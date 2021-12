Résolution du problème Rajmahal crucial pour le redressement d’ECL : Prem Sagar Mishra, CMD, Eastern Coalfields

La résolution du problème dans les mines de Rajmahal est cruciale pour redynamiser nos performances. Environ un tiers de la production d’ECL provient uniquement de Rajmahal.

La production de charbon à Eastern Coalfields (ECL), la filiale de l’entreprise publique Coal India, a été affectée en raison des fermetures induites par les coronavirus, des pluies excessives et des problèmes d’ordre public dans certaines grandes mines. Outre l’augmentation de la production, l’entreprise prévoit d’entrer progressivement dans de nouveaux domaines d’activité impliquant des utilisations alternatives du charbon. Prem Sagar Mishra, président et directeur général d’ECL, explique à Anupam Chatterjee de FE quels facteurs ont affecté les performances de l’entreprise dans un passé récent, et partage certaines des mesures prises par le mineur pour exploiter les voies de croissance pour l’avenir. Extraits :

ECL est la seule filiale de CIL à enregistrer une croissance annuelle négative de la production de charbon sur la période avril-novembre. A quoi peut-on attribuer la baisse de rendement ?

Dès le début de l’exercice, les événements se sont succédés qui ont affecté la production. Outre des facteurs tels que les élections à l’assemblée et la deuxième vague du coronavirus, la production a été entravée en raison des précipitations record reçues dans les zones ECL cette année. Les précipitations d’une journée de 434 mm ont été enregistrées en septembre, ce qui a été le plus élevé depuis au moins 100 ans. Toutes les mines à ciel ouvert ont été inondées et l’eau a également affecté certains des projets miniers souterrains. Nos processus d’acquisition de terrains ont également été retardés en raison du verrouillage, car les tribunaux et autres bureaux nécessaires ont été fermés.

La production peut-elle augmenter dans les mois restants pour assurer une croissance plus élevée au cours de l’EX22 ?

La résolution du problème dans les mines de Rajmahal est cruciale pour redynamiser nos performances. Environ un tiers de la production d’ECL provient uniquement de Rajmahal. Nous rencontrons des difficultés pour prendre possession des terres malgré le paiement des compensations. Il y a eu des cas où des machines ont été endommagées par les protestations des villageois locaux et le problème n’a pas pu être résolu même après l’intervention de hauts responsables de l’ECL, du CIL et du ministère du charbon de l’Union. Nous avons estimé les pertes de production à environ 50 000 tonnes par jour de Rajmahal, qui alimente en carburant les centrales de Kahalgaon et Farakka. Les unités sont approvisionnées en provenance d’autres mines ECL situées à Raniganj, qui sont généralement destinées aux enchères électroniques. Nous avons dû renoncer aux prix premium attractifs découverts lors des récentes enchères électroniques en raison de ces contraintes d’approvisionnement.

Quand est-ce que la prochaine hausse des prix du charbon est attendue ? Pouvez-vous nous dire quels facteurs détermineraient la hausse des taux ?

Il existe de nombreux facteurs et les intérêts de plusieurs parties prenantes sont pris en compte lors de la détermination des prix du charbon. La dernière fois que les prix du charbon ont été révisés, c’était en janvier 2018. L’IPC et le WPI ont tous deux augmenté depuis lors, de même que les coûts du carburant et les salaires de nos travailleurs. Je comprends qu’une proposition de hausse des prix a été envoyée au ministère. Le charbon est des prix d’une manière qui récupère un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) dans une fourchette de 28% à 30%. Au dernier trimestre, l’Ebitda était descendu à environ 23%.

Étant donné que le centre élabore des plans concernant la gazéification du charbon, ECL délibère-t-il également sur les options concernant l’utilisation alternative du charbon ?

Un projet de gazéification du charbon en surface avec approvisionnement en charbon du projet à ciel ouvert Sonepur Bazari a été conçu à ECL. Le projet entraînera un investissement estimé à environ Rs 6 000 crore et l’appel d’offres a déjà été finalisé. De tels projets de gazéification nécessitent du charbon de qualité, des terres adéquates, de l’électricité et de l’eau, et tous ces ingrédients sont présents dans la région de Sonepur Bazari. Les besoins annuels en charbon pour ce projet de gazéification seront de 1,5 million de tonnes pour la production de 6,5 lakh de tonnes de méthanol. Nous prévoyons que le projet sera mis en service au cours de l’exercice 26. Une nouvelle voie d’évitement à Sonepur Bazari a également été mise en service récemment. Une usine de traitement du charbon au même endroit est également terminée.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.