Résolution d’Aircel : les banques de SC déclarent qu’IBC outrepasse les conditions de la licence de télécommunications

in

Le CoC a déclaré que le DoT étant un créancier opérationnel dans ce cas, ne peut pas être payé en priorité par rapport aux autres créanciers financiers et opérationnels.

Le comité des créanciers d’Aircel et l’adjudicataire UV Asset Reconstruction Company (UAVRCL) ont contesté devant la Cour suprême l’ordonnance du Tribunal national d’appel des entreprises (NCLAT) rendue le 13 avril, qui a décidé que le spectre peut être transféré dans le cadre du plan de résolution de l’insolvabilité, mais seulement après avoir réglé toutes les cotisations gouvernementales. La pétition du CdC a déclaré que le tribunal d’appel n’avait pas considéré que les dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) l’emportaient sur les conditions de licence du service d’accès universel, l’accord tripartite et les lignes directrices sur l’échange de fréquences.

L’ordonnance de la NCLAT maintenait que le département des télécommunications dans l’affaire de la faillite d’Aircel est un créancier opérationnel, mais les clauses relatives aux lignes directrices sur le commerce du spectre et à l’accord de licence stipulent que les cotisations gouvernementales doivent être entièrement acquittées avant le transfert du spectre et utilisé.

Contestant l’ordonnance, la State Bank of India, au nom des entités CoC of Aircel, a déclaré dans sa pétition que la directive de la NCLAT de régler d’abord les cotisations du DoT équivaudrait à un traitement préférentiel pour le département gouvernemental, qui se trouve être un créancier opérationnel, et donc, ” équivaut à une discrimination à l’encontre des autres créanciers opérationnels et financiers des entités Aircel ».

Elle a déclaré que l’arrêt NCLAT est « intrinsèquement contradictoire » dans la mesure où d’une part il considère que le droit d’utilisation du spectre est un bien immatériel de l’entreprise débitrice, le droit d’utilisation du spectre peut faire l’objet d’une procédure collective. et le DoT est un créancier opérationnel, d’autre part, il a statué que la ressource naturelle ne doit pas être disponible pour une utilisation sans paiement des cotisations requises, qui ne peuvent pas être effacées en déclenchant le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite.

Le CoC a déclaré que le DoT étant un créancier opérationnel dans ce cas, ne peut pas être payé en priorité par rapport aux autres créanciers financiers et opérationnels.

L’UAVRCL a également soutenu que la conclusion de la NCLAT était manifestement incorrecte, contraire au schéma sous-jacent d’IBC et intrinsèquement incompatible avec les autres conclusions.

Un banc du SC dirigé par le juge S Abdul Nazeer a demandé une réponse du Centre, du professionnel de la résolution de l’insolvabilité et d’autres sur les deux appels. Le solliciteur général Tushar Mehta a également informé la magistrature que le Centre interjetait également appel du jugement de la NCLAT.

L’ordonnance NCLAT, qui a été prononcée le 13 avril, concernait Aircel, où le tribunal de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés avait approuvé en juin 2020 un plan de résolution de 6 630 crores de Rs de l’UAVRCL. Le DoT avait contesté cela au NCLAT l’année dernière en septembre au motif que le spectre n’appartient pas aux opérateurs de télécommunications mais leur est donné à bail et qu’en cas de non-paiement, il a le droit de le récupérer.

Bien que l’ordonnance NCLAT concerne l’insolvabilité d’Aircel, elle aurait des implications sur des procédures similaires d’une autre société, Reliance Communications. Là aussi, le comité des créanciers a approuvé le plan de résolution de l’UVARCL.

Aircel et RCom doivent toutes deux des revenus bruts ajustés au DoT. Alors que les cotisations d’Aircel s’élèvent à Rs 12 389 crore, celles de RCom sont à Rs 25 199,27 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.