Résolu le mystère de la lune de Mars

12/05/2021 à 21:59 CET

PE

La mission Mars Express L’ESA a révélé comment la plus grande lune de Mars, Phobos, interagit avec le vent solaire des particules chargées projetées par le Soleil. survols réels et ‘faux’, Cette mission orbitale a détecté un processus insaisissable qui n’a été vu que dans Phobos une fois avant.

Le vent solaire quitte notre étoile, remplissant le système solaire de particules énergétiques. La Lune de la Terre reflète ces particules en continu, et la même « rétrodiffusion » est attendue sur la lune de Mars Phobos, étant donné les similitudes entre les deux (les deux sont rocheuses, manquent d’atmosphère et de champ magnétique, et orbitent des planètes terrestres dans le système solaire intérieur). Cependant, Mars Express de l’ESA n’a vu cette rétrodiffusion qu’une seule fois (en 2008), malgré s’être rapproché de nombreuses fois de Phobos.

Les chercheurs rapportent maintenant la deuxième détection réussie de particules de vent solaire réfléchies par Phobos, détectées lors d’un survol de la lune en janvier 2016.

« La relation de Phobos avec le vent solaire est depuis longtemps un énigme« , dit dans un communiqué Yoshifumi Futaana de l’Institut suédois de physique spatiale (IRF), et auteur principal du nouvel article sur le survol de 2016. « Nous savons que Phobos doit interagir avec ces particules, mais nous ne les voyons pas, pourquoi ? Pourquoi Phobos se comporte-t-il ainsi un chemin différent vers la Lune alors que les deux semblent assez similaires ?

« Pour la première fois en huit ans de survols, nous sommes ravis de voir à nouveau des signes de ces particules réfléchies dans la plus grosse lune de Mars. »

Cependant, comme cette rétrodiffusion est si intermittente et est rarement observée sur Phobos, les scientifiques se sont demandé si le phénomène pouvait avoir été causé par Mars Express se reflétant sur les particules du vent solaire. Au cours du survol de 2008, le vaisseau spatial a déplacé son panneau solaire et s’est déplacé pour pointer ses instruments vers Phobos, une manœuvre qui a peut-être affecté le comportement du particules environnantes.

« Même critique pour le survol de 2016 : comment sait-on que cette détection est en fait un reflet de Phobos, et pas le Mars Express lui-même ? », ajoute Yoshifumi.

Pour explorer cette possibilité, les chercheurs ont mené trois opérations spéciales sans précédent, appelées survols « simulés », avec le vaisseau spatial en 2017. En utilisant exactement la même séquence d’opérations, de manœuvres de contrôle et de réglages pour panneaux solaires, Mars Express a volé dans un espace rempli d’énergie éolienne solaire mais sans la présence de Phobos, effectuant essentiellement un survol, juste sans sa cible.

« En substance, nous terminions une sorte d’expérience de laboratoire sur Mars », explique le co-auteur Mats Holmström, également de l’IRF et chercheur principal de l’instrument Mars Express ASPERA-3, qui a observé les particules réfléchies. « Les « faux » survols ils nous ont permis d’explorer comment Mars Express influence le vent solaire dans un environnement plus contrôlé, afin que nous puissions rechercher des signes indiquant que le vaisseau spatial lui-même est la cause de la réflexion des particules. »

Les « faux » survols n’ont révélé aucun signe que Mars Express a produit ou dispersera les particules entrantes, suggérant que Phobos a reflété les particules détectées dans l’espace lors des survols de 2008 et 2016.

Malgré cela, les particules rétrodiffusées n’ont été détectées que dans deux sur plus d’une douzaine de survols de Phobos, et même alors, les signaux sont sporadiques et intermittents. C’est complètement différent de ce que nous voyons sur la Lune, un autre corps qui manque à la fois d’atmosphère et de champ magnétique, on s’attendrait donc à ce qu’il se comporte de la même manière. Pourquoi cette différence ?

Yoshifumi et ses collègues envisagent un certain nombre de possibilités, à partir de processus qui ont peut-être lieu dans échelles spatiales ou des tempêtes différentes de celles capturées par Mars Express, jusqu’au magnétisme possible dans Phobos, des différences dans la composition de la surface de Phobos et de la Lune, et plus encore.

« En général, les particules intermittentes sont susceptibles d’être réfléchies sur la surface de Phobos, mais nous ne pouvons pas exclure une autre origine mystérieuse » Yoshifumi ajoute. » Cependant, les » faux » survols nous ont aidés à mieux comprendre la situation, montrant explicitement que Mars Express n’était pas la source.

« Pour en savoir plus, nous avons besoin de plus de survols de Phobos sur Mars Express dans diverses configurations. Même si vous ne voyez pas de particules réfléchies pendant ces survols, même manque de signal il fournira des statistiques précieuses.

Le comportement du vent solaire sur Phobos et sur la Lune implique que le surfaces Chacun d’eux a évolué différemment, soulevant des questions intrigantes sur la façon dont le système martien diffère du nôtre.