Résolutions du Nouvel An 2022 pour chaque équipe de l’AFC

La nouvelle année approche et je sens déjà les nombreuses résolutions à l’horizon. Qu’il s’agisse d’aller à la salle de sport ou de mieux manger, tout le monde a une chose en tête dans laquelle ils sont prêts à se lancer alors que nous tournons la page 2021 et 2022. Bien que j’aie des conseils du Nouvel An pour mon propre bien-être, j’ai aussi ont des suggestions pour chaque équipe de la NFL sur la façon dont ils peuvent rendre leur ’22 meilleur que ’21.

Des équipes qui se préparent pour une course éliminatoire jusqu’aux équipes qui devraient se concentrer sur la saison prochaine, il existe une résolution du Nouvel An adaptée à l’avenir immédiat ou à long terme de chaque équipe. Voici ce à quoi chaque équipe de l’AFC devrait s’engager en 2022 :

AFC Est



Buffalo Bills – Réparez la défense contre la course

La défense contre la course de Buffalo a été l’histoire de deux saisons différentes. Personne ne pouvait courir sur les Bills au cours des cinq premières semaines de la saison et seul Derrick Henry a eu un réel succès au cours des 10 premières semaines. Jonathan Taylor a récolté 185 verges et quatre touchés au cours de la semaine 11, ce qui semble être le point de basculement pour cette défense contre la course de Buffalo. Depuis lors, les Bills ont lutté pour contenir les arrière-champs adverses et cela leur coûte des matchs. Ils devront trouver des solutions avant les séries éliminatoires et surtout avant la saison prochaine.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Construisez autour de Mac Jones

Laisser Cam Newton marcher et donner les rênes à la recrue QB Mac Jones s’est avéré être la bonne décision. Jones, qui est le pari le plus sûr pour remporter le titre de recrue offensive de l’année de la NFL (-429 chez Tipico Sportsbook), mène les Patriots à une apparition en séries éliminatoires. Il a encore des douleurs de croissance et cela s’arrangera avec l’expérience, mais il a des années-lumière d’avance sur le début de la saison. Il est les Patriots QB1 à l’avenir et la Nouvelle-Angleterre devrait faire tout son possible pour trouver de meilleures options de capture de passes.

Dauphins de Miami – Aidez Tua

Que vous soyez d’accord ou non, Tua ressemble au quart-arrière à long terme de Miami. Il est jeune, s’améliore et joue assez bien pour gagner des matchs. Cependant, la défense fait principalement le gros du travail de semaine en semaine, ce qui devrait être un domaine de force tant que Brian Flores est là. Les dauphins ont besoin d’aide pour les positions de compétences. Jaylen Waddle est fantastique et ne fera que s’améliorer, mais tous les autres récepteurs ne sont pas fiables ou ne peuvent pas rester en bonne santé. Je doute que l’un des demis offensifs employés fasse avancer le travail non plus. Obtenez de l’aide pour Tua.

Jets de New York – Réparez la défense contre la course

Dire que les Jets sont mauvais pour défendre la course serait un euphémisme – ils sont extrêmement pauvres. New York a déjà accordé 27 touchés au sol et a accordé le deuxième plus grand nombre de verges au sol cette saison. Six porteurs de ballon différents ont parcouru plus de 100 verges au sol contre les Jets, dont Duke Johnson au cours de la semaine 15 qui n’a eu que quatre courses au cours de la saison avant ses 22 pour 107 contre New York. Peu importe ce que les Jets font au cours des deux dernières semaines de la saison, mais ils devront s’attaquer à ce sujet de préoccupation lors du repêchage ou en agence libre.

