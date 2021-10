Resident Evil Village recevra un DLC gratuit

Village maléfique résident les joueurs recevront des DLC gratuits à un moment donné dans le futur.

L’annonce de l’arrivée de DLC gratuits dans le jeu a été mentionnée dans le dernier rapport d’entreprise intégré de Capcom inclus avec ses résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2021.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le DLC a été mentionné par le directeur et directeur général de Capcom, Yoichi Egawa, parlant des plans de développement de l’entreprise (page 49). Egawa commence par discuter de la façon dont la société allouera 80% de son budget d’investissement de développement pour développer régulièrement des séries IP populaires telles que Resident Evil et Monster Hunter pour diverses plates-formes. Il se lance également dans la création de nouvelles adresses IP, mentionne l’évolution du développement sur Pragmata, puis abandonne les nouvelles du DLC avec encore plus de discours d’entreprise.

« Nous conduirons notre gestion de la clientèle à comprendre les tendances de jeu et les préférences des utilisateurs tout en créant un modèle commercial pour les opérations en ligne », a déclaré Egawa, « en tenant compte de la situation de notre DLC supplémentaire gratuit pour des titres tels que Monster Hunter Rise et Resident Village du Mal.

On ne sait pas quand les joueurs peuvent s’attendre à ce que des DLC supplémentaires soient publiés, mais nous savons que cela est en préparation car à l’E3 2021, Capcom a annoncé que les gens devraient s’attendre à des DLC Resident Evil Village à l’avenir.

Le premier lot de contenu supplémentaire est venu avec le Trauma Pack, qui était inclus dans diverses éditions du jeu et comprenait principalement des offres cosmétiques.

Dans son dernier rapport financier, Capcom a annoncé que Resident Evil Village avait vendu plus de 5 millions d’unités, soit 500 000 de plus que les 4,5 millions signalés en juillet. Le chiffre indique les ventes du jeu sur toutes les plateformes combinées depuis sa sortie en mai.