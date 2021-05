Resident Evil Village sur PS5: trucs et astuces pour les débutants

Resident Evil Village est maintenant sorti, et avec lui vient l’un des jeux les plus terrifiants et les plus agréables auxquels nous ayons joué depuis longtemps. Cependant, comme tout titre Resident Evil et même certains autres jeux d’horreur, ce n’est pas le plus simple. Parfois, si vous n’avez jamais joué à un jeu Resident Evil auparavant, certains de ses mécanismes n’auront aucun sens. D’autres fois, les nouvelles fonctionnalités pour les fans de longue date pourraient ne pas être bien expliquées. Ainsi, même si vous savez peut-être comment trouver où aller, vous ne savez peut-être pas comment vendre des objets chez le nouveau marchand, dirigé par le duc. Vous voudrez particulièrement lire nos conseils si vous êtes nouveau dans la série. Si vous êtes un ancien, pourquoi ne pas le vérifier quand même et voir s’il y a quelque chose que vous avez manqué.

1. Courez pendant le premier combat Lycan

Lorsque vous arrivez au village pour la première fois, vous serez rapidement attaqué par un Lycan. Cependant, cela deviendra bientôt un sac à dos pour vous. Vous devez survivre. Vous aurez une arme de poing et un fusil de chasse à ce stade et vous serez probablement tenté de tirer sur votre chemin. Cependant, il faut environ sept coups en difficulté standard pour assommer un Lycan ordinaire, et ce n’est pas durable. Lorsque le combat commence (vous saurez quand il le fera), courez. Il y aura des moments où vous devrez tirer un coup ou deux, mais finalement, le combat se terminera quel que soit le nombre de Lycans que vous tuez.

Ce sera à vous de décider si vous voulez jouer au jeu en abattant des ennemis ou en fuyant et en préservant les ressources. Le jeu vous permet de faire les deux (bien que vous devriez envisager de fuir les combats, en particulier sur des difficultés plus élevées). Cependant, dans ce tout premier combat, vous aurez envie de fuir.

2. Le jaune est votre ami

Une tactique courante de développement de jeu pour diriger les joueurs vers les bonnes zones des jeux consiste à utiliser quelque chose de jaune, que ce soit de la peinture, une lumière ou du ruban adhésif. C’est un peu surutilisé, pas seulement dans les jeux Resident Evil, mais c’est efficace. Il a déjà été utilisé dans les jeux Resident Evil et fait à nouveau une apparition dans Resident Evil Village.

Soyez toujours à l’affût du ruban jaune. Ce sera sur des caisses que vous pourrez casser pour le butin et vous indiquera la direction dans laquelle vous devez aller sur les serrures, les poutres en bois et avec des câbles dans l’eau. Les serrures, en particulier, sont cassables si elles ont un ruban jaune, donc pas besoin de coupe-boulons ici.

3. Vous ferez beaucoup de retour en arrière

Les jeux Resident Evil ont tendance à être linéaires, vous ne réaliserez peut-être pas tout de suite que la carte est structurée un peu différemment dans Resident Evil Village. Le village titulaire est au centre de la carte et sert de plaque tournante vers laquelle vous reviendrez souvent. Vous visiterez cinq endroits différents qui appartiennent à chacun des quatre seigneurs et à Mère Miranda, votre boss final. Entre chaque zone, vous retournerez au village pour faire des transactions avec le duc, fouiller les cabanes abandonnées à la recherche d’objets de quête et vous promener à la recherche de trésors et de secrets.

Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas accéder immédiatement à certaines zones du village. Vous reviendrez jusqu’à la fin du jeu, donc si vous ne pouvez pas accéder à une zone, il y a de fortes chances que vous puissiez y accéder plus tard. Par exemple, les puits qui ont du ruban jaune sur eux ont besoin d’une roue de puits pour accéder, que vous obtenez après avoir terminé Castle Dimitrescu et avoir accès à la clé Iron Insignia. Il y a aussi des zones du village auxquelles vous ne pouvez accéder qu’après avoir obtenu une manivelle du réservoir Moreau, qui est la troisième section.

Cela étant dit, assurez-vous d’avoir fait toutes les explorations possibles avant d’affronter Mère Miranda à la fin du jeu.

