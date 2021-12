Resolution a acquis Zero Index

Le spécialiste de la réalité virtuelle Resolution Games a racheté le développeur suédois Zero Index.

Aucune somme n’a été mise sur l’accord, qui voit ses quatre employés rejoindre l’entreprise sous le nom de Resolution Tech rebaptisée. Zero Index est surtout connu pour avoir amené Carly and the Reaperman: Escape from the Underworld à Oculus plus tôt dans l’année.

« L’équipe Zero Index a un certain nombre de réalisations impressionnantes à son actif, y compris son travail exemplaire qui nous a aidés à amener Carly et le Reaperman à Oculus Quest plus tôt cette année », a déclaré Tommy Palm, PDG et fondateur de Resolution.

« La demande pour des expériences VR et AR exceptionnelles augmente à un rythme exponentiel. Avec plus de choix de matériel que jamais dans le pipeline des plus grands acteurs de la technologie, le fait d’avoir une équipe expérimentée dans l’introduction de jeux sur différents marchés et plates-formes nous aidera à continuer d’atteindre de nouveaux joueurs partout où ils choisissent de jouer.

Le PDG de Zero Index, Tomas Ahlström, a ajouté : « Resolution Games est un partenaire à part entière de Zero Index, donc réunir nos équipes afin d’étendre le travail que Resolution Games fait dans l’industrie est une étape passionnante pour les deux équipes. Nous sommes ravis de faire partie de la vision future et espérons avoir un impact encore plus grand pour l’espace maintenant que nous sommes intégrés. »

Resolution a également annoncé quatre nouvelles embauches à la tête des ressources humaines et de la culture, Natalie Mellin, l’avocate générale Ebba Waltré, le chef de produit Johan Gästrin et le directeur financier Rickard Åstrand.

