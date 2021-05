Résolution Jaypee Infratech: les prêteurs reportent le vote sur l’offre du groupe Suraksha d’acquérir une société en faillite

Dimanche, le groupe Suraksha avait mis en garde contre une action en justice contre le CoC ainsi que l’IRP en cas de retard dans le processus de vote prévu.

Le processus de résolution d’insolvabilité de Jaypee Infratech (JIL) peut être retardé une fois de plus. Lundi, le comité des créanciers de la société (CoC) a reporté le processus de vote sur l’offre du groupe Suraksha, basé à Mumbai, d’acquérir la société en faillite. Le CdC a décidé de mettre aux voix les 27 et 28 mai si Suraksha Group et l’autre soumissionnaire dans la mêlée, la NBCC appartenant à l’État, devraient avoir une semaine de temps pour soumettre leurs offres révisées, selon les documents déposés auprès des bourses lundi. . Cependant, aucune raison de reporter le processus de vote n’a été donnée.

Si la proposition de donner une semaine aux deux parties pour soumettre leurs offres révisées n’obtient pas l’approbation du CdC, alors, selon toute probabilité, le plan de Suraksha sera mis aux voix, ont indiqué des sources.

Comme on le sait, la semaine dernière, le CdC avait rejeté l’offre de la NBCC au motif qu’elle n’était pas conforme à certaines dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite. Cependant, le NBCC s’est opposé à ce rejet par le professionnel de la résolution intérimaire (IRP), Anuj Jain, et a mis en doute sa compétence en la matière. Par la suite, il a soumis un additif de 14 pages à son offre finale pour clarifier les préoccupations soulevées au sujet du traitement des créanciers dissidents.

Selon le calendrier précédent, le processus de vote sur l’offre du groupe Suraksha devait commencer à midi le 24 mai et se terminer à 17 heures le 27 mai.

Dimanche, le groupe Suraksha avait mis en garde contre une action en justice contre le CoC ainsi que l’IRP en cas de retard dans le processus de vote prévu.

Des sources ont déclaré que l’IRP dans son rapport sur l’addendum du NBCC, soumis au CdC lundi, a réitéré son opinion antérieure selon laquelle il n’était pas conforme à certaines dispositions du CIB.

“L’IRP a de nouveau déclaré que les débentures non convertibles (NCD) aux DFC pour le paiement de la valeur de liquidation (LV) ne sont pas conformes aux dispositions de l’IBC et du CIRP”, ont déclaré des sources. La source a également déclaré que les prêteurs étaient divisés sur l’offre du NBCC et que la majorité souhaitait que les prêteurs et les acheteurs de maison décident à nouveau si une prolongation devrait être accordée pour considérer l’offre. Dans sa clarification du 22 mai, le NBCC a déclaré: «Même si l’on suppose, et uniquement aux fins de l’argumentation que l’opinion de l’IRP est exacte sans en aucune manière concorder avec la même chose, on voit que les DFC ont toujours la possibilité d’accepter le arrangement proposé dans le cadre de ce plan de résolution pour le paiement des LV qui leur sont dus. »

Il s’agit de la quatrième phase du processus d’appel d’offres dans l’affaire de la faillite de JIL. La société a entamé la procédure d’insolvabilité en août 2017 après que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a admis une demande d’un consortium dirigé par la Banque IDBI.

Lors du premier tour de procédure d’insolvabilité, l’offre de Rs 7 350 crore de Lakshadweep, qui fait partie du groupe Suraksha, a été rejetée par les prêteurs. Le CdC avait rejeté les offres de Suraksha Realty et de NBCC lors du deuxième tour qui s’est tenu en mai-juin 2019. L’affaire a atteint le Tribunal d’appel national du droit des sociétés (NCLAT), puis la Cour suprême. En novembre 2019, la Cour suprême a ordonné l’achèvement du processus d’insolvabilité de JIL dans les 90 jours et a ordonné que les offres révisées ne soient invitées que par le NBCC et le groupe Suraksha. En décembre 2019, le CdC a approuvé le plan de résolution du NBCC avec un vote favorable de 97,36% lors du troisième tour du processus d’appel d’offres. Plus tard en mars 2020, le NBCC avait obtenu l’approbation du NCLT pour acquérir JIL. La réclamation des acheteurs de maison s’élevant à «13 364 crores et les réclamations des prêteurs d’une valeur de 9 783 crores ont été admises l’année dernière. Cependant, l’ordonnance a été contestée devant le NCLAT et plus tard devant la Cour suprême, qui en mars de cette année a ordonné que de nouvelles offres ne soient invitées que par le NBCC et Suraksha. La cour suprême avait également ordonné que le processus de résolution soit achevé en 45 jours, qui a expiré le 8 mai et une demande a été déposée pour prolonger le délai de recherche d’un acheteur pour JIL.

