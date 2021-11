Résistance astucieuse à 17800-18000 cette semaine, Bank Nifty atteindra 40500 au-dessus de 39500; SBI, ACC meilleurs paris gagnants

Si l’indice passe en dessous du niveau de 17600, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 17400-17300

Par Rajesh Palviya

Sur le graphique journalier, l’indice Nifty 50 a formé une grosse bougie baissière et a violé le support sur plusieurs jours de 18000, indiquant un biais négatif. L’indice continue de se déplacer dans une formation inférieure supérieure et inférieure inférieure sur le graphique horaire indiquant un biais négatif. Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau de 17900, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux de 18200-18400. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 17600, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 17400-17300. Nifty se négocie au-dessus de la SMA de 20 et 50 jours, ce qui indique un biais positif à court et moyen terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée.

L’indicateur de force quotidien RSI est devenu négatif depuis le territoire de surachat et est en dessous de sa ligne de référence indiquant une tendance baissière soutenue.

Perspectives intéressantes sur les dérivés

Les contrats à terme astucieux ont clôturé à 17715 sur une note négative avec une augmentation de 3,18 % de l’intérêt ouvert indiquant une accumulation courte. Nifty Futures a clôturé avec une remise de 12 points par rapport à la prime de la veille de 22 points. L’indice India VIX est à 17,42 contre 17,91. L’option d’achat Nifty ATM IV est actuellement à 19,03 alors que l’option de vente Nifty ATM IV est cotée à 13,08. Le PCR des options sur indices est à 0,90 v/s à 0,90 et le PCR total F&O est à 0,81. Nifty Put options OI La distribution montre que 17000 a la concentration d’OI la plus élevée, suivie de 17500 et 17800 qui peuvent servir de support pour l’expiration actuelle. La grève Nifty Call 18000 suivie de 17800 a été témoin d’une concentration importante d’OI et peut agir comme une résistance à l’expiration actuelle.

Perspectives astucieuses de la banque

Bank Nifty a ouvert avec un écart à la baisse et s’est négocié avec une volatilité extrême de chaque côté et a été témoin d’une couverture courte vendredi. Bank Nifty a clôturé à 39116 avec une perte de 393 points. Sur le graphique journalier, l’indice a formé une bougie baissière avec de longues ombres de chaque côté indiquant une volatilité extrême à des niveaux plus élevés. L’indice continue de se déplacer dans une formation inférieure supérieure et inférieure inférieure sur le graphique horaire indiquant un biais négatif.

Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 39 500, il assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 40 000 à 40 500. Le support important pour la journée se situe autour de 39 000. Cependant, si l’indice se maintient en dessous de 39 000, il peut alors assister à une prise de profit qui porterait l’indice vers les niveaux 38 500 à 38 000. Bank Nifty approche de sa MA de 20 jours (39070) et une reprise de celle-ci pourrait montrer un certain intérêt d’achat. Bank Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée.

L’indicateur de force quotidien RSI est devenu négatif depuis le territoire de surachat et est en dessous de sa ligne de référence indiquant une tendance baissière soutenue.

Perspectives dérivées

La distribution d’OI des options de vente Nifty de la Banque montre que 39000 a la concentration d’OI la plus élevée, suivie de 38500, ce qui peut servir de support pour l’expiration actuelle. Nifty Call strike 40000 suivi de 39500 a été témoin d’une concentration importante d’OI et peut agir comme une résistance pour l’expiration actuelle.

Secteurs & stocks pour la semaine à venir

Nous nous attendons à ce que le ciment, les biens d’équipement, les automobiles, la pharma et les banques PSU se portent bien au cours de la semaine à venir. Des actions telles que ACC, Grasim Industries, Ashok Leyland, Minda Corporation, State Bank of India (SBI), United Spirits, Sun Pharma pourraient bien se porter à court terme.

(Rajesh Palviya, VP – Research (Head Technical & Derivatives), Axis Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

