Résistez à une “ autorité fédérale inexistante ” sur l’audit des élections ⋆ .

La Division des droits civils du ministère de la Justice ne décide pas de fermer l’audit du Sénat de l’Arizona sur les élections générales de 2020 dans le comté de Maricopa – pour le moment.

Un ancien avocat de la section de vote de la division veut que cela reste ainsi, exhortant la présidente du Sénat Karen Fann à résister à «l’autorité fédérale inexistante» revendiquée par la sous-procureure générale adjointe principale Pamela Karlan au début du mois.

«La réalisation d’un audit d’une élection passée ne viole pas la loi sur les droits de vote ou toute autre loi électorale fédérale», a écrit J. Christian Adams le 7 mai en tant que président et avocat général de la Public Interest Legal Foundation, un groupe d’intégrité électorale. (PILF n’a posté la lettre que le 17 mai.)

La Cour suprême en 2013 a rejeté l’exigence de «pré-autorisation» du ministère de la Justice pour les modifications de la loi électorale des États, et elle pourrait donner le feu vert à d’autres limitations dans une affaire informée sur les restrictions de l’Arizona sur les bulletins de vote provisoires et absents.

Adams a travaillé sur des affaires de droits de vote dans l’administration George W. Bush. Sa lettre à Fann dégouline de mépris pour Karlan, qu’il accuse de fausses déclarations sur son propre travail et «l’application partisane de la loi».

Cette semaine, quatre républicains de la Chambre ont accusé Karlan d’avoir tenté d’intimider Fann et de «cribbler» ses points de discussion des «groupes de gauche» qui exigeaient une intervention fédérale dans l’audit du mois dernier.

Matt Gaetz de Floride, Andy Biggs et Paul Gosar de l’Arizona et Marjorie Taylor Greene de Géorgie ont peut-être été effrayés par la révélation de Fann selon laquelle le Sénat avait précédemment mis en suspens un plan auquel Karlan s’était opposé: solliciter les électeurs dans des circonscriptions présentant un «nombre élevé d’anomalies».

On ne sait pas quel effet la lettre d’avertissement de Karlan a eu sur l’audit, si le DOJ prendra d’autres mesures ou si les deux parties ont même communiqué au cours des deux dernières semaines.

Les contacts des médias pour le département et le bureau de Fann n’ont pas répondu aux questions de Just the News cette semaine, y compris une demande vendredi de réponse du DOJ à la lettre des républicains de la Chambre.

La secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, démocrate, a intensifié la pression sur Fann jeudi en exhortant le comté de Maricopa à acheter de nouvelles machines à voter parce que les auditeurs engagés par Fann, dirigés par Cyber ​​Ninjas, auraient compromis les machines actuelles. Un tel achat coûterait probablement des millions au comté.

La lettre du 5 mai de Karlan a d’abord lancé l’accusation selon laquelle les responsables électoraux de l’État et locaux avaient perdu le «contrôle ultime» sur les bulletins de vote, les systèmes électoraux et le matériel, et que les entrepreneurs ne les protégeaient pas «adéquatement» pendant l’audit.

Le responsable du DOJ a également allégué que le projet déclaré de Cyber ​​Ninjas de «frapper aux portes» pour vérifier que les électeurs valides y vivaient et de sonder les zones présentant des modes de vote suspects, pourrait constituer une intimidation des électeurs et pourrait identifier les électeurs minoritaires.

La réponse de Fann du 7 mai a réprimandé Karlan pour avoir choisi les entrepreneurs embauchés par le Sénat lorsque le comté de Maricopa lui-même a également embauché le sien pour gérer «les matériaux mêmes en cause dans l’audit».

Le président du Sénat a présenté les protocoles de haute sécurité sur le site de vérification, qui sont personnellement supervisés par l’ancien secrétaire d’État Ken Bennett et diffusés en direct 24 heures sur 24. Elle n’a connaissance «d’aucune faille de sécurité importante» depuis la remise des bulletins de vote.

Mais Fann a déclaré que la prospection électorale prévue avait été reportée avant la lettre de Karlan et ne serait pas effectuée à moins que cela ne soit jugé nécessaire à l’audit. Les solliciteurs ne cibleraient pas les électeurs ou les circonscriptions en fonction de leur race ou d’autres catégories protégées, ne porteraient rien qui pourrait être confondu pour l’application de la loi ou laisser entendre que les électeurs faisaient l’objet d’une enquête et doivent répondre aux questions.

La lettre d’Adams à Fann au nom de la Public Interest Legal Foundation l’avertit que Karlan «ne se livre pas à un exercice normal du pouvoir fédéral en vertu de la loi fédérale sur le vote».

Le fonctionnaire du DOJ a «refusé de corriger» une fausse bourse vérifiable de 2009 qui affirmait que l’administration Bush n’avait pas intenté de poursuites en vertu de la loi sur les droits de vote pour protéger les minorités raciales pendant cinq de ses huit ans. Adams a souligné que ses propres écrits réfutaient les affirmations de Karlan.

Karlan a non seulement ignoré un tribunal de l’Arizona qui a confirmé les assignations législatives au comté de Maricopa, mais a également «exagéré» l’autorité du ministère de la Justice sur les États en déformant une loi fédérale qui est «de nature d’enquête».

Dans «toute l’histoire de la Division des droits civils», le DOJ n’a jamais enquêté sur un audit électoral «parce que ses anciens dirigeants ont compris qu’ils n’avaient aucune autorité légale pour le faire», a écrit Adams.

L’invocation par Karlan de l’article 11 (b) de la loi sur les droits de vote est «absurde et invraisemblable» car elle qualifierait l’intimidation de rétroactive contre les électeurs qui ont «voté depuis longtemps», a-t-il dit.

Le DOJ a eu de mauvais résultats devant les tribunaux lorsqu’il a tenté de porter plainte en vertu de l’article 11 (b) pour des comportements bien pires, notamment lorsque des membres «armés et en uniforme» du New Black Panther Party «ont traqué un bureau de vote», a déclaré l’avocat.