enfilé la casquette de fondatrice d’une start-up financée par VC, Clap Global – Travelers in Classrooms.

« Il y a une valeur composée qui a émergé dans ma capacité à collaborer au déploiement de visions plus larges après avoir innové en tant que créateur publicitaire et entrepreneur. Construire un travail passionnant, éclairant et percutant à la confluence de la pleine conscience, de la science et de la créativité, est un espace qui résonne profondément en moi », a déclaré Johari.

Fondée par Karan Talreja et Luke Coutinho, RESET TECH propose des solutions de santé thérapeutiques aux maladies liées au mode de vie en utilisant des méthodes naturelles, durables et traditionnelles de yoga et de méditation. Les fondateurs dirigent également une marque de santé et de remise en forme appelée RESET basée à Mumbai et à Bangalore.

