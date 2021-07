Résolution Jet Airways : les actions restent cotées, de nouveaux propriétaires proposent le FPO

in

Cependant, une somme fixe de Rs 10 000 sera versée aux actionnaires existants de la compagnie aérienne autres que les actionnaires publics.

Par Ankur Mishra

Les nouveaux propriétaires de Jet Airways ont proposé de maintenir la compagnie aérienne cotée et prévoient de présenter une offre publique de suivi (FPO) pour rétablir une participation publique minimale, conformément au plan de résolution mentionné dans l’ordonnance écrite de NCLT.

Le consortium Murari Lal Jalan et Kalrock Capital a proposé d’émettre 1 action pour 100 actions détenues par les actionnaires publics existants de Jet Airways. En outre, les actions détenues par les anciens promoteurs, Etihad, les institutions financières et toutes les actions privilégiées détenues par les anciens promoteurs et Etihad resteront entièrement éteintes. Cependant, une somme fixe de Rs 10 000 sera versée aux actionnaires existants de la compagnie aérienne autres que les actionnaires publics.

Le consortium investira une somme maximale de Rs 600 crore dans les capitaux propres de la compagnie aérienne, ce qui leur donnera 89,79% du capital de la société. En conséquence, la participation publique sera réduite à environ 0,21 % par la suite. De même, les créanciers financiers détiendront 9,5% et les ouvriers et employés détiendront 0,5% du capital conformément au plan de résolution.

Cependant, les nouveaux propriétaires veilleront à ce que l’actionnariat public soit rétabli à au moins 10 % dans un délai maximum de 18 mois puis à 25 % dans un délai maximum de trois ans. En décembre 2020, Sebi avait modifié les normes applicables aux sociétés cotées en procédure d’insolvabilité et prescrit 12 mois pour atteindre une participation publique de 10 % et 36 mois pour atteindre une participation publique de 25 %.

« Le demandeur de résolution retenu propose de rétablir la participation publique dans la société débitrice par l’émission de nouvelles actions de la société débitrice au public, au prix du marché, par le biais d’un FPO, processus qui doit être effectué conformément aux lois applicables “, a déclaré l’ordre NCLT.

Les créanciers financiers de Jet Airways obtiendront Rs 385 crore contre la réclamation admise de Rs 7 807 crore, ce qui implique une décote de 95% pour les prêteurs. Le principal créancier, State Bank of India, a les créances admises les plus élevées de Rs 1 636 crore, suivi de Rs 1 084 crore de Yes Bank, Rs 754 crore de Punjab National Bank et Rs 594 crore de IDBI Bank, entre autres.

Le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) avait approuvé le 22 juin le plan de résolution du consortium Murari Lal Jalan-Kalrock Capital avec quelques avenants. Le consortium devra obtenir l’approbation des créneaux pour Jet Airways auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans un délai de 90 jours.

Dans son ordonnance, le tribunal a souligné que Jet Airways avait cessé ses activités avant le début de l’insolvabilité. La protection juridique en vertu de la loi sur l’insolvabilité qui interdit l’annulation des licences gouvernementales existantes, les concessions ne lui seront pas applicables.

Les actions de Jet Airways sont restées bloquées dans le circuit inférieur jeudi pour clôturer en baisse de 5% à Rs 126,45 par action sur l’ESB.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.