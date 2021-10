Resident Evil: Welcome To Raccoon City Trailer montre à quel point il est fidèle à la série de jeux

Le nouveau film Resident Evil Welcome to Raccoon City se veut une « adaptation fidèle » des jeux, selon le scénariste-réalisateur Johannes Roberts. Dans une nouvelle vidéo, Roberts expose toutes les manières dont le film honorera et respectera l’héritage des jeux. Et cela se résume à des détails très fins, y compris la scène camionneur / hamburger de Resident Evil 2. La vidéo ci-dessous comprend des scènes côte à côte qui montrent à quel point le film est fidèle aux jeux.

« Welcome to Raccoon City est une adaptation très fidèle des jeux Resident Evil. C’est là que tout a commencé. C’est une histoire d’origine où nous rencontrons tous les personnages emblématiques des jeux. Chaque cadre a des détails sur le jeu, du burger que le camionneur mange à la conception réelle du camion », dit Roberts. « Nous avons construit le manoir et le poste de police selon les spécifications du jeu. C’est un film d’horreur créé avec l’amour du jeu. »

Bienvenue à Raccoon City arrive au cinéma le 24 novembre juste à temps pour le long week-end de Thanksgiving aux États-Unis.

Le film met en vedette Kaya Scodelario (Crawl), Hannah John-Kamen (Ant-Man et la guêpe), Robbie Amell (Télécharger), Tom Hopper (Black Sails), Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), Donal Logue (Gotham), et Neal McDonough (Rapport sur la minorité).

En plus de Bienvenue à Raccoon City, Netflix a produit une émission d’animation intitulée Resident Evil: Infinite Darkness qui a fait ses débuts en juillet, tandis qu’une série d’action en direct Resident Evil arrive également sur Netflix – des photos de la distribution ont été révélées en juin.

En dehors de cela, Capcom a récemment annoncé que Resident Evil 7 avait dépassé les 10 millions d’exemplaires expédiés pour devenir le jeu Resident Evil le plus vendu de tous les temps.