AFC Nord



Bengals de Cincinnati – Protégez Joe Burrow

Cette saison est en train de devenir un succès pour Cincinnati. La défense clique, Joe Burrow a un dossier pour le joueur de retour de l’année (+480 à Tipico) et les Bengals contrôlent leur propre destin en séries éliminatoires. Pourtant, il y a encore une tonne de signes troublants à Cincinnati, le principal d’entre eux est que Burrow prend toujours des coups. En fait, ses 47 sacs pris en tête de la NFL cette saison. Le choix de deuxième ronde Jackson Carman n’aidera probablement pas beaucoup si les Bengals décrochent une place en séries éliminatoires et que Riley Rieff est sur l’IR. Les Bengals ont fait le bon choix en faisant entrer Ja’Marr Chase plutôt que Penei Sewell, mais il est temps d’investir sérieusement dans l’aide de l’OL à l’avenir.

Ravens de Baltimore – Restez en bonne santé

Je sais, c’est plus facile à dire qu’à faire. Vous ne pouvez pas simplement vous engager à ne pas vous blesser – le football et les sports de contact ne fonctionnent tout simplement pas de cette façon. Mais, mec, les Ravens ont une très bonne formation quand ils sont tous en bonne santé. Presque tout le champ arrière a été exclu de la saison avant même qu’elle ne commence, Marlon Humphrey a terminé pour l’année Lamar Jackson pourrait potentiellement rater un troisième match consécutif avec une blessure à la cheville. Pourtant, Baltimore est en lice pour la division et a +150 chances de gagner une place en séries éliminatoires.

Pittsburgh Steelers – Abandonnez Big Ben

Il y a des rapports là-bas que Ben Roethlisberger penche pour que ce soit sa dernière saison en tant que Steeler. Je ne sais pas si cela signifie qu’il envisage de prendre sa retraite ou de se diriger vers une autre équipe. De toute façon, c’est pour le mieux. Les Steelers ont besoin d’un nouveau QB depuis des années et comme ils n’en ont pas rédigé de bons récemment, ils pourraient devoir donner la priorité à la recherche d’un vétéran cette intersaison. Russell Wilson ? Aaron Rodgers ?

Cleveland Browns – Trouvez des attrapeurs de laissez-passer

Eh bien, Odell est parti. Maintenant quoi? Chacun avait sa propre façon de ressentir le départ et comment cela pourrait être mieux pour Baker Mayfield et les Browns. Cela a certainement été vrai pendant une semaine lorsque les Browns ont détruit la défense de Cincinnati, mais maintenant la réalité s’installe. Il n’y a pas d’armes sur l’offensive de Cleveland en dehors de Nick Chubb. Les Browns ont besoin d’options de réception pour aider le jeu en cours. Ce serait formidable s’ils pouvaient répondre à ce besoin avant la saison prochaine.

AFC Sud



Tennessee Titans – Valorisez le football

D’une manière ou d’une autre, le Tennessee est à la deuxième place de l’AFC bien qu’il soit à égalité pour le deuxième plus grand nombre de revirements de la NFL. J’aimerais penser que la domination de Derrick Henry avant sa blessure y est pour beaucoup, et son absence du terrain a forcé Ryan Tannehill et l’offensive des Titans à réaliser des performances étranges. Valoriser le ballon devrait être la priorité numéro un pour les Titans alors qu’ils jouent le reste de la saison régulière et attendent le retour potentiel d’Henry.

Indianapolis Colts – Continuez à nourrir Jonathan Taylor

Jonathan Taylor connaît une saison de calibre MVP (+600 cotes à Tipico) grâce à des statistiques absolument ridicules, et il n’y a aucune raison pour que les Colts ne le conduisent pas jusqu’à la ligne d’arrivée. Il est à la limite imparable et a presque remporté à lui seul des matchs pour les Colts. Bien qu’il soit sage d’impliquer autant que possible Michael Pittman Jr., il semble risqué de donner trop de pouvoir à Carson Wentz avec une place en séries éliminatoires en jeu. Nourrissez la bête qu’est Jonathan Taylor et vivez avec les résultats.

