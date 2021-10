Resident Evil 4 VR Review – Une sélection de bonnes choses, étranger

Vous vous souvenez du boîtier GameCube original de Resident Evil 4 ? Celui qui a dit « Seulement pour » dans le coin ? C’est difficile à imaginer maintenant, étant donné que le jeu a été porté dans tous les sens, sur le téléphone Nokia et vice-versa. Mais malgré son statut acclamé, tous ses ports et le modeste lifting visuel qu’il a reçu au fil des ans, une chose reste lamentablement inchangée et cimente fermement Resident Evil 4 en 2005 lors de sa sortie initiale : ces maudits contrôles de réservoir. Même l’édition Wii (le meilleur portage du jeu, je dois dire) était entravée par son mouvement rigide. C’est-à-dire jusqu’à Resident Evil 4 VR, qui présente le jeu sous son meilleur jour depuis sa sortie originale.

Jouer à travers le classique de l’action-horreur sur l’Oculus Quest 2 m’a donné le sentiment que je voulais depuis la première fois que j’ai terminé RE4 il y a 16 ans sur le GameCube : le sentiment de le revivre pour la première fois. Et ce sentiment est carrément génial.

À partir de zéro, le jeu a été méticuleusement recréé dans Unreal Engine 4 dans des détails étranges pour fonctionner pleinement en VR, et le résultat est tellement impressionnant ; ce n’est rien de moins que de la magie. Des textures rehaussées aux effets sonores et aux animations, RE4 peut désormais être vu – littéralement – à travers un tout nouvel objectif. Entrer dans la peau du protagoniste et joli garçon Leon S. Kennedy en mission pour sauver la fille du président n’a jamais été aussi cool, et la représentation d’horreur de l’Europe de l’Est n’a jamais été aussi effrayante.

Presque tout a été mis à jour pour s’adapter à la réalité virtuelle : votre équipement est désormais accessible sur votre corps physique : saisissez votre taille pour votre pistolet, votre épaule pour votre couteau, votre poitrine pour une grenade et une ceinture utilitaire pour les chargeurs d’armes. Cela signifie charger physiquement votre arme et l’armer avant de tirer, dégainer votre couteau pour ouvrir des caisses, ou tirer la goupille d’une grenade et la laisser cuire avant de la jeter aux pieds de certains Ganados. Et effectuer presque toutes les actions m’a fait me sentir comme un dur à cuire total qui sauve président-fille.

La réalité virtuelle a excellé dans les combats à la première personne et brille exceptionnellement bien dans RE4VR. Tirer de la dynamite des mains de quelqu’un, s’écarter d’une hache lancée, décharger une mitraillette d’une main et sortir un pistolet de l’autre pour abattre les ennemis à côté de moi, tout était si satisfaisant. Le simple fait d’ouvrir des armoires était une nouvelle façon étrangement excitante d’interagir avec un monde que je connais si bien.

Pomper un fusil de chasse et presser la gâchette à bout portant sur le visage d’un ennemi, suivi d’une explosion de son crâne trempée de sang, seulement pour que des tentacules jaillissent de son cou de près et de manière personnelle en VR est à couper le souffle, et même quand j’étais tremblant d’anxiété, j’avais un sourire sur mon visage jusqu’aux oreilles.

Bien que son combat soit beaucoup plus polyvalent que l’original n’aurait jamais pu l’être, comme le double maniement d’un couteau et d’un pistolet, ou d’un fusil de chasse et d’une mitraillette, ne vous y trompez pas : les chances sont toujours contre moi et chaque assaut de Ganados ressenti déchirant – RE4VR parvient toujours à très bien capturer la tension et le stress de l’original. Et, honnêtement, le double maniement et les armes à feu sont rarement une voie à suivre, car cela peut être un gaspillage de ressources. Il est indéniable que cela m’a sorti de certaines situations désastreuses, cependant.

Comme mentionné précédemment, les actions qui étaient autrefois une simple pression sur un bouton nécessitent désormais une intervention physique du joueur, comme ouvrir des armoires, des tiroirs, basculer entre les commutateurs, tourner les clés de porte et résoudre des énigmes – tout est fait en utilisant des mouvements réels. C’est une petite touche, et pas une idée tout à fait remarquable pour un titre VR, mais cela reste efficace pour élever l’expérience Resident Evil 4. Pouvoir ouvrir des tiroirs ou passer lentement une porte pour voir ce qui se trouve au coin de la rue a un impact énorme sur l’immersion et aide le jeu à se sentir comme une expérience nouvelle et moderne. Même économiser sur une machine à écrire implique désormais d’appuyer physiquement sur les touches mécaniques d’une machine à écrire du début du 20e siècle. C’est un délice si simple.

Certaines choses sont verrouillées en appuyant sur des boutons, et à juste titre, comme sauter par une fenêtre ou sauter par-dessus une barrière, ce qui passe à une perspective à la troisième personne à ces moments-là. Pour moi, qui souffre du mal des transports, j’en étais reconnaissant, mais votre kilométrage peut varier. Vous pouvez également choisir de rester à la première personne grâce à une option trouvée dans les paramètres.

