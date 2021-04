Resident Evil a changé sa date, mais aurait-il dû changer son titre?

Allez-y et dites-le à voix haute: Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City. Oui, je comprends tout à fait que mettre le nom de l’emplacement emblématique dans le titre pourrait être utile pour les nouveaux arrivants dans la franchise et familier pour ceux d’entre nous qui sont dans le coin depuis un certain temps. Personnellement, je pense toujours que c’est une bouchée maladroite d’un titre, ce qui rend l’annonce officielle de Sony Pictures que le film ouvrira désormais le 24 novembre est d’autant plus étrange. Seule une dinde d’un titre comme celui-ci atterrirait le week-end de Thanksgiving, gonflant la table comme si elle était faite de farce. Découpons un peu plus ce sujet, et faisons un repas avec des choses, d’accord?