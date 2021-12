Résolutions du Nouvel An pour chaque équipe de la NFC

Le compte à rebours est en cours jusqu’en 2022 et c’est cette période de l’année où les gens élaborent leurs résolutions. Qu’il s’agisse d’un nouveau régime ou d’une meilleure stratégie financière, tout le monde a une chose en tête qu’il est prêt à attaquer alors que nous nous dirigeons vers le 1er janvier. J’ai pris une résolution de deux, mais j’ai pensé qu’il serait plus amusant d’en fournir une pour chaque équipe de la NFL.

Jeudi, nous avons jeté un œil à l’AFC. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur le NFC.

Des 12-3 Packers de Green Bay aux Lions de Detroit qui ont remporté deux victoires, il existe une résolution du Nouvel An adaptée à l’avenir immédiat ou à long terme de chaque équipe.

NFC Est



Cowboys de Dallas – Gardez Dak debout

La résolution est simple : gardez Dak debout. Et au crédit de la ligne O, ils ont fait exactement cela tout au long de la carrière de Prescott et continuent de le faire. Dak n’est limogé que deux fois par match en moyenne sur les 14 matchs auxquels il a joué. Sa santé et sa disponibilité signifient tout pour cette équipe des Cowboys si elle veut mettre la touche finale à une très bonne saison 2021. Ils ont aussi beaucoup d’argent investi dans Dak à l’avenir, alors encore une fois, gardez-le debout.

Eagles de Philadelphie – Développer une ruée vers les passes plus forte

Il semble que les Eagles de Philadelphie aient leur jeune talent en ordre du côté offensif du ballon. Jalen Hurts, DeVonta Smith et Miles Sanders devraient être les pièces à construire pendant un certain temps. Leur vie est facilitée par une défense solide et décemment forte contre la course et la passe. Mais cette défense peut monter d’un autre cran si elle pouvait atteindre davantage le quart-arrière adverse. Les 25 sacs des Eagles sont à égalité avec Detroit pour le deuxième moins grand nombre de la NFL.

Équipe de football de Washington – Obtenez un bon quart-arrière

J’ai dit cela pour quelques autres équipes de la NFL et je le dirai pour Washington ; trouver un bon quarterback. Oui, Ryan Fitzpatrick est un bon quart-arrière et Taylor Heinicke est décent, mais cela ne fera rien d’autre que vous garder en dehors de la course aux séries éliminatoires. Repêchez, signez ou échangez contre un quart-arrière de qualité qui relancera l’offensive et fera plus que gâcher la jeune carrière de Terry McLaurin.

New York Giants – Faites appel à un coordinateur offensif qui peut faire preuve de créativité

Voici quelques statistiques pour vous; les Giants ont le 10e moins de verges par la passe et le troisième moins de touchés et d’interceptions par la passe dans la NFL cette saison. Il y a plus. New York se classe parmi les six derniers pour les verges au sol et est à égalité au dernier rang des touchés au sol de la ligue. Ce sont de mauvaises combinaisons à avoir, et il n’est pas surprenant que les Giants terminent avec un record de défaites pour la cinquième saison consécutive.

NFC Nord



Packers de Green Bay – Resserrez les équipes spéciales

Il n’y a vraiment pas grand-chose à choisir en ce qui concerne la saison 2021 des Packers. Aaron Rodgers (-180 cotes MVP à Tipico) a l’offensive dans les affaires, tandis que la défense n’accorde que 21,6 points par match. Le résultat? Le meilleur record de la NFL (12-3) et +425 de chances de remporter le Super Bowl. Pourtant, chaque équipe a quelque chose qu’elle peut améliorer, et pour Green Bay, c’est indéniablement ses équipes spéciales qui jouent. Les Packers ont l’un des pires retours de botté d’envoi (17,6) et des retours de botté de dégagement (6,8 verges) moyens et ont le plus grand nombre de échappés de retour de botté de dégagement de la ligue (4). Le pire, c’est que Mason Crosby a oublié comment marquer des buts. Son taux de connexion de 70 pour cent est inférieur à 68,4 pour cent de Seattle pour le pire de la NFL. Les échappés de retour sont évitables et doivent être un point d’insistance avant les séries éliminatoires. La saison prochaine pourrait être le moment pour un nouveau kicker.

Vikings du Minnesota – Libérez Justin Jefferson

Cela peut être biaisé venant d’un manager de fantasy de Justin Jefferson, mais bon. Mike Zimmer, s’il vous plaît, donnez à JJ ses cibles. Ils arrivent à un rythme plus élevé ces dernières semaines, mais vous ne devriez pas avoir à vous blesser pour vous rendre compte que Jefferson devrait être le point d’accent sur l’offensive. Il est déjà aussi bon en année 2 et devrait être traité comme tel. Cela semble être une solution facile, Vikings, pour l’avenir immédiat et à long terme.

Chicago Bears – Trouvez un nouvel entraîneur-chef

Il y a beaucoup de choses à améliorer à Chicago et le plus important est de trouver un nouvel entraîneur-chef. Il semble que le départ de Matt Nagy soit inévitable à ce stade. Faites entrer quelqu’un qui va galvaniser le vestiaire et être un leader parmi les hommes. Cela aiderait aussi si ce gars pouvait tirer le meilleur parti du talent de son équipe.

