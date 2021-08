Resist & Bite Feat. Tommy Skeoch, ancien guitariste de Tesla : une nouvelle vidéo de répétition est disponible

Des séquences de répétition récemment enregistrées de RÉSISTANT ET MORDANT, le nouveau groupe mettant en vedette l’ancien TESLA guitariste Tommy Skeoch, peut être vu ci-dessous. Joindre Skeoch dans le groupe sont ex-LYNCH MOB chanteur Nathan Utz, guitariste Steve Stokes, le batteur Parcs David et bassiste Brian Powell.

RÉSISTANT ET MORDANT mixe actuellement son premier album, qui a été enregistré sur une période de 21 à Studios de scène sonore à Nashville, Tennessee avec producteur et ingénieur Michael Rosen.

RÉSISTANT ET MORDANTle premier single de , “Le mythe que je vis”, est sorti en mars 2020. Un single de suivi, “Sort”, est arrivé en juin dernier.

Skeoch la gauche TESLA en 2006 et a continué à recevoir un traitement pour des problèmes de toxicomanie. Il a depuis été remplacé par Dave Rude. Interrogé dans une interview avec SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” s’il a quitté le groupe de son plein gré ou s’il a été invité à partir, Tommy a déclaré: “J’ai été viré. J’étais foutu et j’avais définitivement tort à propos de beaucoup de choses, et ils l’ont supporté pendant longtemps. Mais en même temps, aucun de nous n’était un ange, et nous supporter beaucoup de choses des autres gars pendant longtemps aussi, et ils sont toujours là. Donc je me sentais comme un bouc émissaire par la chose. Et l’autre chose est qu’ils ne voulaient pas des gens – je suppose que pour l’avantage de ma famille, donc ça n’aurait pas l’air mal – ils ont dit, ‘Tommyva juste passer du temps [with his family].’ C’est pourquoi personne ne le sait, et c’est pourquoi vous posez cette question. Tout le monde est confus même sur ce qui s’est passé. En gros, j’ai été viré. J’étais en train de foutre la merde, et je n’arrêtais pas de foutre la merde, et je n’arrêtais pas de leur dire que je ne le ferais pas, et je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter.”

Skeoch a ajouté qu’il accepte la responsabilité des circonstances qui ont conduit à son départ de TESLA. « Je le fais, bien sûr », a-t-il déclaré. “Mais je crois aussi que nous avons supporté beaucoup de merde pendant longtemps de la part de presque tous les autres gars du groupe, et ils sont toujours là. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ça; c’est un peu bizarre pour moi .”

Septembre dernier, TESLA guitariste Frank Hannon a été demandé par Detroit WRIF station de radio si le groupe travaillera un jour avec Skeoch encore. Hannon a dit : “Quand nous étions enfants, Tommy Skeoch et moi-même, j’avais 16 ans et il avait environ 19 ou 20 ans. Je l’admirais vraiment – ​​j’étais un grand fan de son style, et je suis toujours un grand fan de son jeu de guitare. Nous étions comme les meilleurs potes. Et puis nous collaborions et écrivions des chansons comme « Cowboy des temps modernes » ou l’un de ceux TESLA chansons, nous les écririons ensemble. Mais au fil du temps, mec, les egos et les problèmes – moi y compris – au fil des années, la compétition, ça a vraiment creusé un fossé entre nous. Et la drogue et l’alcool ont vraiment détruit notre relation, je dois juste être honnête. Nous n’étions pas censés parler de ce genre de choses, mais maintenant je pense que ça fait assez longtemps.

” je ne vois pas ça TESLA n’y retournerons jamais, parce que nous aimons Dave Rude, et Dave a vraiment été un excellent ajout au groupe. Et ce serait irrespectueux envers lui de revenir en arrière vers une chose toxique, une relation qui est vraiment devenue très toxique.

“Malheureusement, je ne pense pas que TESLA travaillera avec Tommy encore – jamais, ” Franc réitéré. “Mais je dirai que moi-même, personnellement, j’ai toujours aimé Tommy et je lui souhaite juste le meilleur. Je suis tellement content qu’il soit toujours en vie, et je sais qu’il a sorti un nouveau groupe [RESIST & BITE] qui a sorti une chanson qui s’appelait ‘Le mythe que je vis”. C’était dégueulasse ; cela a Tommyla guitare. Écoute, j’ai la chair de poule en ce moment. Chaque fois que j’entends Tommy Skeoch jouer, ça me fait sourire, parce qu’il est vraiment génial. En tant que musicien, je n’ai que de l’amour et du respect pour le gars. Mais je ne pense pas TESLA travaillera à nouveau avec lui. Mais je lui souhaite le meilleur.”

Dans une interview de 2011 avec Bruit, TESLA chanteur Jeff Keith a déclaré à propos de Skeoch: “Regardez, tout le monde dans TESLA ont vécu leurs propres problèmes de toxicomanie. Mais Tommy est encore entré trop profondément. Alors le groupe lui a dit que la seule façon de faire fonctionner ça serait s’il était propre et sobre. J’avais l’impression que nous ne pouvions pas lui demander de le faire si nous n’allions pas nous y engager aussi. J’ai donc été le premier à dire que je ne boirais pas ou ne ferais rien d’autre pendant la tournée. La prochaine chose que vous savez, les autres gars ont fait la même chose. Troie [Luccketta, drums] est propre et sobre depuis plus de 20 ans, donc ce n’était même pas un problème pour lui… Tommy ne pouvait pas rester en dehors de ce qu’il faisait. Cela m’a brisé le cœur de le voir, mais nous savions que nous devions le remplacer.”