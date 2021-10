Resident Evil 4 arrive en VR plus tard cette semaine

Image : Capcom

Un jour, je ne marcherai plus sur cette planète. Je serai poussière dans l’histoire. Mais jusque-là, j’achèterai encore et encore Resident Evil 4… Eh bien, vous voyez l’idée. Et maintenant, avec une version VR du jeu classique sur Oculus Quest plus tard cette semaine, je vais l’acheter à nouveau.

En fait, j’ai acheté mon Quest 2 après que Capcom a annoncé que RE4 arrivait sur la plate-forme VR. Je voulais obtenir un nouveau casque VR et c’était juste l’incitation dont j’avais besoin pour en saisir rapidement un d’Amazon. Ce sera maintenant la 5ème ou 6ème ou peut-être même la 7ème (!) fois que j’achète ce jeu. J’ai perdu le compte. J’ai un problème. Quelqu’un aide.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 18 octobre

Vie à la ferme | PCSummer à Trigue | ordinateur

mardi 19 octobre

Lumière mourante : Édition Platine | SwitchYoutubers Life 2 | PS4, Xbox One, Switch, PC, MacInto the Pit | Xbox One, cryptage PCI | PCL’effet Caligula 2 | PS4, SwitchWar Bâtards | PCAlligator en colère | SwitchDuo Zombies | SwitchRegency Solitaire | SwitchUndying | Simulateur PCEscape | PC, MacDead Estate | PCBunhouse | ordinateur

Mercredi 20 octobre

Spectaculaire Sparky | Switch, PCCorpse Party | Chaînes PS4, Xbox One, Switch, PCSilver | Cycle énergétique Xbox One | Xbox Series X/SHheepo | Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchKlang 2 | PCIls fonctionnent toujours | PCPrincess.Loot.Pixel.Again | Xbox OneBATS : escouade antiterroriste Bloodsuckers | SwitchJARS | SwitchCrazy Gravity | SwitchHimno – La mélodie silencieuse | PCÉLYON | PCIls fonctionnent toujours | PCGravewood High | ordinateur

Jeudi 21 octobre

Resident Evil 4 VR | Génération d’écho Oculus Quest | Xbox Series X/S, Xbox One, PCDisciples : Libération | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCEvertried | PS4, Xbox One, Switch, PCSkul : The Hero Slayer | PS4, Xbox One, SwitchMonomals | SwitchToy Soldats HD | PS4, Xbox One, Switch, PCTandem : A Tale of Shadows | PS4, Xbox One, Switch, PCCollection de SaGa : Final Fantasy Legend | PCEndocrise | CommutateurSakura Nova | SwitchHowling Village : Échos | CommutateurYumeiri | SwitchCards des morts | SwitchGrowbot | PC, MacSpire of Sorcery | PCSword et Fairy 7 | ordinateur

vendredi 22 octobre

Les images sombres : la maison des cendres | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCMon ami Peppa Pig | PS4, Xbox One, Switch, PCMurder Diaries 2 | Pilote de cascade Xbox OneCity | SwitchRéminiscence dans la nuit | Simulateur de vol SwitchPro | SwitchDemon Hunter : Énigmes de lumière | SwitchMinigolf Aventure | SwitchSablier | PCAlisa | PC, Mac