Résidences à Las Vegas 2022 : Katy Perry, Adele, Rod Stewart et plus

Il y en a pour tous les goûts à Vegas l’année prochaine (Photo : .)

Obtenir une résidence à Las Vegas est une étape importante dans la carrière de tout artiste, et pour les fans, il y a beaucoup à attendre en 2022.

Avec Adele ayant confirmé qu’elle se rendait à Sin City pour interpréter toutes les nouvelles chansons de son 30 album en janvier et Katy Perry commençant la nouvelle année avec style, il y en aura pour tout le monde au cours des 12 prochains mois.

Alors que les billets se vendent généralement comme une traînée de poudre – en particulier pour les résidences à tirage limité – le calendrier de Vegas semble assez chargé pour l’année prochaine.

Las Vegas est célèbre pour ses salles de concert au sein de ses complexes de casino et les grands et les bons ont tous fait un tour dans la ville, mais voici qui vous pouvez vous attendre à voir en 2022.

Katy Perry

Katy Perry a laissé tomber la nouvelle de sa résidence à la dernière minute (Photo : Michael Kovac/. for Lifetime)

Katy Perry a annoncé la nouvelle surprise de sa résidence à Las Vegas quelques jours seulement avant son premier spectacle le 29 décembre, sa résidence se déroulant jusqu’au 19 mars.

Le spectacle, Katy Perry Play, se déroulera au Resorts World Theatre et comme pour tous les spectacles de Katy Perry, les fans auront certainement droit à un spectacle visuel avec des accessoires sauvages et des costumes colorés à gogo.

Adèle

Les fans se régaleront à la résidence d’Adele (Photo : Cliff Lipson/CBS via .)

Adele donnera deux spectacles par week-end au Colosseum of the Caesars Palace Hotel du 21 janvier au 16 avril.

Les fans peuvent s’attendre à des chansons de son nouvel album en tête des charts 30 et sans aucun doute à quelques-uns de ses succès classiques également à Weekends With Adele.

David Lee Roth

David Lee Roth a publié plus de dates pour sa résidence (Photo : Kevin Winter/. pour ABA)

Si le rock classique est plus votre tasse de thé que la pop, David Lee Roth de Van Halen a ajouté d’autres dates à sa résidence à Las Vegas.

David Lee Roth Rocks Vegas à la House Of Blues était prévu pour une diffusion limitée entre le 31 décembre et le 8 janvier, mais le spectacle s’est avéré si populaire que d’autres dates ont été publiées.

Les spectacles supplémentaires auront lieu entre le 14 et le 22 janvier, donnant aux fans quelques chances supplémentaires de voir ses concerts en solo avant la fin.

Barry Manilow

Barry Manilow est de retour à la demande générale (Photo : Phillip Faraone/.)

Acteur extrêmement populaire de Vegas, Barry Manilow sera de retour pour sa résidence The Hits Come Home au Westgate.

Après que tous ses spectacles ont été annulés en 2020 en raison de la pandémie de Covid, il a été confirmé qu’il ferait une autre course en 2022.

La résidence débutera le 10 février et se poursuivra jusqu’au 23 avril.

Luc Bryan

Luke Bryan apporte l’ambiance country à Sin City (Photo : Jason Koerner/.)

Si la musique country est plus votre tasse de thé, Luke Bryan illuminera Las Vegas avec sa propre résidence l’année prochaine.

Luke se produira dans la ville du 11 au 26 février au Resorts World, en série limitée.

Shania Twain

Imprimé léopard prêt pour la course de Shania (Photo : Clive Brunskill/.)

Une autre légende de Las Vegas, Shania Twain apportera son flair country pop à Planet Hollywood entre le 11 février et le 26 février, à nouveau du 10 juin au 25 juin, et une fois de plus du 26 août au 10 septembre.

Les tenues à imprimé léopard de la tête aux pieds sont un must, naturellement.

Rod Stewart

Rod retourne à Vegas deux fois l’année prochaine (Photo : JMSernational/.)

La légende de la musique Sir Rod Stewart fera vibrer Vegas en 2022 avec sa série de spectacles en résidence au Caesar’s Palace.

Rod Stewart : The Hits se déroulera du 13 au 21 mai, puis du 23 septembre au 1er octobre.

John legend

Les émissions de John Legend vont être spéciales (Photo : Ian Gavan/. pour Gucci)

John Legend sera la tête d’affiche du Zappos Theatre au Planet Hollywood pour 24 dates l’année prochaine.

Sa résidence, Love In Las Vegas, se déroulera du 22 avril au 29 octobre et promet « une belle expérience de concert émouvante, mettant en vedette ses plus grands succès ».

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La résidence d’Adele à Las Vegas exige que les fans soient complètement vaccinés et présentent un test Covid-19 négatif pour entrer



PLUS : John Legend apporte l’amour à Las Vegas alors qu’il confirme sa résidence au Planet Hollywood





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();