Voir de près les ennemis et les environnements emblématiques de RE4 accentue le sentiment de le revivre pour la première fois. J’ai regardé un Ganando ramper vers moi pendant que je cherchais à recharger mon pistolet. J’ai remarqué sur leur visage des détails que je n’avais jamais vus auparavant : des yeux vides et écarquillés, avec la bouche légèrement entrouverte et tordue. Cela rendait un ennemi déjà troublant beaucoup plus étrange et intrusif.

Les environnements que j’avais vus une douzaine de fois auparavant dans mes précédentes parties sur console étaient d’autant plus captivants. J’ai pris plus de temps pour observer les peintures victoriennes obsédantes du château ou la charrette remplie de cadavres près de la ferme. Le simple fait de regarder l’eau sale dans le puits alors que je cherchais un trésor m’a donné envie de me laver les mains dans la vraie vie.

Les options d’accessibilité sont nombreuses, avec de nombreuses disponibles pour répondre aux besoins des joueurs en VR. Ils vont du mouvement complet à la position debout, assise et permettent des ajustements selon que vous soyez droitier ou gaucher. Il existe également différents modes d’interaction, tels que Immersive, qui place tout l’équipement et les armes sur votre corps physique, ou le mode Confort, où votre arsenal peut être commuté et pivoté en appuyant sur quelques boutons. De plus, il existe une multitude d’options pour peaufiner et affiner votre expérience de jeu idéale. J’ai joué en mode immersif, debout, avec un mouvement de téléportation et un réglage rapide de 180 activé, pendant l’intégralité de mes 13 heures de jeu (étalées sur des incréments de 1 à 2 heures), et j’ai rarement ressenti de l’inconfort.

Mais tout ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Les mouvements de compteur en particulier sont un mécanisme que j’ai abandonné au début de ma partie. Les contre-mouvements, comme les coups de pied et les suplex, peuvent être exécutés après avoir étourdi un ennemi en lui tirant dans les genoux ou au visage. Dans ces moments-là, je me suis retrouvé à tâtonner maladroitement pour m’approcher suffisamment d’un ennemi pour appuyer sur le bouton et lancer l’attaque, ratant souvent complètement la fenêtre de chance et me mettant involontairement en danger. L’action semblait maladroite et peu intuitive par rapport au mouvement physique de tout le reste, alors j’ai finalement cessé de l’utiliser.

Certains combats de boss ne se traduisent pas non plus facilement en réalité virtuelle. Del Lago, le combat contre le boss des marais, en particulier, s’est avéré être un point de frustration. Contrôler le bateau, tout en étant tiré par la bête géante, et devoir simultanément charger un fusil à harpon et tirer, c’était beaucoup à gérer – c’est quelque chose qui fonctionnait bien sur console, mais qui avait le plein mouvement de la réalité virtuelle tout en faisant fonctionner plusieurs choses à la fois était un peu trop désorientant.

À ma grande surprise, cependant, les parties que je redoutais de revenir de l’original, en particulier l’acte final axé sur l’action du jeu, ont en fait été améliorées grâce à la réalité virtuelle. Traditionnellement, compte tenu du mouvement rigide original de RE4 et de l’absence de système de couverture, combattre les derniers ennemis armés militaires du jeu était généralement une tâche lente à parcourir au coin de la rue, seulement pour obtenir un tir avant de s’enfuir. Le rythme dans le jeu original est devenu décousu et hors de caractère à ces moments-là. Mais en VR, l’action est amplifiée grâce à la possibilité de se cacher physiquement dans les coins, de se mettre à l’abri, de tirer à travers des ouvertures dans le mur ou de lancer des grenades. C’était incroyable et a fait d’entrer dans une fusillade avec des hommes de main armés d’arbalètes, de tirs d’armes à feu et de lancers de haches, une explosion totale.

Cette mise en œuvre exaltante du combat rend le manque de mode Mercenaires d’autant plus évident. Jouer les segments d’action de RE4 à travers des lentilles VR m’a donné envie de voir comment son action-horreur peut se traduire dans l’expérience de style arcade de Mercenaries, donc son absence est une déception mineure. Au lieu de cela, au moment où les crédits ont roulé, j’ai commencé ma deuxième partie sur New Game +, avec l’intention de passer par un mode de difficulté professionnel supplémentaire, plus difficile.

Il n’y a pas de jeu que j’ai terminé plus de fois dans ma vie que Resident Evil 4, et l’expérimenter via un format différent est une expérience étonnante. Apporter le classique de 16 ans à la VR ne réaffirme pas seulement pourquoi c’est un classique pour commencer, mais lui donne également une place parmi les meilleurs jeux VR proposés. Et il est évident que construire le jeu à partir de zéro était un travail d’amour.

RE4VR est un jeu incontournable à avoir dans sa bibliothèque Oculus Quest 2, aux côtés de Beat Saber et Superhot. C’est une version accueillante pour les nouveaux arrivants qui sont capables de VR, et, plus excitant, non seulement les nouveaux joueurs pourront découvrir RE4 d’une nouvelle manière qui ne compromet pas la grandeur de l’original (et même ses bizarreries), mais une nouvelle génération des joueurs auront l’occasion d’entendre les répliques campy de Leon S. Kennedy. Et c’est une perspective qui me passionne beaucoup.