Resident Evil Village est déjà le deuxième jeu le plus vendu de 2021 aux États-Unis | Jeux

Resident Evil Village et Nintendo Switch sont les best-sellers en mai 2021 aux États-Unis, tandis que Days Gone atteint un sommet grâce à la version PC.

Resident Evil Village et Nintendo Switch étaient le jeu et la console les plus vendus aux États-Unis en mai 2021, au cours d’un mois au cours duquel la consommation de consoles, de jeux vidéo, de contenus et d’accessoires a augmenté de 3% par rapport à l’année précédente. Au total, on parle d’un chiffre de 4 452 millions de dollars, contre 4 343 millions en 2020.

Ici, vous pouvez consulter les données de mai de l’année dernière (avec Call of Duty Modern Warfate, GTA V et Animal Crossing New Horizons couronnant la liste des jeux), bien qu’à cette époque les chiffres ne reflètent pas l’abonnement et la consommation mobile (données obtenues de Sensor Tower).

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ FIL NPD US de mai 2021 – Les dépenses de consommation de mai 2021 en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont augmenté de 3% par rapport à il y a un an, atteignant 4,5 milliards de dollars. Les dépenses de consommation depuis le début de l’année ont totalisé 24,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport à 2020 YTD. pic.twitter.com/c8oIiFBqsE – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 14 juin 2021

Les ventes de mai 2021 étaient légèrement inférieures à celles d’avril 2021, mais une tendance à la croissance s’est redressée, après quatre mois de baisse.

En matériel, Nintendo Switch est la console la plus vendue à la fois en unités et en revenus. Porter 30 mois consécutifs étant la console la plus vendue, un record absolu sur le marché américain qui n’a pas changé même avec le lancement des consoles de nouvelle génération, malgré le fait que la PlayStation 5 a également battu ses propres records.

Quant aux jeux, Village maléfique résident C’était le jeu le plus vendu du mois, et c’est le deuxième jeu le plus vendu cette année (il est sorti le 7 mai). Dans la liste des jeux, il n’y a pas trop de surprises (Mass Effect Legendary Edition 2, Biomutant 16 et Miitopia sont laissés de côté), bien qu’il ressorte que le lancement sur PC de Jours passés cela l’a propulsé à la 21e position des meilleurs vendeurs du mois, un jeu qui en avril était classé 247…

Ventes aux États-Unis – Mai 2021

Les jeux les plus vendus en mai

Les jeux les plus vendus sur PlayStation

Les jeux les plus vendus sur Nintendo Switch

Les jeux les plus vendus sur Xbox

Les jeux les plus vendus de 2021 à ce jour

