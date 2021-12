Résistance aux antimicrobiens : il est temps de donner la priorité à la production et à l’approvisionnement durables pour aider à atténuer la résistance aux antimicrobiens

Au cours des 70 dernières années, l’espérance de vie mondiale à la naissance a également augmenté en raison de la découverte de diverses classes d’antibiotiques.

Par Valerio di Caprio

L’industrie pharmaceutique est le fondement de la médecine moderne. Depuis la découverte des premiers antimicrobiens comme le Salvarsan, le Prontosil et la pénicilline, l’industrie a joué un rôle central en ouvrant la voie à de meilleurs résultats pour la santé dans le monde entier.

En particulier, les antibiotiques sont l’une des découvertes les plus importantes de la science médicale : le premier antibiotique au monde – la pénicilline – a été la clé pour induire un changement positif dans les schémas de mortalité dus aux infections gastro-intestinales et respiratoires. Au cours des 70 dernières années, l’espérance de vie mondiale à la naissance a également augmenté en raison de la découverte de diverses classes d’antibiotiques. Rien qu’aux États-Unis d’Amérique, les antibiotiques sauvent plus de 200 000 vies chaque année.

Alors que la découverte d’antibiotiques a été essentielle au développement humain, la résistance croissante aux antimicrobiens (RAM) menace l’efficacité à long terme des agents antimicrobiens. L’augmentation de la résistance aux antimicrobiens a été présentée comme l’une des 10 principales menaces pour la santé publique par l’OMS. Pour aggraver les choses, les antibiotiques actuellement en cours de développement ne suffisent pas à traiter les maladies résistantes aux médicaments. La surutilisation et l’abus généralisés d’antimicrobiens tels que les antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire, ainsi que le rejet inapproprié d’effluents pharmaceutiquement actifs dans l’environnement, accélèrent l’accumulation de RAM chez les agents pathogènes. L’efficacité réduite des antibiotiques fait que les infections guérissent plus longtemps et, dans certains cas, ne guérissent pas du tout, entraînant ainsi des décès. Ce n’est plus une proposition théorique : la RAM a compliqué le traitement de maladies comme la tuberculose (TB), et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’une partie importante des détections mondiales de la TB en 2018 était résistante aux deux anti-tuberculeux les plus puissants. -Les médicaments antituberculeux.

Les ramifications de l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens ne sont pas seulement un problème entre les gouvernements : son atténuation est une responsabilité collective des diverses parties prenantes impliquées – gouvernement, industrie, universités, experts scientifiques et médicaux, et bien sûr, le public. Les plans mondiaux et nationaux qui ont été élaborés pour l’atténuation de la RAM encouragent la collaboration entre toutes les parties prenantes. Situés dans l’approche One-Health, ces plans d’action encouragent les mesures de désilotage à travers les écosystèmes interconnectés des animaux, de l’environnement et de l’homme.

Bien que l’industrie pharmaceutique ait permis de meilleurs résultats pour la santé, elle peut sans le savoir annuler les progrès en raison du rejet inapproprié d’effluents pharmaceutiquement actifs dans l’environnement. En plus de dégrader l’environnement, cela contribue également gravement à une augmentation de la RAM environnementale. L’accent mis sur l’approvisionnement propre en matières premières pour la production d’antibiotiques est un aspect important que l’industrie doit aborder : lorsque les matières premières sont achetées dans des cadres respectueux de l’environnement, cela facilite une production durable.

L’application de protocoles stricts pour produire des antibiotiques, des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et des formes posologiques finies (FDF) est un pilier important de l’atténuation de la résistance aux antimicrobiens. L’industrie peut compléter les mesures mondiales et nationales en cours. En l’absence d’installations de traitement des effluents efficaces et du manque de normes applicables, de puissants composés pharmaceutiques s’échappent dans les plans d’eau, entraînant potentiellement une augmentation de la RAM environnementale. Dernièrement, il y a eu une recrudescence des cas de pollution par les antibiotiques, la plus récente provenant du pôle pharmaceutique de Baddi, situé dans l’État indien de l’Himachal Pradesh.

Il existe un besoin urgent de normes mondiales soutenues par un cadre réglementaire solide pour régir le rejet des concentrations d’antibiotiques dans les eaux usées. De plus, les sociétés pharmaceutiques peuvent également s’autoréglementer en adhérant aux objectifs de rejet d’antibiotiques de l’Alliance AMR, en améliorant l’efficacité de leurs usines de traitement des eaux usées et en entreprenant une évaluation régulière du cycle de vie de leurs usines de fabrication.

En plus de mettre l’accent sur la production durable, l’accent mis par les dirigeants de l’industrie sur les achats durables peut pousser les fournisseurs à intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement dans leur production. En outre, la transparence de la chaîne d’approvisionnement devrait être encouragée en alignant les fournisseurs sur les risques commerciaux d’une augmentation de la RAM. Des pays comme la Norvège et la Suède ont déjà bricolé les incitations du marché pour promouvoir la fabrication durable d’antibiotiques. Alors que les conseils de comté suédois utilisent des critères environnementaux dans les achats de produits pharmaceutiques, le profil de durabilité des fournisseurs en Norvège représente 30 % des critères de notation des achats.

En outre, les Nations Unies ont lancé leur initiative d’achats durables dans le secteur de la santé (SPHS) avec un pouvoir d’achat de 5 milliards de dollars pour favoriser les achats durables. Il est important de noter que la Chine et l’Inde sont des acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits pharmaceutiques. Alors que l’Inde est le plus grand producteur de médicaments génériques au monde, divers pays dépendent de la Chine pour les API. Par conséquent, une transition vers des achats et une production durables dans ces pays protégerait les intérêts mondiaux de l’industrie et contribuerait à atténuer la croissance de la RAM.

Sans corrections de cap urgentes, nous prévoyons 10 millions de décès chaque année d’ici 2050, couplés à des bosses substantielles au paradigme économique mondial. De plus, lorsque les médicaments fabriqués ne parviennent pas à guérir les infections, l’industrie pharmaceutique en pâtirait. L’industrie doit privilégier la durabilité à long terme aux bénéfices à court terme en passant à des modes d’approvisionnement et de production durables. À l’échelle mondiale, nous constatons un engagement accru de l’industrie pour réduire les risques de RAM grâce à de bons processus de fabrication. En tant que leader mondial dans ce secteur, l’Inde doit imiter ces meilleures pratiques de production durable, bien soutenues par les gouvernements, les décideurs politiques, les investisseurs et les acheteurs, ce qui permet de produire des antibiotiques de manière durable et de réduire les dangers de la RAM pour l’économie et la société.

Le chroniqueur est Global La franchise Directeur – SSP et PEN, Centrient Pharmaceuticals.

