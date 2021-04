Resident Evil Village pour PS5: tout ce que vous devez savoir

La franchise Resident Evil de Capcom ne montre aucun signe de ralentissement, avec le remake de Resident Evil 3 débarquant en avril 2020. Cette série s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires jusqu’à présent et la prochaine entrée cherche à augmenter ce nombre.

Resident Evil Village est un jeu étrange basé sur ce que nous avons vu jusqu’à présent, abandonnant les piliers du passé de la franchise et emmenant nos acteurs dans un mystérieux village enneigé. Les hordes de zombies ne sont plus les ennemis, mais nous devrons combattre des Lycans ressemblant à des loups-garous et des femmes vampires. Voici tout ce que nous savons sur Resident Evil Village.

Qu’est-ce que Resident Evil Village?

Source: Capcom

Resident Evil Village est le huitième jeu principal de la longue franchise Resident Evil de Capcom. C’est un jeu d’horreur de survie en cours de développement pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et Steam.

En plus d’une histoire solo, Resident Evil Village ramènera le gameplay classique des Mercenaires. Le jeu multijoueur RE: Verse devrait être lancé aux côtés de Village.

Remorques Resident Evil Village

Capcom a révélé Resident Evil Village lors de la vitrine PS5 de Sony en juin 2020.

La deuxième bande-annonce est arrivée lors d’une deuxième vitrine Sony en septembre et a révélé d’autres extraits de l’histoire.

La troisième bande-annonce, qui nous a donné un premier aperçu de l’imposante Lady Dimitrescu, est sortie en janvier 2021.

La quatrième bande-annonce est sortie lors de la vitrine Resident Evil de Capcom en avril 2021. Cette bande-annonce nous a donné un aperçu plus long de tous les personnages, y compris Chris Redfield.

Histoire, fonctionnalités et gameplay de Resident Evil Village

Source: Capcom (capture d’écran)

Resident Evil Village est une suite directe de Resident Evil 7: Biohazard et met en vedette le protagoniste de ce jeu, Ethan Winters. Il se rend une fois de plus dans une région rurale éloignée à la recherche d’un membre de sa famille. Il s’était installé avec sa femme Mia quelque temps après les événements de 7. Chris Redfield, un habitué de la série, attaque sa maison, tue Mia et kidnappe la fille d’Ethan, Rosemary. Il a maintenant chassé les ravisseurs dans le village européen titulaire.

Malheureusement pour Ethan, le village n’est pas votre ville rurale typique. Le château qui surplombe le village est dirigé par Lady Dimitrescu – également connue sous le nom de Tall Vampire Lady – et ses filles tout aussi assoiffées de sang, qui savent toutes qui est Ethan et semblent déterminées à contrecarrer son sauvetage. Ethan devra également affronter les dangereux Lycans, des créatures ressemblant à des loups-garous qui le traquent dans tout le village. Ils attaquent en meute, peuvent manier des armes et même monter à cheval.

Comme son prédécesseur, Resident Evil Village utilise une perspective à la première personne et est construit à l’aide du moteur RE qui a propulsé Resident Evil 7: Biohazard ainsi que les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Si la qualité constante continue, cela pourrait finissent par être l’un des meilleurs jeux PS5 à ce jour.

Jusqu’à présent, Capcom a publié trois démos pour Village. La première, la démo de Maiden, vous permet d’incarner un personnage différent d’Ethan, qui tente de s’échapper du château de Dimitrescu. Il était disponible exclusivement sur PS5. Notre rédacteur en chef Carli Velocci l’a essayé et a trouvé que c’était une vitrine audio fantastique (bien que courte).

Capcom a depuis annoncé deux autres démos, “Village” et “Castle”. Les deux sont exclusifs à PlayStation. Ce sont des démos chronométrées, ne sont disponibles que pendant quelques heures et ne permettent que 30 minutes de jeu. Une combinaison des deux permettant 60 minutes de jeu sera également disponible. Comme son nom l’indique, ils montrent respectivement le gameplay du village et du château. Ces deux démos montrent plus le gameplay que l’histoire.

Resident Evil Village arrive-t-il sur PS4?

Source: Capcom

Resident Evil Village n’a été initialement confirmé que pour les machines de la génération actuelle, y compris la PS5. Cela permet aux développeurs de tirer pleinement parti du nouveau matériel tel que les SSD ultra-rapides. Après avoir déclaré en 2020 que l’équipe recherchait des options pour les propriétaires de dernière génération, Capcom a révélé lors de la vitrine Resident Evil de janvier 2021 que le jeu arriverait sur PS4 et Xbox One, en plus des plates-formes précédemment révélées.

Si vous achetez Resident Evil Village sur PS4, vous pourrez passer à la version PS5 gratuitement.

Resident Evil Village prend-il en charge le PSVR?

Source: Capcom

Resident Evil 7: Biohazard a pris en charge le PSVR, permettant aux joueurs de découvrir l’intégralité du jeu dans une réalité virtuelle terrifiante. À l’heure actuelle, Capcom n’a pas précisé si Resident Evil Village aura ou non des fonctionnalités similaires. Aucune option PSVR n’a encore été révélée pour Resident Evil Village, donc cela semble peu probable.

Quelle est la date de sortie de Resident Evil Village?

Source: Capcom

Resident Evil Village est actuellement prévu pour arriver le 7 mai 2021. Capcom a donné cette date de sortie lors de la vitrine Resident Evil du 21 janvier.

Le chapitre suivant

Resident Evil Village (PS5)

De la maison du boulanger au château de Dimitrescu

Resident Evil Village suit Resident Evil 7 et l’histoire d’Ethan Winters, qui doit entrer dans un mystérieux château à la recherche de sa fille kidnappée. Vous aurez la possibilité de lutter contre des créatures horribles, notamment Lady Dimitrescu et ses filles insectes. Si vous avez une PS5, vous pouvez consulter la démo autonome Maiden dès maintenant.

