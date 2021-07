Resident Evil Village a aidé les ventes nettes des jeux Capcom à plus que doubler au premier trimestre

Le géant japonais de l’édition Capcom a annoncé une augmentation de 104,5% des ventes nettes de son activité de jeux pour les trois mois se terminant le 30 juin 2021.

La société a indiqué que sa division « contenus numériques » – alias les jeux vidéo – a réalisé un chiffre d’affaires net de 43,9 milliards de yens (399,8 millions de dollars) pour la période, tandis que le bénéfice d’exploitation a atteint 24,5 milliards de yens (223 millions de dollars). C’est une augmentation de 107,2% en glissement annuel.

Capcom affirme avoir vendu 13,3 millions d’unités au total pour la période – une augmentation de 44,6% – ce qui lui a valu ses résultats de ventes nets les plus élevés à ce jour, en partie en raison du nombre de ventes numériques, qui offrent des marges plus élevées.

Les ventes de la période ont apparemment été principalement tirées par le lancement de Resident Evil Village, qui est sorti en mai de cette année et a vendu à ce jour plus de 4,5 millions d’unités dans le monde. Capcom a également appelé le titre de Nintendo Switch Monster Hunter Rise comme contribuant à ses résultats financiers.

Lors de son lancement en mai, Resident Evil Village a atteint un record de 106,6 000 utilisateurs simultanés sur Steam, un record pour la franchise.

