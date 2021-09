Résolution de l’insolvabilité : l’IBBI supervisera les plaintes contre le CoC

in

Le mécanisme garantira que les membres du CoC respectent les règles et que le processus de résolution des actifs stressés reste transparent.

Au milieu de la clameur pour un examen plus approfondi de la conduite des prêteurs, l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) est chargé de superviser les plaintes contre les membres du comité des créanciers (CoC) s’ils ne se conforment pas à un code de conduite proposé tout en résolvant actifs toxiques, ont indiqué des sources à FE.

Dès réception de plaintes pour non-conformité à son code, qui seront notifiées prochainement, le régulateur de l’insolvabilité enquêtera sur les allégations d’actes répréhensibles contre les créanciers financiers qui font partie du puissant CoC qui décide des questions clés telles que la coupe de cheveux. Si l’IBBI trouve des preuves d’irrégularités pénales, il s’adressera aux tribunaux spéciaux, mis en place en vertu des dispositions de la loi sur les sociétés de 2013, pour punir les coupables, ont indiqué les sources. Le mécanisme garantira que les membres du CoC respectent les règles et que le processus de résolution des actifs stressés reste transparent.

“Étant donné que l’IBBI est un régulateur général responsable de la conduite de la résolution de l’insolvabilité dans le pays, les plaintes contre le CoC seront examinées par lui, et non par des régulateurs sectoriels comme RBI”, a déclaré l’une des sources. La nécessité d’un tel code professionnel a pris de l’importance après que quelques cas ont mis à l’épreuve l’esprit du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) au cours des derniers mois.

Par exemple, dans le cas de Siva Industries Holding, les prêteurs ont accepté un règlement unique par son ancien promoteur, qui n’avait offert que 6,5% de la dette totale, et ont déposé une demande de retrait devant la NCLT. Dans le cas de Videocon, le NCLT avait souligné que les prêteurs prenaient une décote de près de 96% et s’était exclamé que l’offre de Twin Star Technologies était très proche de la valeur de liquidation de l’entreprise en difficulté, qui se voulait confidentielle. L’IBBI, qui a proposé le code de conduite pour le CoC dans un document de discussion le mois dernier, a reçu les commentaires des parties prenantes.

Prescrivant les choses à faire et à ne pas faire pour les membres du CoC, l’IBBI a suggéré qu’ils maintiennent l’intégrité et s’assurent que les décisions sont prises sans parti pris, faveur, peur, coercition, influence indue ou conflit d’intérêts. Ils ne doivent pas déformer les faits ni influencer la décision du CdC au profit des parties liées. Ils doivent divulguer les conflits d’intérêts et ils n’acquerront pas les actifs de la société débitrice, même indirectement, ni n’autoriseront leurs proches à le faire sans le divulguer aux parties prenantes.

Ils doivent veiller à ce que les délais, stipulés par les règles et règlements de l’IBC, soient respectés et s’efforcer de protéger le débiteur en tant qu’entreprise en activité ou de préserver sa valeur patrimoniale.

Les analystes ont déclaré que le code inculquera la discipline indispensable aux membres qui exercent un pouvoir énorme, les rendra plus responsables et apportera de la transparence au processus de résolution dans le cadre de l’IBC. Il est important de noter que le CdC sera tenu d’assurer « à tout moment la confidentialité totale des informations qu’il reçoit ou rencontre dans le cadre du processus ». “Il ne partagera aucune information avec une personne qui n’est pas autorisée à recevoir de telles informations et sans le consentement des parties concernées ou tel que requis par la loi”, a déclaré le document de discussion de l’IBBI. Ils devront essayer de protéger l’entreprise en difficulté en tant qu’entreprise en marche et préserver la valeur de ses actifs.

Plaidant en faveur du code de conduite, le document de l’IBBI a déclaré que tandis que d’autres parties prenantes – professionnels de l’insolvabilité, évaluateurs et services d’information – sont des entités réglementées, « le CoC fonctionne dans un environnement non réglementé ». « À plusieurs reprises, des questions ont été soulevées dans divers forums sur l’action du CoC préjudiciable aux objectifs du Code », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.