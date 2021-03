Resident Evil Reboot: date de sortie, distribution et ## choses rapides que nous savons sur Welcome To Raccoon City

En tête du peloton est Robbie Amell, qui incarnera Chris Redfield, le membre de l’équipe des Special Tactics and Rescue Services (STARS) créée pour la première fois en 1996. Ant-Man et Hannah John-Kamen de la guêpe affronteront Jill, membre de STARS Valentin. Du côté de Resident Evil 2, Kaya Scodelario incarnera Claire Redfield tandis qu’Avan Jogia doit endosser le rôle de Leon Kennedy, l’officier de police de Raccoon City qui a eu un sacré premier jour au travail.

Tom Hopper, de la renommée de The Umbrella Academy et Game of Thrones, affrontera l’antagoniste de longue date de la série Albert Wesker. D’autres personnages notables de Resident Evil comme Ada Wong (Lily Gao), William Birkin (Neal McDonough) et le chef Brian Irons (Donal Logue) devraient également apparaître.