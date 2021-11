Résolution de la dette : IL&FS est sur la bonne voie pour résoudre Rs 4 800 crore de plus d’ici la fin mars, selon Uday Kotak

« La sélection et la finalisation du soumissionnaire H1 dans le processus de vente de TIFC (siège d’IL&FS à Mumbai) sont également en cours », a-t-il ajouté.

L’IL&FS, chargé de dettes, a jusqu’à présent résolu Rs 52 200 crore de dette jusqu’à ce jour et est en passe de résoudre un Rs 4 800 crore supplémentaire d’ici la fin du mois de mars, a déclaré mardi le président du groupe, Uday Kotak. « Je suis heureux d’annoncer que le groupe IL&FS a traité une dette de Rs 52 200 crore… nous pensons que le recouvrement total et la résolution seront d’environ Rs 61 000 crore, ce qui représente environ 61 à 62 % de la dette initiale », a déclaré Kotak.

Sur le total de la dette résolue jusqu’à ce jour, Rs 14 100 crore comprend la dette acquittée aux créanciers, le solde disponible de Rs 16 700 crore, Rs 13 200 crore provenant d’affaires approuvées par les tribunaux et en attente de clôture de la transaction en raison de la documentation, et le solde de Rs 8 200 crore de les demandes déposées auprès des tribunaux qui sont en attente d’approbation.

Il a ajouté que sur un total de 347 sociétés du groupe IL&FS, un total de 235 entités ont été résolues. Il s’agit notamment des entités dont la demande de résolution a été déposée devant un tribunal. En outre, 15 autres entités verront probablement une résolution d’ici mars, a déclaré Kotak. La crise de l’IL&FS, a déclaré Kotak, montre qu’une résolution complexe des conglomérats est possible si elle est effectuée de manière calibrée.

« La résolution de groupe a toujours été un grand défi, vous voyez de nombreux cas dans le domaine public, qu’il s’agisse d’une vidéocon, que ce soit un Lanco ou de nombreuses autres situations où le processus de résolution de groupe dans le cadre de l’IBC a eu ses défis de récupération…, » il a dit.

Depuis juillet, le groupe IL&FS a traité une dette supplémentaire de 8 500 crores de roupies résultant d’initiatives de monétisation, notamment : InvIT Phase 1 ; Terracis Technology (anciennement IL&FS Technologies) ; Projet d’électricité basé sur le gaz ONGC Tripura ; Projet Warora Chandrapur Road et IL&FS Prime Terminals Fujairah.

« En outre, le groupe a déposé une demande auprès du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour obtenir l’approbation du transfert de 5 projets routiers, avec une valeur de résolution approximative de Rs 4 000 crore, dans le cadre de la phase 2 de l’InvIT et a lancé le processus de vente de l’infrastructure externe d’IFIN. portefeuille de prêts non productifs d’environ Rs 4 300 crore dans le cadre du Swiss Challenge », a déclaré la société dans un communiqué.

« La sélection et la finalisation du soumissionnaire H1 dans le processus de vente de TIFC (siège d’IL&FS à Mumbai) sont également en cours », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.