Houston Texans – Engagez-vous pour un quart-arrière

La situation de Deshaun Watson est toujours en suspens et il est sûr de dire que les Texans n’ont aucun intérêt à réinsérer le quart-arrière dans la formation jusqu’à ce que la situation soit plus claire. Alors, il est sorti. Tyrod Taylor n’est pas le gars. Pourtant, la recrue QB Davis Mills connaît tranquillement une assez bonne première saison dans la NFL. Les Texans peuvent-ils lui faire confiance pour aller de l’avant ? C’est difficile à dire. Ils auront un top 5 dans le prochain repêchage et la possibilité de rédiger un QB1 ou d’aborder d’autres domaines et de rester avec Mills. Dans tous les cas, ils devraient en choisir un et s’y engager.

Jacksonville Jaguars – Trouvez le bon entraîneur-chef

L’expérience d’Urban Meyer a été un désastre qui a duré bien plus longtemps qu’elle n’aurait dû, ce qui en dit long puisque Meyer n’a été licencié que 13 matchs au cours de son mandat avec les Jaguars de Jacksonville. Les Jags doivent tirer le meilleur parti du choix n ° 1 au classement général Trevor Lawrence après une saison recrue difficile. Obtenir le bon entraîneur-chef à la porte va être extrêmement important pour aider Jacksonville à aller dans la bonne direction.

AFC Ouest



Kansas City Chiefs – Restez fidèle aux vôtres

Il est difficile de trouver une solution pour les Chiefs pour le moment, compte tenu de ce qui s’est passé au cours des huit dernières semaines. L’offensive de Kansas City est de retour dans les affaires et la défense est l’une des meilleures de toute la NFL. Le résultat? Huit victoires consécutives et ressemblant à des prétendants au Super Bowl après un début de saison inhabituel. Patrick Mahomes et l’offensive ont trouvé leur chemin ces dernières semaines et la défense se comporte de manière dévastatrice.

Chargers de Los Angeles – Prenez les points

L’analyse est un excellent outil et c’est formidable que Brandon Staley se débarrasse des approches ennuyeuses et prévisibles de l’appel de jeu en quatrième position. Cependant, il est normal d’être basique parfois. Je suis tout à fait d’accord pour négliger le botté de dégagement au quatrième but, mais je pense que les Chargers pourraient être dans une situation différente s’ils prenaient les trois points lorsque cela était nécessaire. Je me rends compte qu’il est facile de le dire maintenant après coup, mais je pense vraiment que lorsqu’il y a des occasions de frapper un panier, vous devriez le faire en fonction de l’emplacement du ballon. On verra si les Chargers s’en tiennent à leur audace.

Raiders de Las Vegas – Obtenez des récepteurs à Derek Carr

Les Raiders sont passés d’une attaque électrisante, d’une défense à saignement ponctuel à une attaque ennuyeuse, une défense avare en quelques semaines. Il y a des raisons évidentes aux difficultés de Las Vegas en attaque, et il serait dans leur intérêt d’y remédier à l’avenir. Je ne sais pas quelle serait la solution pour le reste de la saison, à part que Darren Waller soit en bonne santé, puis essaie de briser la défense par-dessus avec quelques autres tirs en profondeur de Desean Jackson. Ils devront trouver un ou deux récepteurs supplémentaires qui peuvent soulager l’attention de Hunter Renfrow.

Denver Broncos – Arrêtez d’aligner des quarts médiocres

C’est une résolution du Nouvel An tellement évidente que même le fan le plus occasionnel pourrait trouver. Mais cela ne change rien au fait que Denver doit faire quelque chose de différent au poste de quart-arrière à l’avenir. D’une part, cela exciterait la franchise d’avoir un QB de qualité réelle qui puisse faire un spectacle. Et deuxièmement, ce serait vraiment un coup de pouce pour une défense déjà solide. Peut-être qu’ils peuvent faire un jeu pour Russell Wilson cette intersaison.

