Resident Evil: Welcome To Raccoon City Review – Parfois savoureux, souvent irritant

La lutte pour adapter des œuvres qui ont déjà des fanbases intégrées consiste à apaiser les gens qui savent déjà ce qu’ils aiment. C’est quelque chose qui a marqué les six films précédents de la série de films Resident Evil – ces films sont gros et amusants, mais ils ont très peu à voir avec ce que les fans de Resident Evil aiment à propos de Resident Evil. Le redémarrage de la franchise d’action en direct, Resident Evil: Welcome To Raccoon City va dur dans l’autre sens, mais prouve que parfois être trop fidèle à l’œuvre originale a aussi ses pièges.

Prendre au sérieux les jeux et les mythes de Resident Evil est clairement une considération majeure pour Welcome To Raccoon City. Il s’agit d’un film qui adapte non pas un mais deux jeux de la franchise – Resident Evil et Resident Evil 2 – et regorge de rappels et de références aux deux. Certains décors et lieux ont été fidèlement recréés, comme le foyer du manoir Spencer ou la réception du service de police de Raccoon City. Les personnages sont similaires à ceux des jeux et se retrouvent dans des circonstances similaires, avec beaucoup des mêmes rythmes d’intrigue. C’est une adaptation qui aura des fans de Resident Evil pointant vers l’écran, à la manière d’un meme Leonardo DiCaprio, alors qu’ils reconnaissent l’œuf de Pâques après l’œuf de Pâques de la série de jeux.

Cela ne veut pas dire que Welcome To Raccoon City est un récit direct de RE et RE2, cependant. Cela prend quelques libertés avec les personnages et le décor, surtout pour le mieux. L’un des plus gros, bien que peut-être le plus faible, est qu’il brise les histoires des deux jeux ensemble afin qu’ils se produisent simultanément au cours de la même nuit en 1997, probablement parce qu’aucun des deux jeux n’a autant d’histoire réelle lorsque vous coupez en vous promenant dans des couloirs sombres et tirer sur beaucoup de zombies. Ici, on retrouve une Raccoon City plus ou moins calée par le géant industriel et pharmaceutique Umbrella Corporation, mais au début du film, l’entreprise cherche à déménager son siège social. Ce faisant, Umbrella tue économiquement la ville.

Bien sûr, la prémisse du film est qu’Umbrella tue aussi littéralement la ville, et déjà, des choses effrayantes affectent les habitants de Raccoon City (alerte spoiler : ils deviennent des zombies). La configuration du film semble prête à faire un commentaire sur les ravages des entreprises sur Rust Belt America – les seules personnes encore coincées dans l’ancienne ville de Raccoon City sont celles qui sont trop pauvres pour partir, où elles sont sur le point d’être soumises à divers les horreurs de la science contraire à l’éthique se déchaînent. Comme beaucoup de choses dans Welcome To Raccoon City, cependant, l’idée est principalement évoquée et ne devient jamais vraiment une partie essentielle de l’histoire.

Le réalisateur et scénariste Johannes Roberts apporte également des ajustements aux différents protagonistes de Resident Evil, qui injectent de nouveaux conflits et motivations humains dans un groupe de personnages de jeu assez minces. Les principaux changements concernent Chris et Claire Redfield (Robbie Amell et Kaya Scodelario), stars de Resident Evil et Resident Evil 2, respectivement. Dans ce récit, les enfants de Redfield ont grandi dans un orphelinat de Raccoon City dirigé par Umbrella et dirigé par le scientifique William Birkin (Neal McDonough). Claire s’est enfuie de l’orphelinat à un moment donné de son enfance, mais Chris est resté sur place, développant une sorte de relation père-fils avec Birkin et bénéficiant de la bienveillance d’Umbrella qui l’a conduit à la fois à l’école et à l’académie de police de Raccoon. Ces configurations apportent beaucoup de potentiel au film, donnant de nouvelles facettes à la personnalité de ces personnages et leur fournissant de nouvelles connexions et de nouvelles rotations sur leurs motivations sous-jacentes, surtout si vous connaissez les histoires des jeux. Lorsque Claire revient à Raccoon en insistant sur le fait qu’Umbrella ne prépare rien de bon, Chris la congédie, croyant intrinsèquement en l’entreprise et aux personnes qui l’ont soutenu tout au long de sa vie.

Malheureusement, alors que Welcome To Raccoon City a beaucoup d’idées de personnages potentiellement bonnes, cela ne leur donne pas l’espace dont ils ont besoin pour respirer et grandir. Nous voyons très tôt que Chris et Birkin ont une relation étroite, mais les deux personnages n’interagissent qu’une seule fois, à un moment qui aurait pu être puissant si le film avait passé du temps à développer leur histoire. De même, la relation de Claire avec son frère est tendue, ce qui pourrait ajouter du drame alors que la ville commence à se remplir de monstres. Mais les impératifs d’adaptation des jeux signifient que les deux personnages doivent être séparés, car canoniquement, Chris se dirige vers un endroit rempli de zombies et Claire vers un autre. Ni l’un ni l’autre n’a vraiment le temps de s’inquiéter pour l’autre, donc le point de conflit entre eux n’a presque aucun effet sur l’un ou l’autre.

