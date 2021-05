Résolution des champions de Gosar pour mettre fin à la déclaration d’urgence COVID-19 en vigueur depuis mars 2020 ⋆ .

Le représentant Paul Gosar (R-AZ) défend une résolution commune pour mettre fin à l’état d’urgence déclaré par le président Donald Trump le 13 mars 2020, déclarant officiellement la pandémie COVID-19 une urgence et donnant à la Maison Blanche des pouvoirs uniques destinés à freiner la menace posée par le virus d’origine chinoise.

Dans un communiqué de presse, le bureau de Gosar a expliqué: «Après plus d’un an à vivre sous une déclaration d’urgence, le Congrès n’ayant pas fait sa diligence raisonnable pour décider si l’urgence devait continuer, cette résolution obligera le Congrès à débattre et à voter sur la résiliation.»

Aux côtés de Gosar se trouvent les représentants Matt Rosendale (R-MT), Thomas Massie (R-KY), Chip Roy (R-TX), Ralph Norman (R-SC), Brian Mast (R-FL) et Randy Weber (R -TX). Massie a été vivement critiqué par les républicains et les démocrates pour être le seul membre de la Chambre des représentants à voter contre le plan de secours original du COVID-19 en 2020.

Gosar a expliqué que «Plus d’un an plus tard, avec l’échec des cas, l’augmentation des taux de vaccins et la réouverture des États, il est prudent pour le Congrès de considérer le mérite de cette continuation d’urgence. Je l’ai toujours dit, un bon processus fait une bonne politique, ce qui fait une bonne politique. S’assurer que le Congrès adhère à un bon processus est la base d’un gouvernement efficace, et je suis fier de présenter cette résolution pour restaurer le rôle du Congrès dans les pouvoirs d’urgence.

«La loi nationale sur les urgences n’a jamais été conçue pour donner au président une autorité infinie et illimitée sur la vie des Américains», a déclaré Roy. Rosendale a ajouté: «Trop souvent, la politique gouvernementale et la réalité fondamentale ne correspondent pas. Le vaccin est ici, il est disponible et l’urgence est terminée, mais sur le papier, l’urgence continue.

Le bureau de Gosar a expliqué que la NEA, adoptée en 1974, avait été conçue pour «régner dans les pouvoirs présidentiels d’urgence» en permettant au Congrès de «faire respecter les freins et contrepoids sur ces pouvoirs uniques en déterminant s’il fallait ou non mettre fin à l’urgence six mois après sa déclaration. ” La déclaration ajoute: «Le Congrès a paresseusement interprété la loi comme signifiant que si aucun membre ne propose de mettre fin à l’urgence, alors il n’y a pas d’opposition. Cela ignore de manière flagrante le bon processus, empêchant les représentants de débattre et de voter sur les mérites de la poursuite de l’urgence et les pouvoirs inhabituels qu’elle confère au président.

Gosar a remis en question à plusieurs reprises les politiques gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19. Après qu’il soit devenu clair que l’administration Biden cherchait à utiliser l’influence du secteur privé pour pousser les passeports de vaccins COVID-19 controversés, Gosar a été l’un des premiers républicains de la Chambre à s’opposer au plan. «Passeports de vaccins, mais pas d’identité d’électeur», a écrit Gosar le 29 mars.