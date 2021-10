‘Resident Evil Village’ recevra un DLC gratuit

Resident Evil Village recevra du contenu téléchargeable gratuit (DLC), selon un rapport de Capcom.

Vendredi, Capcom a publié son rapport annuel intégré 2021, qui détaille ses projets présents et futurs. Beaucoup d’investisseurs disent que la plupart d’entre nous ne comprendraient pas plus ou moins. Cependant, certains commentaires intéressants de Yoichi Egawa, directeur et directeur général de Capcom, affirment que davantage de contenu est à venir dans les jeux de l’entreprise.

« Nous allons conduire notre gestion de la clientèle à comprendre les tendances de jeu et les préférences des utilisateurs tout en créant un modèle commercial pour les opérations en ligne », a déclaré Egawa. « Compte tenu de la situation de notre DLC supplémentaire gratuit pour des titres tels que Monster Hunter Rise et Resident Evil Village. »

Capcom a déclaré à l’E3 2021 que le DLC pour Resident Evil Village était en préparation, mais ce n’est que maintenant que nous savons qu’au moins une partie sera gratuite.

Le DLC RE Village est en développement pic.twitter.com/sMEOBEB9HQ – Wario64 (@Wario64) 14 juin 2021

Capcom a également récemment déclaré que Resident Evil 7 avait vendu 10 millions d’exemplaires et que la série est la clé de sa croissance sur PC. De plus, il y a tout ce film Resident Evil Welcome to Raccoon City qui sortira le mois prochain. Les fans de Resident Evil mangent bien ces derniers temps, hein ?

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

