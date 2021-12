Résolution de l’insolvabilité : les tribunaux du droit des sociétés ne peuvent pas forcer les parties à régler les différends, selon la Cour suprême

Le tribunal suprême a déclaré que les règlements devaient être encouragés parce que le but ultime de l’IBC est de faciliter le maintien et la réhabilitation d’une entreprise débitrice, plutôt que de lui permettre d’entrer en liquidation.

La Cour suprême a jugé mardi que le Tribunal national du droit des sociétés et le Tribunal national d’appel du droit des sociétés ne peuvent pas agir en tant que «tribunaux d’équité» et obliger les parties à régler leurs différends pendant le processus de résolution de l’insolvabilité. Une formation dirigée par le juge DY Chandrachud a déclaré que le NCLT est uniquement habilité à vérifier si un défaut s’est produit ou non.

Sur la base de sa décision, le NCLT « doit alors admettre ou rejeter une demande respectivement. Ce sont les deux seules voies d’action qui sont ouvertes à l’autorité adjudicatrice conformément à l’article 7(5). L’autorité adjudicatrice ne peut contraindre une partie à la procédure dont elle est saisie à régler un différend. comme tribunaux d’équité.

Le tribunal suprême a déclaré que les règlements devaient être encouragés parce que le but ultime de l’IBC est de faciliter le maintien et la réhabilitation d’une entreprise débitrice, plutôt que de lui permettre d’entrer en liquidation. Comme l’indique l’exposé des objets et des motifs accompagnant l’introduction du projet de loi, l’objectif de l’IBC est de faciliter la résolution de l’insolvabilité « d’une manière limitée dans le temps » pour maximiser la valeur des actifs, promouvoir l’esprit d’entreprise, garantir la disponibilité du crédit et équilibrant les intérêts de toutes les parties prenantes, a déclaré le jugement.

La clarification est venue dans l’affaire, ES Krishnamurthy contre M/S Bharath Hi Tech Builders, où NCLT et NCLAT avaient rejeté le plaidoyer pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. La question devant le SC était de savoir si le NCLT et le NCLAT avaient raison dans leur approche rejetant la requête des appelants en vertu de l’article 7 de l’IBC au « stade de préadmission » et leur enjoignant de régler avec l’intimé dans les trois mois. L’article 7 de l’IBC prévoit l’initiation d’un CIRP par un créancier financier ou une catégorie de créanciers financiers.

Saluant la décision, l’avocat Srijan Sinha, qui a comparu pour certains acheteurs de maison, a déclaré que « le NCLT et le NCLAT sont des créations statutaires et, par conséquent, sont limités aux pouvoirs juridictionnels contenus dans le Statut, qui est dans ce cas l’IBC. L’IBC est un mécanisme permettant de déclencher l’insolvabilité ou de licencier, il ne donne aucune possibilité à la NCLT d’ordonner aux parties de régler, car la NCLT n’est pas un tribunal d’équité. »

La NCLAT a cherché à faire la distinction en observant que ses instructions étaient au « stade de la préadmission », et que l’ordonnance n’était pas d’une nature préjudiciable aux droits et intérêts des parties prenantes, précise l’arrêt.

« La NCLAT était consciente du fait que même le calendrier de règlement qui avait été indiqué par la NCLT était écoulé, mais a ensuite noté l’impact de l’épidémie de Covid sur le marché immobilier, y compris sur l’intimé… l’observation que l’appel n’était pas recevable est erroné. De toute évidence, la NCLT n’a pas exercé la compétence qui lui avait été confiée. Un argument clair en faveur de l’exercice de la compétence en appel a ainsi été établi, que la NCLAT a ensuite omis d’exercer », a déclaré la plus haute juridiction.

