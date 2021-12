Résolutions conservatrices pour 2022 – Vue conservatrice du New Hampshire

À la fin de 2020, nous avons pris le temps de réfléchir à la façon dont COVID avait changé nos vies et à la façon dont nous reviendrons à la normale en 2021. Joe Biden a été élu en 2020 sur la promesse d’éradiquer le COVID. Nous voici un an plus tard, et nous avons une autre année pour regarder en arrière et l’espoir que 2022 nous ramènera à la normale, quelle qu’elle soit. Où serons-nous dans un an ? Allons-nous réfléchir à une année où nous avons retrouvé notre liberté et nos libertés ou attendons-nous avec impatience une autre année d’espoir ?

Je vois 2022 comme un embranchement sur la route. Les Américains atteindront leur point d’ébullition et reprendront ce pays avec action, ou les gens au pouvoir feront que le public appelle Oncle, et nous découvrirons leur fin de partie. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que nous vivons dans un pays libre et vivons sous les restrictions de quelques-uns. Deux ans, c’est deux de trop pour la plupart des gens. Nous voulons enlever les masques, arrêter de parler de rappels de 90 jours, accepter le risque et continuer à vivre. Ce que nous faisons depuis deux ans, ce n’est pas vivre.

Voici donc quelques résolutions que nous devrions pouvoir prendre pour 2022.

Interdire le masque : je veux revoir les visages des gens. Je veux voir des sourires ou toute autre émotion qu’une personne peut ressentir en ce moment. Je conduis un autobus scolaire depuis deux ans et je n’ai aucune idée à quoi ressemblent les enfants que je fais la navette entre l’école et la maison.

Informez-vous :

Tenez-vous au courant des événements locaux et nationaux. Lisez plusieurs sources pour obtenir des points de vue opposés. Découvrez qui agit dans votre meilleur intérêt et soutenez-les. Défiez ceux qui ne le font pas.

Être impliqué:

Découvrez ce que votre conseil scolaire local fait la promotion Que fait votre gouvernement local avec l’argent de vos impôts Votre maison d’État vous restreint-elle ou vous permet-elle de vivre

Voter:

Soutenez les candidats conservateurs Votez… local, étatique, fédéral… ils sont tous importants

Nous ne pouvons plus être des participants dociles. Nous devons devenir une partie du processus. 2022 sera une année charnière où nous sauvons ce pays (ce n’est pas une hyperbole) de sa marche vers le socialisme, ou nous reprenons le contrôle et remettons ce grand pays sur les rails.

Nous sommes le plus grand pays du monde, mais seulement lorsque notre peuple est libéré des restrictions irrationnelles transmises par des bureaucrates avides de pouvoir et trop zélés qui n’ont qu’eux-mêmes en tête. Ce fiasco de deux ans nous a coûté des milliers de vies, des milliards de dollars, fait reculer l’éducation de nos enfants et détruit les fondements mêmes de notre République. Les amis et la famille ont été déchirés et nous vivons maintenant dans un pays beaucoup plus dangereux qu’il y a seulement deux ans. L’inflation et les prix de l’énergie sont incontrôlables et frappent le plus les familles à revenu faible et moyen.

Cette année, c’est notre tour dans l’assiette. Nous pouvons prendre un terrain ou nous éloigner et prendre le contrôle de nos vies. Une chose que nous ne pouvons pas faire est de nous asseoir ici dans un an et de réfléchir à la troisième année de l’ère COVID. Si cela se produit, nous n’avons personne d’autre à blâmer que nous-mêmes. Ne laissez pas cela arriver. Bonne année.