Resident Evil Village remporte le jeu de l’année sur Steam

Les votes sont terminés et il semble que Resident Evil Village soit le jeu de l’année de Steam pour 2021.

Les Steam Awards sont le shindig communautaire de Valve qui célèbre les jeux qui l’ont fait sur Steam chaque année. Un peu comme les Game Awards, mais ils espèrent que vous achèterez des trucs d’ici la fin. En 2021, il semble que tout le monde affectionne particulièrement les grandes dames vampires et les loups-garous, c’est-à-dire que Resident Evil Village a obtenu plus de votes de la communauté que toute autre chose sur Steam.

L’automne dernier, le président de Capcom, Takashi Mochizuki, a déclaré que la société espère faire du PC sa plate-forme principale à l’avenir. Tout doute que l’éditeur japonais aurait du mal à trouver un public en dehors des consoles semble désormais être un lointain souvenir.

Les autres gagnants des Steam Awards incluent :

Jeu VR de l’année – Cooking Simulator VR Labor of Love – Terraria Better with Friends – Il faut deux styles visuels exceptionnels – Forza Horizon 5 Gameplay le plus innovant – Deathloop Meilleur jeu auquel vous sucez – Nioh 2 Meilleure bande originale – Marvel’s Guardians of the Galaxy Exceptionnel Jeu riche en histoires – Cyberpunk 2077 Asseyez-vous et détendez-vous – Farming Simulator 2022

Certaines catégories quelque peu non conventionnelles là-bas.

