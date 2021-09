Resident Evil 4 VR arrive sur Oculus Quest 2 le mois prochain

in

Capcom a annoncé que la version de réalité virtuelle de son jeu d’horreur classique, Resident Evil 4, arrivera pour Oculus Quest 2 le 2 octobre1 – juste à temps pour Halloween.

Aucune autre plate-forme n’a été annoncée pour le jeu au moment de la rédaction, donc pour le moment, il semble que ce sera une exclusivité Oculus Quest 2.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le jeu a été annoncé lors du Resident Evil Showcase d’avril, où il a été révélé que le jeu avait été repensé pour la réalité virtuelle par Armature, les développeurs derrière Recore (vous vous en souvenez ?), Capcom et Oculus.

Il y a maintenant des changements assez importants dans l’expérience, selon la bande-annonce. Le changement le plus notable est que nous sommes maintenant à la première personne, plutôt qu’à la troisième personne. Vous pouvez ramasser des armes et des boîtes de munitions, et vous pouvez balancer votre couteau manuellement après l’avoir ramassé sur votre poitrine. Vous pouvez également utiliser deux armes grâce aux solutions de contrôle de l’Oculus Rift 2.

Les armes seront saisies dans des étuis à votre taille et des objets de guérison peuvent être utilisés en les saisissant par votre épaule gauche.

Vous pourrez déplacer Léon en le téléportant ou en déplaçant le stick analogique droit. Le jeu prend en charge le fait d’être joué debout ou assis.

“Cligner des yeux ne sera pas une option”, lit-on dans un texte de présentation de la vidéo, de manière quelque peu menaçante. L’action a certainement l’air beaucoup plus imposante et dans votre visage dans cette version, par rapport à ce qu’elle est apparue dans le classique de 2005.

Ce sera le premier jeu Resident Evil VR auquel vous pourrez jouer sur PC – Resident Evil 7 était jouable en VR d’avant en arrière, mais uniquement via PlayStation VR.