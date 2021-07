Resident Evil Village: L’horreur de la survie de la prochaine génération

Huitième opus de la série la plus vendue, avec les graphismes les plus réalistes et terrifiants jamais réalisés.

Resident Evil Village est le huitième volet de la série à succès Resident Evil. Le nouveau titre est basé sur le moteur RE exclusif de Capcom, qui a été utilisé pour créer des expériences de jeu vives dans des titres à succès tels que Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Devil May Cry 5. Le moteur RE, avec La technologie de console de nouvelle génération élève l’expérience d’horreur de survie dans Resident Evil Village à de nouveaux sommets, car le titre affiche les graphismes les plus réalistes et terrifiants à ce jour.

Le jeu

Resident Evil Village continue l’histoire d’Ethan Winters, qui est apparu pour la première fois dans Resident Evil 7 biohazard. Le dernier opus combine une action rapide avec un gameplay d’horreur de survie emblématique de la série Resident Evil. À première vue, sa jouabilité comprend certaines fonctionnalités qui rappellent les favoris des fans des jeux précédents de la série Resident Evil.

Le protagoniste Ethan peut désormais acquérir et vendre des objets, acheter des recettes pour créer des outils et personnaliser des armes avec un marchand surnommé “Le Duc”. En utilisant les matériaux trouvés tout au long du jeu, il est capable de fabriquer des consommables inestimables nécessaires pour survivre aux terreurs du village. L’utilisation de ces fournitures implique également une planification plus stratégique avec un système d’inventaire révisé basé sur la gestion de l’espace qui peut être familier aux fans de la série.

Ethan fait face à de nombreuses menaces, telles que des créatures rapides qui le traquent sans relâche, ou les mystérieuses filles de Lady Dimitrescu, qui peuvent se transformer en essaims d’insectes. Les adversaires disparates du jeu ont leurs propres façons d’attaquer, les joueurs doivent donc adapter leurs stratégies avec des décisions rapides sur le moment d’attaquer, de protéger ou de fuir pour survivre. Ethan a un nouveau coup de pied dans son arsenal pour se distancer des ennemis et gagner un temps précieux pour décider de son prochain coup.

Histoire

Se déroulant après les événements terrifiants du célèbre Resident Evil 7 Biohazard, l’histoire commence avec Ethan Winters et sa femme Mia vivant paisiblement dans une nouvelle ville, libérés de leurs cauchemars passés. Au moment où ils commencent à construire leur nouvelle vie ensemble, la tragédie les frappe à nouveau : Chris Redfield, le héros légendaire de la saga Resident Evil, renoue avec le couple et entre brutalement dans leur vie, plongeant Ethan dans le chaos absolu. Dévasté, Ethan se retrouve dans une ville isolée enneigée à la recherche de réponses après avoir été plongé dans un tout nouveau cauchemar.

Caractéristiques principales

Une toute nouvelle expérience Resident Evil : Reprenant l’histoire de Resident Evil 7 là où elle s’était arrêtée, Resident Evil ViIIage est le huitième volet numérique de la série Resident Evil. Le jeu commence avec Ethan et Mia Winters vivant ensemble heureux et essayant d’oublier leurs cauchemars de la plantation Baker, jusqu’à ce que sa vie soit bouleversée et qu’Ethan devienne le centre d’un nouveau cauchemar. Technologie de nouvelle génération : le moteur RE associé à la nouvelle puissance technologique de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X affiche des graphismes hyper détaillés, montrant la ville sinistre et ses habitants imminents avec des détails étonnants. Resident Evil Village offre l’expérience d’horreur la plus réaliste à ce jour. Action à la première personne – Les joueurs incarnent Ethan Winters et vivent chaque combat au corps à corps et poursuites terrifiantes à travers une perspective à la première personne. Visages familiers et nouveaux gars : Chris Redfield a été un héros régulier de la saga Resident Evil, mais son apparition dans Resident Evil Village semble avoir des motivations sinistres. Une poignée de nouveaux ennemis qui habitent la ville énigmatique traqueront Ethan sans relâche et entraveront chacun de ses mouvements alors qu’il essaie de donner un sens au nouveau cauchemar dans lequel il se trouve plongé.

Une ville vivante et époustouflante : plus que les mystères qui se cachent derrière les terribles événements qui se déroulent dans le jeu, la ville est un personnage en soi, avec des mystères à élucider pour Ethan et des horreurs à fuir. Démo de Maiden : les utilisateurs de PlayStation 5 peuvent avoir un aperçu de la zone du château de Resident Evil Village avec la démo de Maiden. Cette expérience de jeu est différente du jeu final, mais elle montre les visuels étonnants et l’audio 3D que l’on peut voir dans le volet principal. En tant que Maiden, les utilisateurs doivent compter uniquement sur leur intelligence pour échapper à une démo stressante, car ils n’ont aucun moyen de se battre ou de se défendre.

25e anniversaire

Dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la franchise Resident Evil, Resident Evil Village comprend l’accès à une expérience multijoueur gratuite intitulée Resident Evil Re: Verse (pour PlayStation 4, Xbox One et PC). Les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X | S peuvent accéder au jeu via une rétrocompatibilité. Ce contenu gratuit pour les fans présente des visuels accrocheurs de style bande dessinée et oppose les personnages populaires de Resident Evil dans des matchs à mort de quatre à six joueurs dans des lieux emblématiques de Resident Evil. Les joueurs peuvent choisir parmi une liste de personnages préférés des fans, chacun avec son propre ensemble de capacités uniques à maîtriser. Lorsque les joueurs sont battus au combat, leurs personnages réapparaissent en se transformant en une arme biologique pour se venger de leurs ennemis.

Sur toutes les générations de consoles

Resident Evil Village est gratuit pour passer de PlayStation 4 à la version numérique de PlayStation 5 et est compatible avec le programme Smart Delivery pour les consoles Xbox Series X | S et Xbox One.

PEGI : +18

Prix ​​conseillé : 69,99 euros

www.residentevil.com/village/es/