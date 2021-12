Resident Evil Village est le jeu le plus achevé de 2021

Parmi tous les jeux percutants sortis en 2021, il semble que Resident Evil Village ait touché une corde sensible avec beaucoup de monde.

Selon HowLongToBeat, un site dédié à déterminer combien de temps il faut pour terminer les jeux vidéo, plus de ses utilisateurs ont terminé Resident Evil Village que tout autre jeu sorti en 2021. Une métrique qui correspond bien aux statistiques affirmant que Resident Evil Village était parmi Les titres les plus populaires de Google en 2021 également.

Parmi les autres jeux qui ont réussi à dépasser la liste de HowLongToBeat, citons Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart et It Takes Two – qui a remporté le jeu de l’année aux Game Awards cette année.

La liste complète de HowLongToBeat est disponible ci-dessous.

Resident Evil Village dépasse environ 9 heures pour terminer par la plupart des comptes, donc cette nouvelle n’est pas si surprenante. Capcom était tellement satisfait des performances du jeu qu’il a annoncé que le DLC gratuit pour un joueur était en cours de développement.

La série est certainement sur une séquence de victoires ces derniers temps. Capcom a déclaré que Resident Evil 7 avait franchi le cap des 10 millions d’unités expédiées en octobre. Nous avons également beaucoup aimé Resident Evil 4 VR, qui a remporté le titre du meilleur VR/AR aux Game Awards.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.