Résolution vidéocon : la Cour suprême refuse d’annuler la suspension de la NCLAT sur l’offre publique d’achat de Vedanta

Vendredi, la Cour suprême a refusé d’annuler l’ordonnance du Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) qui suspendait l’offre gagnante du groupe Vedanta pour la société Videocon Industries en faillite. Sans entrer dans le fond de l’affaire, la cour suprême a demandé à la NCLAT de trancher l’affaire le 7 septembre, date d’audience suivante.

Un banc dirigé par le juge LN Rao a demandé au bras du groupe Vedanta, Twin Star Technologies, le demandeur de résolution retenu, de revenir devant la NCLAT, qui tranchera finalement l’affaire le 7 septembre, date prévue pour l’audience. L’avocat principal Mukul Rohatgi a représenté Twin Star au CS.

Le 19 juillet, la NCLAT avait suspendu l’offre de Twin Star Technologies sur Videocon Industries dans le cadre d’un appel déposé par des créanciers dissidents, Bank of Maharashtra et IFCI. Les deux prêteurs n’étaient pas satisfaits de la valeur réalisée grâce au plan de résolution.

Auparavant, bien que le tribunal de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés ait approuvé le 8 juin le plan de résolution de Twin Star Technologies, il avait observé que la société “ne payait presque rien” car le montant offert ne représente que 4,15 % du total. réclamation en suspens. Il avait noté que la décote pour tous les créanciers est de 95,85% et a suggéré à la fois au comité des créanciers et au demandeur retenu d’augmenter le paiement.

Le NCLT avait également demandé à l’Insolvency and Bankruptcy Board of India de vérifier si la confidentialité était maintenue pendant le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises, car l’offre de Twin Star était très proche de la valeur de liquidation, qui se voulait confidentielle.

Dans son appel devant le SC, Twin Star Technologies a déclaré que tout en suspendant la mise en œuvre de son plan de résolution limité dans le temps, le NCLAT « a ignoré de manière flagrante la loi établie par le SC en catena de décisions que la sagesse commerciale du Comité des créanciers (CoC) dans l’acceptation ou le rejet du plan de résolution (PR) est primordial et qu’il ne devrait y avoir aucune interférence avec un RP approuvé, à moins que celui-ci ne contrevienne à l’article 30(2) de l’IBC… Comme il apparaît, son RP ne contrevient à aucune disposition du Code ou de ses règlements ».

En outre, il a déclaré que l’ordonnance contestée n’attribue aucun motif sur la preuve prima facie, la perte irréparable et la prépondérance des inconvénients tout en suspendant l’ordonnance d’approbation. Il a déclaré que l’invocation était fondée uniquement sur un «doute» de la NCLT de non-respect de la clause de confidentialité en ce qui concerne la valeur de liquidation et la juste valeur marchande telles que classées par la NCLT dans son ordonnance d’approbation.

