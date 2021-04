Résolu Thomas Müller à terre, mais pas sorti après la défaite du Bayern Munich contre Mayence 05

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, est repartie frustrée après que son équipe a abandonné une décision 2-1 à Mainz 05, dans laquelle les Bavarois semblaient souvent lents, léthargiques et ennuyeux.

Le vétéran sait mieux que de se défaire après un mauvais résultat, mais il avait toujours l’impression que son équipe était juste «off» dès le départ.

Thomas Müller sait que le Bayern Munich n’a pas été net contre Mayence 05.Photo d’Alexander Hassenstein / Bundesliga / Bundesliga Collection via .

“Permettez-moi de le dire de cette façon: nous l’avons essayé, mais à la fin nous avons perdu à juste titre”, a déclaré Müller à Sky lors d’une interview d’après-match (capturée par Abendzeitung). «Notre contrôle et distribution du ballon ont été probablement une demi-seconde plus lents que d’habitude aujourd’hui. Mayence a défendu son objectif avec passion. Nous avons essayé, mais au final, nous n’avons pas mérité de marquer un point.

Müller et ses coéquipiers apprécieront sûrement l’écart dans le calendrier de la Bundesliga qui se produira le week-end prochain. Peut-être qu’avec un peu de repos, le Bayern Munich obtiendra son timing et ses jambes en arrière. Cela a été une période difficile d’un an pour les garçons et un peu de repos et de détente pourraient être très utiles.