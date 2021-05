Résolution DHFL: NCLAT maintient la commande NCLT sur l’offre du promoteur Wadhawan

La résolution de la DHFL est en cours depuis novembre 2019, lorsque la DHFL est devenue la première société de services financiers à être transférée par les prêteurs à NCLT.

Le National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) a suspendu mardi l’ordonnance du 19 mai adoptée par le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT), qui avait ordonné à l’administrateur de Dewan Housing Finance (DHFL) d’examiner l’offre de règlement faite par son ancien promoteur, Kapil Wadhawan. Wadhawan est actuellement en prison dans une affaire de fraude bancaire présumée.

Bien que le tribunal d’appel ait fixé au 25 juin la prochaine date d’audience et accepté d’entendre les plaidoyers du comité des créanciers (CoC), de l’administrateur nommé par le DHFL par la RBI et du groupe Piramal, qui ont contesté l’ordonnance NCLT de Mumbai; il a précisé que cette affaire ne fera pas obstacle à l’adoption de la commande relative au plan de résolution de l’adjudicataire.

“Il nous semble approprié que jusqu’à ce que nous décidions de l’appel, les ordres contestés devraient être suspendus”, a déclaré un banc de vacances de NCLAT, composé du président officiant, le président de la justice AIS Cheema. Le banc a observé qu’il était «incapable d’apprécier la hâte imposée à l’administrateur et au CdC d’examiner la deuxième proposition de règlement (par Wadhawan)». «Nous constatons que de graves problèmes sont soulevés (par les appelants) et qui doivent être examinés», a-t-il déclaré.

«Ici, la question était passée au stade où même le plan de résolution avait été approuvé et était avant le pouvoir de statuer. Il n’y aurait pas de fin si de telles annulations étaient autorisées. Il n’y a pas de contestation sur le fait que le plan de résolution a déjà été approuvé et est devant l’autorité adjudicatrice. Sans prendre la même décision, l’ordre actuel a été adopté », a observé le NCLAT.

L’ordre du NCLT avait mis une clé dans tout le processus de résolution, car les prêteurs avaient voté en janvier en faveur du plan de résolution de Rs 34 250 crore de Piramal Group, qui a également été approuvé par la RBI le 18 février. Les prêteurs avaient par la suite accepté la proposition. au NCLT pour l’approbation finale.

La résolution de la DHFL est en cours depuis novembre 2019, lorsque la DHFL est devenue la première société de services financiers à être transférée par les prêteurs à NCLT.

Wadhawan avait également fait une offre dans le passé, mais les prêteurs avaient refusé de la considérer sur la base d’un avis juridique, car son admissibilité à faire une offre en vertu de l’article 29A de l’IBC était énorme.

Le prêteur hypothécaire en difficulté a admis des réclamations de 87 120 crore, la State Bank of India (SBI) étant le principal créancier. Les détenteurs d’obligations ont réclamé Rs 45.550 crore tandis que les créanciers financiers ont demandé Rs 41.342.23 crore de lui.