Même Wesker (Tom Hopper), l’antagoniste de longue date de la franchise Resident Evil, obtient une tournure intéressante dans Welcome To Raccoon City qui donne l’impression que cela aurait dû conduire à plus. Le film suggère un peu un triangle amoureux avec lui, Chris, et leur collègue flic et protagoniste de Resident Evil 1 Jill Valentine (Hannah John-Kamen), ce qui serait un autre excellent moyen de créer des conflits entre un groupe d’amis apparents pris dans le milieu d’une apocalypse zombie. Mais tout cela se résume à des lignes jetables et à des regards significatifs qui ont à peine un impact sur les personnages, car nous ne passons pas assez de temps avec aucun d’entre eux pour que ces choses comptent avant qu’elles ne soient entraînées dans le chaos qui s’ensuit.

C’est dommage, car les personnages et leurs possibilités sont les meilleures choses que Welcome To Raccoon City apporte à l’adaptation. Les acteurs du film s’engagent dans la maladresse et l’horreur de Resident Evil dans une égale mesure, et ils apportent souvent de la crédibilité à la prémisse autrement ridicule. L’homme de famille Birkin semble être un bon père pour son véritable enfant, Sherry (Holly de Barros), dans la seule vraie scène qu’ils passent ensemble – ce qui vous fait vous demander à quoi ressemblait sa relation avec Chris. Wesker est aimable parmi ses copains de flic, et son rôle dans l’histoire supprime toutes ses moustaches tournoyantes dans les jeux, ce qui laisse le spectateur aspirer à plus de développement de personnage pour étoffer ce à quoi il ressemble réellement. Beaucoup d’efforts sont déployés pour établir Leon Kennedy (Avan Jogia), l’autre protagoniste de Resident Evil 2, comme étant un ajout si vert à la police qu’il est comiquement dépassé, mais il traîne surtout pour être la cible de blagues (même si beaucoup de ces blagues sont amusantes).

En général, il se passe trop de choses et pas assez de concentration sur tout cela. L’une des séquences les plus poignantes du film voit Chris, Jill, Wesker et le reste de l’unité STARS de la police de Raccoon City se diriger vers le manoir Spencer, mais on ne comprend jamais bien pourquoi l’endroit compte vraiment. Pendant ce temps, il y a un sérieux coup de fouet tonal alors que les zombies commencent à arriver au poste de police, où tout le monde est tellement déconcerté par les gens qui se mangent que vous pourriez aussi bien regarder un film différent.

Il y a un ton ici qui sert parfois les deux côtés du film, cependant – on a juste l’impression qu’on ne passe pas assez de temps à l’établir. Resident Evil n’est, après tout, pas quelque chose à prendre trop au sérieux, étant une série de jeux sur des personnes mutantes s’entretuant et mettant en vedette un temple de la renommée dans les annales du dialogue de jeu vidéo stupide. Lorsque Welcome To Raccoon City trouve le bon équilibre entre comédie et frayeurs, c’est plutôt agréable. Il y a une séquence amusante dans laquelle le chef de la police Irons (Donal Logue) habille Wesker pour avoir vérifié son téléavertisseur lors d’un briefing, débitant une série de références des années 90 avant de terminer par une légende spécifique à une chanson de Journey. Quelques scènes plus tard, la voiture d’Irons hurle cette même piste de voyage alors qu’il conduit pour sa vie, avec des soldats d’Umbrella déchargeant dessus avec des armes automatiques alors qu’ils cherchent à freiner l’épidémie de Raccoon City. Lorsque le film est conscient de lui-même, à la fois en jouant sur ses aspects les plus ridicules et les plus effrayants, cela peut être très amusant.

Et quelques instants peuvent être vraiment effrayants, d’autant plus que le film travaille dur pour capturer ce sentiment original de Resident Evil de personnes piégées dans une maison hantée. Les séquences dans le manoir Spencer font un excellent travail pour faire correspondre le sens sombre et fermé du manoir des jeux et la véritable échéance de ce qu’il contient. Cela aide Amell et John-Kamen à vendre la peur intense d’affronter des zombies cachés qui se cachent dans l’obscurité.

Mais il y a tellement de temps consacré au service des fans et aux rappels dénués de sens, et si peu consacré aux peurs réelles ou au développement de personnages intéressants. En peu de temps, vous avez cinq ou six personnalités majeures de la série de jeux qui courent partout, en compétition pour le temps d’écran, et toute crainte qu’ils soient en danger réel disparaît – nous savons que le film dit à peu près la même chose histoire que les jeux, et nous avons donc une bonne idée de qui est hors limites des morsures de zombies et des griffes de monstres.

Les autres défauts du film seraient plus faciles à ignorer s’il y avait plus d’occasions de regarder des créatures effrayantes grignoter des personnages amusants, mais il y a trop peu de monstres proposés dans un film sur des personnes déchirées par des monstres. Plus, en général, aurait vraiment aidé ici, surtout parce que pour une histoire sur une ville entière succombant à un virus zombie en mutation, toute l’affaire semble à l’étroit.

Les fans de Resident Evil apprécieront probablement que Welcome To Raccoon City soit une conception plus étroite des idées d’horreur des jeux, ainsi que de leur côté plus léger, que les adaptations passées. Son point de vue sur les personnages de Resident Evil est également proche du matériel source, rendu encore meilleur par de solides changements dans l’histoire et une distribution qui s’amuse et vend les frayeurs. Mais le film ne semble jamais prêt à s’appuyer sur ses bonnes idées, ou à risquer de trop s’éloigner des lignes établies par la série de jeux. Cela laisse à Welcome To Raccoon City l’impression qu’il manque des pièces. Il y a une excellente adaptation de Resident Evil ici, si seulement le film était prêt à vraiment y aller. Au lieu de cela, il s’agit plus de s’assurer que les costumes et les décors sont au point plutôt que l’histoire.