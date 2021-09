Résiliation du PPA: la Cour suprême demande une réponse d’Adani Power au plaidoyer de GUVNL dans trois semaines

Alors que le procureur général KK Venugopal a comparu pour GUVNL, les avocats principaux Harish Salve et Mukul Rohatgi ont représenté Adani Power.

La Cour suprême a accordé jeudi trois semaines à Adani Power (Mundra) pour répondre à une requête curative du Gujarat Urja Vikas Nigam (GUVNL) contre son jugement de 2019 qui avait confirmé la résiliation d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) par Adani Power ( Mundra).

Un banc de cinq juges composé du juge en chef NV Ramana et des juges UU Lalit, AM Khanwilkar, BR Gavai et Surya Kant a entendu le plaidoyer curatif lors d’une rare audience publique. Il a accordé trois semaines à Adani et deux semaines supplémentaires par la suite à GUVNL pour déposer la réplique, puis a renvoyé l’affaire pour une nouvelle audience le 17 novembre.

Le 6 septembre, le tribunal suprême avait décidé d’entendre l’affaire en audience publique car il était d’avis prima facie que des questions de droit substantielles ont été soulevées dans la requête curative qui nécessitent un examen.

En juillet 2019, un banc dirigé par le juge Arun Mishra (maintenant à la retraite) avait jugé que l’avis de résiliation d’un PPA par Adani Power à GUVNL en 2009 était légal et valide. Il avait validé la demande de tarif compensatoire d’Adani Power auprès de GUVNL pour les coûts supplémentaires encourus pour la fourniture d’électricité à partir de sa centrale Mundra à base de charbon importé, après que la Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC) a renié sa promesse de fournir du charbon local à partir du bloc de charbon Mogra-II. au Chhattisgarh.

Le SC avait alors déclaré : « Afin de rendre la justice économique, sur le principe de l’efficacité commerciale, l’appelant aurait droit à l’ajustement du coût du projet et aurait également droit aux intérêts sur les dépenses encourues par lui pour l’achèvement de le projet.”

« Les dépenses liées à l’exploitation du projet après l’obtention du charbon sur le marché libre devraient également être prises en compte. L’appelant aurait également droit aux intérêts de retard de paiement après avoir reçu le paiement lors de la détermination du taux qui serait déterminé par le CERC », avait déclaré le tribunal.

Adani Power, en 2006, avait émergé comme l’adjudicataire pour la fourniture de 1 000 MW d’électricité au taux de 2,35 par Kwh de son projet électrique à Korba, Chhattisgarh, à GUVNL.

Un autre accord a été signé en avril 2007 pour la fourniture de 1 000 MW contre une offre de Mundra Power Project au Gujarat. L’offre a été soumise sur la base de l’assurance donnée par GMDC de fournir 4 millions de tonnes de charbon.

L’accord de fourniture de combustible n’ayant pas pu être exécuté, Adani avait écrit à GUVNL en janvier 2009, réitérant son incapacité à fournir de l’électricité à l’acheteur en l’absence d’approvisionnement en charbon de la part de GMDC. Il avait également déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de résilier le PPA.

Le 28 décembre 2009, Adani a résilié le PPA. GUVNL a contesté la résiliation devant la commission, qui a ordonné à Adani de fournir l’électricité au tarif déterminé dans le PPA. En appel, Aptel a également confirmé l’ordonnance du CERC.

GUVNL avait fait valoir que l’acheteur n’était pas concerné par la question de savoir d’où Adani organiserait son approvisionnement en charbon. Il a fait valoir qu’il incombait à Adani de trouver d’autres sources.

