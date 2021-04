Resident Evil en tête de la liste des jeux vidéo les plus attendus de mai

Le huitième volet de la saga “Resident Evil”, l’action illimitée de «Far Cry 6» et la publication sur PC de l’une des exclusivités PlayStation à succès telles que “Days Gone” représenter le grand lancement de jeux vidéo pour ce mois de mai.

Le jeu le plus attendu est, sans aucun doute, «Resident Evil: Village». Le huitième volet de cette franchise d’horreur mythique de la société Campcon est une suite directe de son prédécesseur, «Biohazard», mais dans lequel une expérience de survie beaucoup plus intense vous sera proposée et dans laquelle elle reviendra au mode de jeu à la première personne.

Après avoir affronté des zombies, des mutants et d’autres êtres surnaturels, Ethan Winters affrontera à nouveau d’étranges créatures qui ont pris le contrôle d’un village maudit, dans ce qui sera une nouvelle aventure dans laquelle terreur, suspense et tension feront de ce jeu une expérience totalement effrénée.

“Resident Evil: Village” sortira le 7 mai sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.

Un autre des jeux les plus recherchés de ce mois de mai est “Far Cry 6“, Quoi arrivera enfin le 26 mai sur pratiquement toutes les plateformes (PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X et Stadia) après qu’Ubisoft ait dû retarder son lancement en février dernier.

Ce jeu de tir à la première personne conduira le joueur à devenir Diego, un guérillero qui se battra contre le régime d’Antón Castillo, le dictateur de «Yara», un paradis tropical dans lequel se déroulera une histoire dans laquelle l’action, le plaisir et l’adrénaline sont plus qu’assuré.

Il met également en évidence la publication sur PC de l’un des jeux jusqu’à présent exclusifs à Sony Interactive Entertainment pour Play Station, tels que “Jours passés».

Un jeu vidéo “survival horror” avec la devise “Le monde contre vous”. Avec un format monde ouvert, Le jeu vidéo décrit le voyage de Deacon St.John à travers un monde post-politique dévasté par une pandémie. Une balade à moto à travers les forêts de l’Oregon qui rappelle des passages de “Sons Of Anarchy” et “Mad Max”.

Pendant le jeu, le protagoniste fait face à un nombre incalculable d’ennemis: des “freakers” -humains infectés par le virus qui a détruit le monde-, des animaux mutés ou des “tritons” -hunters qui tentent de survivre en tuant d’autres humains.

Mais ce mois de mai regorge de nombreux autres jeux vidéo, plus d’une trentaine, parmi lesquels “Dragon Quest Builders 2” (4 mai) un jeu d’action et de construction de Square Enix pour PS4m Xbox One, Nintendo Switch et PC; ou “Rust” (21 mai) par Facepunch Studios pour PC, PS4 et Xbox One, une aventure d’action et de survie à la première personne.

“Skate City” sortira le 6 mai sur iOS, PC, PS4 4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Switch En tant que l’un des nouveaux jeux de plate-forme les plus attendus basés sur l’art du skateboard, “Miitopia” arrivera également le 21 mai sous la forme d’une aventure RPG sur l’un des univers les plus importants de Nintendo pour sa plate-forme Switch.

D’autres jeux à venir ce mois-ci seront «Hood: Outlaws & Legends» (10 mai) «RWBY: Grimm Eclipe-Definitive Edition» (13 mai); “Subnautica: Below Zero” Mass Effect Legendary Edition “” Famicom Detective Cluv “(tous les trois le 14 mai); “SnowRunner” (18 mai), Just Die Déjà; «Le plus long chemin du monde» (tous deux le 20 mai); et “Knockout City (21 mai).

Aussi “Biomutant”, “Erica”, “Maneater,” King of Seas “,” Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster “(tous les cinq le 25 mai); «Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground», «Earth Defense Force: World Brothers» (tous deux le 27 mai); “Song of Horror”, “Beautiful Desolation” et “World’s End Club” (tous les trois le 28 mai).

En ce qui concerne les productions «indépendantes», «Aerial_Knights Never Yield» se démarque, un jeu «runner» à défilement latéral 3D pour Nintendo Switch; et aussi «Essays on Empathy», du studio espagnol «Deconstructeam» pour PC, qui devrait être l’une des grandes révélations de ces productions indépendantes.