Resident Evil 4 en VR ne devrait pas fonctionner – mais d’une manière ou d’une autre, c’est le cas

Je n’avais pas de grands espoirs dans l’adaptation en réalité virtuelle de Resident Evil 4.

Les versions VR des jeux non VR sont souvent au mieux superflues et au pire douloureuses – parfois littéralement si vous êtes sujet au mal des transports. Resident Evil 7 a pris en charge la VR avec un effet discutable en 2017. Et Resident Evil 4 en VR, une version Oculus Quest 2 du jeu GameCube de Capcom en 2005, fait de nombreux compromis qui semblent compromettants sur le papier. Mais la partie la plus étrange de loin? Ça marche surtout. La version VR de Resident Evil 4 réorganise un classique de l’horreur avec un combat VR suffisamment satisfaisant pour compenser ses innombrables aspérités, produisant quelque chose d’étonnamment amusant.

Contrairement aux récents remakes de console Resident Evil 2 et 3 de Capcom, qui étaient des versions fortement réinventées de leur matériel source, RE4VR (techniquement simplement nommé Resident Evil 4) est une copie presque battement pour battement du récit de l’original, des rencontres ennemies et de la disposition des niveaux. . Il a des textures plus nettes et des mises à niveau audio spatiales, mais si vous avez vu la réédition haute définition du jeu ou le remaster encore plus HD créé par des fans, ce n’est pas une refonte graphique extraordinaire. Au lieu de cela, le développeur du port Armature Studio s’est concentré sur la traduction d’un jeu de tir sur console à la troisième personne en un jeu basé sur un casque à la première personne.

Plus précisément, Armature traduit une partie du jeu. La majeure partie du gameplay de RE4VR transforme votre vue par-dessus l’épaule du protagoniste Leon Kennedy en une expérience à la première personne avec une paire de mains désincarnées – en portant les gants sans doigts de marque de Leon, bien sûr. L’affichage tête haute du jeu est une montre-bracelet avec des détails tels que votre santé et le nombre de munitions, et le menu d’inventaire est légèrement remanié avec un look plus 3D. Si vous avez joué à un jeu de tir VR solo comme Half-Life : Alyx ou Arizona Sunshine, vous trouverez probablement ce mode familier.

La conception de Resident Evil 4 met les éléments les plus prometteurs dans la réalité virtuelle et bloque le reste

Mais Resident Evil 4 n’a pas été totalement VR-ified. Pendant les cinématiques, le jeu vous jette – les mains virtuelles et tout – dans un vide noir pour regarder l’action sur un écran plat. (Vous connaissez ces rêves où vous regardez une personne de l’extérieur, mais vous êtes aussi cette personne ? C’est un peu comme ça.) Beaucoup de ces scènes avaient à l’origine des événements rapides qui impliquaient d’appuyer sur des boutons, et dans RE4VR, vous verrez une superposition plate vous indiquant de secouer vos contrôleurs ou d’appuyer sur les gâchettes à ces moments-là. En dehors des cinématiques, donner un coup de pied à un ennemi ou pousser un objet déplacera également brièvement votre point de vue vers une caméra à la troisième personne afin que vous puissiez voir ce que fait Leon.

Le mélange maladroit de formats semble presque rétro, mais je pense que c’est le bon choix. Armature boucle efficacement les parties de Resident Evil 4 qui seraient les moins convaincantes en tant qu’expériences contrôlées par le mouvement à la première personne, puis s’efforce de créer une expérience de prise de vue VR plus fluide que de nombreux tireurs VR natifs.

Le combat de RE4VR est tactile et satisfaisant sans être extrêmement difficile ou compliqué. Il utilise la dépense familière de l’original en armes de poing, armes d’épaule et un couteau pour les combats à courte portée. Mais en plus de les sélectionner dans votre inventaire, vous pouvez mapper des armes individuelles sur différentes parties de votre corps, en saisissant un fusil ou un fusil de chasse en passant la main derrière votre dos ou un pistolet en tendant la main à vos côtés. Vous pouvez également utiliser des armes à double maniement – ​​ce qui n’est généralement pas productif mais permet des scénarios spécifiques comme tirer avec votre pistolet sur un zombie à votre gauche tout en coupant un d’une échelle à votre droite.

