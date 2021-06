Résolution de Jaypee Infratech: le comité des créanciers de JIL votera sur le NBCC et les offres de Suraksha la semaine prochaine

Des sources ont indiqué que le vote sur les offres révisées commencera lundi (14 juin) et se terminera mercredi (23 juin). Le NBCC avait soumis son offre révisée le 4 juin, tandis que Suraksha l’avait soumise le 7 juin. « Les deux plans de résolution révisés ont été jugés conformes aux dispositions de l’IBC. Maintenant, le vote aura lieu la semaine prochaine », a déclaré l’une des sources.

Le comité des créanciers (CoC) de Jaypee Infratech (JIL) a approuvé jeudi les plans de résolution révisés du NBCC géré par l’État et du consortium dirigé par Suraksha Realty. Maintenant, le panel mettra les deux offres au vote à partir de la semaine prochaine.

Des sources ont indiqué que le vote sur les offres révisées commencera lundi (14 juin) et se terminera mercredi (23 juin). Le NBCC avait soumis son offre révisée le 4 juin, tandis que Suraksha l’avait soumise le 7 juin. « Les deux plans de résolution révisés ont été jugés conformes aux dispositions de l’IBC. Maintenant, le vote aura lieu la semaine prochaine », a déclaré l’une des sources.

Il s’agit du quatrième tour du processus d’appel d’offres dans l’affaire de faillite de JIL. La société a entamé une procédure d’insolvabilité en août 2017 après que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a admis une demande d’un consortium dirigé par IDBI Bank.

JIL était un véhicule à usage spécial (SPV) de Jaiprakash Associates (JAL) constitué en avril 2007. Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) a attribué le projet à JAL par le biais d’un accord de concession en février 2003. Il a été transféré à JIL en octobre 2007 et JIL a reçu des droits pour 165 km de route dans le cadre d’une concession gouvernementale UP et 6 175 acres de parcelles de terrain à travers l’autoroute Yamuna à cinq emplacements à des fins résidentielles, commerciales, de divertissement, industrielles et institutionnelles, en mettant l’accent sur le développement immobilier futur.

Le total des réclamations de JIL est d’un peu plus de Rs 22 600 crore avec une part des acheteurs à environ Rs 12 700 crore et celle des banques et des institutions financières à Rs 9 783 crore. Dans le CdC, environ 20 000 acheteurs de maisons détiennent une part de vote d’environ 56 %, suivis par les banques et les institutions financières à 43 %.

Lors du premier tour de la procédure d’insolvabilité, l’offre de Rs 7 350 crore de Lakshadweep, qui fait partie du groupe Suraksha, a été rejetée par les prêteurs. Le CoC avait rejeté les offres de Suraksha Realty et de NBCC lors du deuxième tour qui s’est tenu en mai-juin 2019. L’affaire est parvenue au Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) puis à la Cour suprême.

En novembre 2019, la Cour suprême a ordonné l’achèvement du processus d’insolvabilité JIL dans les 90 jours et a ordonné que les offres révisées ne soient sollicitées que par le NBCC et le groupe Suraksha. En décembre 2019, le CoC a approuvé le plan de résolution du NBCC avec un vote favorable de 97,36 % lors du troisième tour du processus d’appel d’offres. Plus tard en mars 2020, NBCC avait obtenu l’approbation du NCLT pour acquérir JIL. Cependant, l’ordonnance a été contestée devant la NCLAT et plus tard devant la Cour suprême, qui, en mars de cette année, a ordonné que de nouvelles offres ne soient sollicitées que de la part du NBCC et de Suraksha.

Le tribunal suprême avait également ordonné que le processus de résolution soit terminé en 45 jours, ce qui a expiré le 8 mai et une demande a été déposée pour prolonger le délai de recherche d’un acheteur pour JIL. Maintenant, le professionnel de la résolution provisoire de JIL a demandé du temps à la Cour suprême jusqu’au 7 juillet 2021 pour terminer le processus.

