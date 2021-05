Resident Evil Village atteint un record de 106,6k utilisateurs simultanés sur Steam

10 mai 2021 – 11h05

La dernière entrée de la série Resident Evil de Capcom, Village, a attiré un nombre record d’utilisateurs simultanés sur Steam.

C’est selon Steam Charts, qui montre que le titre affiche un pic de 106.631 joueurs simultanés sur la plate-forme de Valve, de loin le chiffre le plus élevé qu’une entrée dans la franchise d’horreur a réussi à ce jour sur PC.

Le précédent détenteur du record était le remake de 2019 de Resident Evil 2, qui affiche un pic de 74 024 utilisateurs simultanés sur Steam, un chiffre qu’il a atteint après son lancement en janvier 2019. Malgré de fortes ventes, Resident Evil 3 n’a géré que 32635 joueurs simultanés sur Steam lorsque il a été publié en avril 2020. C’est toujours bien en avance sur les 18211 utilisateurs simultanés Resident Evil 7 réalisés en janvier 2017.

Resident Evil Village était le titre le plus vendu sur Steam la semaine dernière après son lancement le 7 mai. Le succès croissant de la franchise d’horreur sur PC est sans aucun doute lié au fait que l’éditeur Capcom s’est davantage concentré sur cette plate-forme ces dernières années.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

