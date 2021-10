Resident Evil Village a maintenant expédié 5 millions d’unités, se vendant plus rapidement que Resident Evil 7

On dirait qu’hier encore, nous avons entendu que Resident Evil Village avait atteint la barre des 4,5 millions de ventes, et maintenant Capcom a annoncé que le jeu avait expédié plus de 5 millions d’unités depuis son lancement en mai.

Capcom a annoncé que Village maléfique résident a vendu encore 500 000 unités depuis la dernière mise à jour de l’éditeur, poussant les ventes totales du jeu d’horreur (numériquement et physiquement) à plus de 5 millions.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Et l’éditeur sait aussi pourquoi le jeu est si populaire. « En plus de fournir une impression d’échelle qui surpasse son prédécesseur, ainsi qu’une narration qui dépasse le genre des jeux d’horreur, ce titre a été salué pour son degré d’action plus élevé et un gameplay encore plus vaste et très engageant », a déclaré le communiqué. Remarques.

Village se vend plus rapidement que Resident Evil 7 et a eu le meilleur lancement Steam de tous les temps pour un jeu Resident Evil. Les DLC des joueurs continuent d’alimenter les ventes.

La sortie de Capcom a également noté que Resident Evil 7 est désormais à la barre impressionnante des 10 millions d’unités vendues, conservant ainsi son statut de jeu le plus vendu de la série (pour l’instant). Village est un candidat probable, cependant, d’autant plus qu’il commence à être mis en vente et que davantage de contenus sont publiés pour le jeu d’horreur décalé.

Tout est de la musique aux oreilles de Capcom : Resident Evil, en tant que série, dépasse désormais largement les 100 millions de points de vente – et comme il commence à devenir plus populaire grâce à divers projets Netflix et à un contenu plus grand public, ces chiffres ne sont susceptibles que de gonfler encore plus.

Vous pouvez lire notre critique de Resident Evil Village ici, et si vous n’avez pas encore sauté dans le voyage bizarre d’Ethan Winters, vous voudrez peut-être participer à la première partie de notre procédure pas à pas de Resident Evil Village.