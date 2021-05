Résolution d’insolvabilité préemballée dans le cadre du CIB pour les MPME: défis pouvant survenir lors de la mise en œuvre

Le plus gros problème auquel les systèmes pré-pack seront confrontés au départ est que CD ne peut pas lever des capitaux ou des dettes supplémentaires auprès d’investisseurs ou de banques.

Par Ashok Kumar Gulla

Le processus de résolution de l’insolvabilité pré-emballage (PPIRP) vise à la relance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) par la soumission du plan de résolution de base avec les autres données par le demandeur d’entreprise, c’est-à-dire, la MPME elle-même et ledit plan de résolution de base a à être approuvé par le professionnel de la résolution dûment désigné par les créanciers financiers (CF) ou les créanciers opérationnels lorsqu’ils ne sont pas des créanciers financiers. Si l’intention des textes et notifications susmentionnés publiés en avril 2021 est de garantir une gestion efficace des actifs liés au stress dans le secteur des MPME, elle devra également faire face à d’innombrables défis en termes d’approbation en temps opportun du Comité des créanciers (CDC).

Temps et paramètres pour décider du plan de résolution

Le principe de base sur lequel le PPIRP a été introduit est que la société débitrice (CD) doit être dans une meilleure position pour relancer les activités pendant qu’elle gère les opérations et, par conséquent, devrait être autorisée à soumettre un plan qui est appelé Plan de résolution de base. dans IBC. Le plan de résolution de base doit être soumis au CdC pour approuver ledit plan ou inviter de nouveaux plans de tiers. Le plus gros problème auquel les systèmes pré-pack seront confrontés au départ est que CD ne peut pas lever de capital ou de dette supplémentaire auprès des investisseurs ou des banques.

C’est en raison du risque impliqué dans le recouvrement de l’argent fourni par ces investisseurs et prêteurs. Par conséquent, un plan de résolution basé sur la restructuration de la dette peut ne pas aider à réaliser le montant adéquat pour les CF et peut trouver difficile de parvenir à un redressement. Le délai donné pour l’approbation du plan de résolution dans le cadre du PPIRP est de 90 jours avec 30 jours supplémentaires à AA pour le soutien du programme. Il est difficile pour les membres du CdC de décider du plan de résolution de base au cours de cette courte période sans aucun paramètre général sur lequel le plan de résolution sera approuvé. Il sera prudent si RBI publie des directives complètes ou si IBA fournit de tels paramètres pour accélérer l’approbation. Ces grandes lignes directrices aideront également CD à décider s’il peut respecter les conditions régissant le soutien du PPIRP.

Conversion d’une partie du prêt en fonds propres

Tous les actifs de stress restent fortement endettés car le capital et les réserves subissent les effets négatifs des pertes. Il faut une injection de fonds propres frais pour le paiement d’une partie de la dette pour résoudre ce problème. L’entreprise débitrice peut trouver difficile de recruter de nouveaux investisseurs et de lever de nouveaux fonds propres à un niveau permettant de réduire la dette à un niveau soutenable. Ainsi, les créanciers financiers peuvent envisager la conversion de la partie de la dette en capitaux propres. C’est la première étape qui fonctionnera pour apporter un renouveau de l’entreprise débitrice. FCS peut le faire avec des garanties et des contrôles adéquats. Les niveaux d’endettement vont donc baisser. Le FCS peut contenir jusqu’à une certaine limite, par exemple un maximum de 40% du PUC total de l’entreprise débitrice. Il peut également y avoir une disposition pour le rachat de ces actions après une période de blocage, peut-être trois ans, à un taux prédéterminé. Les banques peuvent fixer ces termes et conditions qui serviront de base à la conversion du prêt en fonds propres.

Maintien de la garantie personnelle et de la garantie collatérale

Il n’est pas précisé que dans le cas où le plan de résolution de base soumis par l’entreprise débitrice est approuvé dans le PPIRP par le CoC et l’AA, si les garanties (personnelles ou d’entreprise) et les sûretés fournies aux CF contre les facilités de prêt seront également libérées, ou les CF peut lancer le processus en vertu de l’IBC ou de toute autre loi pour le recouvrement des cotisations auprès d’eux pour le montant du solde. Il est suggéré que les garanties personnelles ou d’entreprise et les sûretés accessoires soient maintenues dans le plan de résolution de base jusqu’à ce que le plan soit mis en œuvre avec succès.

Transactions PUFE

Le délai pour déterminer les transactions qui relèvent de la catégorie des transactions préférentielles, sous-évaluées, extorsionnées et frauduleuses (PUFE) en vertu des articles 43, 45, 50 et 66 du CIB est de 45 jours et de 60 jours à compter du début du PPIRP. Il n’est pas facile d’achever ce processus en si peu de temps. Si certaines de ces transactions sont déterminées, le plan de résolution de base soumis par CD peut devoir être traité différemment. Par conséquent, il est considéré comme possible que les CF puissent faire effectuer un tel audit soit eux-mêmes, soit par le biais d’un professionnel de la résolution avant le début du PPIRP.

Taux d’intérêt uniforme et droit à rémunération

Les CF facturent généralement des taux élevés une fois que le compte est devenu NPA, et ces intérêts sont accumulés dans les livres des CF. Par conséquent, pour l’uniformité, tous les CF peuvent convenir d’un taux réduit uniforme (par exemple, 8% par an ou tout autre montant autorisé) à partir de la date à laquelle le compte est converti en NPA. Dans le cas où les CD commencent à réaliser des bénéfices adéquats après une période spécifiée à compter de l’approbation du plan de résolution de base, par exemple après les trois premières années, le plan de résolution de base peut également prévoir de prendre en compte le droit de rétribution des FC pour compenser partiellement les sacrifices qu’ils ont consentis. lors de l’approbation du plan.

En outre, des défis spécifiques peuvent survenir lors de l’approbation des plans de résolution dans le délai de 90 jours. Des décisions opportunes peuvent relever ces défis sur la base de certains paramètres généraux qui doivent être prédéterminés par les CF pour l’examen de ces plans de résolution

(Ashok Kumar Gulla est associé, RBSA Restructuring Advisors LLP. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