4. Cherchez des trésors … mais ne les vendez pas tout de suite

Il y a beaucoup de trésors à trouver dans Resident Evil Village, mais certains sont plus évidents que d’autres. Certains ennemis laissent tomber des trésors de cristal lorsque vous les battez, et vous pouvez en trouver d’autres en résolvant des énigmes et en battant des seigneurs. Cependant, si vous n’avez pas joué à un ancien jeu Resident Evil depuis un certain temps, ou si vous n’en avez jamais joué, vous ne connaissez peut-être pas les trésors parfois cachés à la vue de tous.

Il existe deux scénarios dans lesquels vous pouvez trouver des trésors. La première consiste à rechercher une petite étincelle, parfois sur un mur, un plafond ou juste généralement au-dessus de votre tête. Lui tirer dessus ou le poignarder s’il est plus proche vous rapportera un fragment de cristal. Aussi, soyez à l’affût des cages à oiseaux suspendues. Tirer dessus le fera tomber et vous pourrez récupérer tout ce qui se trouve à l’intérieur.

Vous serez tenté de vendre tous vos trésors au duc, mais ne le faites pas tout de suite. Prenez note des descriptions de chacun. Certains diront des choses comme «précieux» tandis que d’autres diront «combinable». Ce dernier signifie qu’il y a un autre trésor que vous pouvez trouver, et en les combinant, vous obtiendrez un objet plus précieux à vendre.

5. Donnez la priorité à la mise à niveau de votre espace de stockage et à l’achat de plans de fabrication de balles

Il y a beaucoup d’améliorations et de fournitures à récupérer auprès du duc. Cependant, vous voudrez prioriser deux achats: votre espace de stockage et vos plans de fabrication de balles. Vous pouvez mettre à niveau votre stockage de 10000 Lei plusieurs fois tout au long du jeu, et une fois qu’une nouvelle version est disponible, vous devez obtenir la suivante. Il n’y a pas de système d’inventaire de boîtes ici comme dans Resident Evil 7; c’est plutôt similaire à Resident Evil 4 où vous avez un étui attaché avec une quantité limitée d’espace et chaque élément occupe une certaine quantité. Vous obtenez beaucoup d’armes à feu, de munitions et de viande dans ce jeu et vous aurez besoin de tout l’espace que vous pouvez obtenir pour éviter une micro-gestion de votre espace.

Deuxièmement, cependant, il y a des plans de balle. Resident Evil Village dispose d’un système d’artisanat renforcé, introduit dans Resident Evil 7, où vous pouvez fabriquer des objets de santé, des balles, des bombes, des mines et plus encore. Les puces étant votre ressource la plus importante, vous souhaiterez maximiser votre accès. Ceux-ci sont relativement bon marché dans la boutique du duc.

6 Garde!

Quand il a été introduit pour la première fois dans Resident Evil 7, Ethan Winters n’était pas vraiment un combattant. Il n’en est toujours pas un à Village, mais il s’est entraîné entre les deux matchs et peut se débrouiller beaucoup mieux dans un combat. Par conséquent, la nouveauté de ce jeu est un mécanisme de blocage et de compteur.

Si vous êtes dans une bagarre et que les balles ou les coups de couteau ne font pas l’affaire, vous pouvez vous faire de la place. Tout d’abord, lorsqu’un ennemi est sur le point de frapper, mettez votre bloc en place. Si vous réussissez la garde, vous serez invité à Poussez l’ennemi loin. Si vous chronométrez correctement, vous repousserez l’ennemi, vous laissant le temps de vous enfuir ou de préparer une autre arme. Non seulement cela est utile, mais cela ouvre l’arsenal d’Ethan, le plaçant au même niveau que jouer avec, par exemple, Chris Redfield.

Avez-vous d’autres astuces? Sonnez dans les commentaires ci-dessous. Resident Evil Village est maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Stadia.

Resident Evil Village

Dans le dernier jeu Resident Evil, l’histoire d’Ethan Winters continue. Cette fois, sa fille a été kidnappée et emmenée dans un village reculé d’Europe de l’Est, dirigé par d’horribles monstres. Allez-vous vous en sortir vivant?