Le système est naturel et fait de l’échange d’armes – et de l’assemblage du bon chargement – ​​une partie intégrante des combats. Couper physiquement les boîtes ou les zombies est tout à fait correct. Le jeu augmente la tension en vous obligeant à saisir des munitions et à les alimenter dans des armes à feu, ce qui confère plus d’interactivité aux délicieuses animations de rechargement de Resident Evil 4. De plus, les niveaux originaux de Resident Evil 4 sont compacts et ne se présentent pas comme conçus pour traverser à des vitesses inhumaines, un danger courant pour les versions VR des jeux non VR. RE4VR vous permet de choisir entre la téléportation et l’utilisation d’un stick analogique pour le mouvement libre, mais je préférais de loin le premier – qui imite plus fidèlement la cadence de l’original pour courir, arrêter et tirer sur des zombies à l’arrêt.

La conception soignée d’Armature et le matériel source du jeu distinguent RE4VR du mode Resident Evil 7 VR. Resident Evil 4 était déjà à la fin de la franchise la plus orientée vers l’action, et RE4VR l’adapte pour s’adapter à une formule de tir VR établie au lieu d’opter pour une expérience d’horreur de survie épuisante, ce qui rend la douzaine d’heures de jeu beaucoup moins stressante. (J’ai joué à la version HD du jeu sur PlayStation 4 quelques mois avant cette critique, et je suis presque sûr que cette itération est également beaucoup plus généreuse en objets et en argent.) C’est basé sur un jeu sensiblement plus ancien que l’Oculus Quest 2 semble totalement capable de rendre, tandis que la faible résolution et l’écran boueux de la PlayStation VR ont paralysé le mode VR de Resident Evil 7.

Plus important encore, RE4VR promet une expérience véritablement différente – pas seulement un rechapage VR des mêmes systèmes. Ce n’est pas un remplacement pour l’original à écran plat, et si vous êtes absolument un puriste, les développeurs ont supprimé quelques lignes (honnêtement dignes d’intérêt et ratées) des cinématiques. Si quoi que ce soit, c’est le genre de chose qui est génial à jouer après avoir travaillé sur les énigmes du jeu et les stratégies de boss en dehors de la réalité virtuelle, afin que vous puissiez vous concentrer sur les nouveaux éléments.

C’est un jeu de tir VR efficace, sinon révolutionnaire

RE4VR ne révolutionne pas les tireurs VR comme Resident Evil 4 a transformé les jeux sur console. Il n’y a rien de plus distinctif que Half-Life: les gants de gravité d’Alyx, le combat en kayak de Phantom: Covert Ops ou la gunophilie obsessionnelle des hot-dogs, fers à cheval et grenades à main. Des fonctionnalités telles que le rechargement des armes à feu, qui peuvent conférer un sentiment de maîtrise dans des jeux comme Alyx, ressemblent davantage à une saveur supplémentaire qu’à des mécanismes complexes.

Il y a quelques ratés mineurs mais légitimes. Quelques sections scriptées déjà frustrantes du jeu, y compris sa toute dernière scène, deviennent encore moins amusantes avec des commandes de mouvement qui ne sont pas aussi intuitives que vous l’espériez. Mimer l’utilisation d’armes à deux mains est un peu gênant. Dans un exemple plus littéral, vous pouvez accidentellement tirer des goupilles de grenade tout en essayant de mettre les grenades dans votre inventaire, un fait que j’ai appris à plusieurs reprises à la dure.

Des moments comme ceux-ci vous rappellent que les conventions de la réalité virtuelle sont toujours en évolution et que la fluidité des commandes de mouvement peut également les rendre peu fiables. Mais malgré ces exceptions, le jeu est indéniablement bon. RE4VR est une nouvelle tournure du monde bizarre et atmosphérique de Resident Evil 4 et un ajout solide à la liste encore relativement courte de tireurs robustes basés sur des casques, ainsi que la preuve qu’une adaptation VR n’a pas besoin d’être transparente – il suffit doit trouver un élément central qui fonctionne vraiment.

Resident Evil 4 pour VR sortira le 21 octobre exclusivement pour Oculus Quest 2. Le jeu comprend le mode histoire de Resident Evil 4 ; il n’inclut pas les modules complémentaires Separate Ways, Assignment Ada ou Mercenaries.