Lions de Détroit – Réussir le repêchage

Comment puis-je expliquer qu’une équipe avec deux victoires au total sur la saison n’est pas vraiment une si mauvaise équipe ? Vous êtes ce que votre dossier indique, mais Detroit a perdu six matchs par un score. Les Lions sont aux portes de la médiocrité mais n’en ont tout simplement pas les morceaux. Je ne réagirais pas de manière excessive et ne ferais pas un tas de mouvements drastiques. Évaluez plutôt cette équipe en profondeur et commencez à élaborer un plan étape par étape pour redonner à cette équipe sa pertinence. Je ne vois pas les Lions pouvoir attirer grand-chose en agence libre, il va donc falloir commencer par le repêchage.

NFC Sud



Tampa Bay Buccaneers – Prioriser

Les champions en titre ont beaucoup de joueurs de renom mis en jeu libre après cette saison et il sera difficile de tous les retenir. Pour n’en nommer que quelques-uns en attaque – Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Gronkowski, Leonard Fournette, Ronald Jones. En défense – Jason Pierre-Paul, Ndamukong Suh, William Gholston, Richard Sherman. C’est beaucoup de talent qui devra recevoir de l’argent, et les Bucs devraient réfléchir sérieusement à la façon de dépenser. Répondre à Tom Brady ? Faire le plein de défense ? Peut-être qu’une combinaison des deux se produira. Nous verrons.

Falcons d’Atlanta – Plus de Cordarelle

Plus de Cordarrelle, s’il vous plaît ! À la fois sur et en dehors du terrain, pour être clair. Nous connaissons tous la nouvelle vie de Patterson en tant que joueur de football avec les Falcons d’Atlanta. Il connaît sa meilleure saison en tant que pro et est l’un des rares points positifs de la saison d’Atlanta. En plus de cela, Cordarrelle est juste une joie en dehors du terrain. Chaque fois que la caméra le coupe, il fait ou dit quelque chose d’adorable. Gardez-le dans le mix avec tout ce que vous faites, Falcons. Formule gagnante juste là.

Saints de la Nouvelle-Orléans – Soyez en bonne santé

Il s’agit d’une résolution paresseuse qui est injuste pour les joueurs de la NFL, étant donné qu’ils mettent leur corps en jeu chaque semaine uniquement pour obtenir des résultats qui sont hors de leur contrôle. Mais cela semble être le plus grand résolveur de problèmes au cours d’une année aussi difficile pour l’offensive des Saints lors de sa première remise des gaz sans Drew Brees. Jameis Winston n’a pas avancé dans la saison avant de se blesser, Taysom Hill est dans et hors de l’alignement, tout comme Trevor Siemian. Tout cela avant de prendre en compte le meilleur écarteur de l’équipe, Michael Thomas, qui n’a pas pris un seul snap cette saison en raison d’une blessure. C’est beaucoup de problèmes que peu d’équipes pourraient surmonter.

Carolina Panthers – Arrêtez de jouer aux chaises musicales

J’en ai fini avec ce jeu de chaises musicales auquel les Panthers jouent avec ces quarterbacks. Ma tête tourne avec tous les échanges Sam Darnold-Cam Newton-PJ Walker. Cela doit aussi être frustrant pour les trois QB et c’est probablement très difficile d’obtenir n’importe quel type de rythme. Pour être juste, ce n’est pas comme si l’un d’eux avait un rythme à suivre à ce stade. Pourtant, vous savez ce que je dis. Engagez-vous avec un gars la saison prochaine et construisez une attaque autour de lui. Vivez avec les résultats.

NFC Ouest



Los Angeles Rams – Double mise

Les Rams sont devenus une équipe qui fait tapis à chaque occasion. Choix de repêchage ? Pas besoin d’eux. Superstar mécontente disponible ? Odell Beckham Jr., Jalen Ramsey, Von Miller – échangez pour tous. C’est une stratégie de consolidation d’équipe rafraîchissante que vous voyez principalement dans la NBA, où les équipes essaient simplement d’attraper autant de superstars que possible. Je l’aime! Et je ne pense pas que ce soit une expérience ratée si cela n’équivaut pas à une victoire au Super Bowl. Les Rams sont déjà assez profonds, alors autant continuer.

Cardinals de l’Arizona – Posséder la deuxième moitié de la saison

Je n’ai PAS vu les Cardinals de l’Arizona aligner une attaque parmi les sept ou huit dernières dans la NFL – certainement pas après leur début de saison 7-0 au cours duquel Kyler Murray était le principal candidat au poste de MVP. Ce même groupe affiche désormais une moyenne de 20,4 points par match (6e), 210,7 verges par la passe par match (6e) et est tombé à la cinquième place de la NFC (10-5). Cela ne devrait surprendre personne, mais les espoirs de MVP de Kyler sont désormais minces après une autre glissade en deuxième mi-temps pour une saison consécutive. Kliff Kingsbury doit mieux s’adapter aux ajustements des autres équipes.

49ers de San Francisco – Confiez-le à Trey

Jimmy G est ce quart-arrière qui est assez bon pour que votre équipe déjà bonne fonctionne bien, mais n’est pas celui qui met votre équipe pleine d’espoir pour le championnat au-dessus. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose non plus; certaines équipes de bas de gamme de la NFL aimeraient être dans cette situation. Mais pour les 49ers, ils ont été là et ont fait cela, ce qui rend ce processus plus frustrant. Alors, pourquoi ne pas le confier à la recrue n°3 au repêchage global ? Trey Lance aura des douleurs de croissance, mais il vaut mieux demander aux représentants maintenant d’accélérer le processus.

Seattle Seahawks – Laissez Russ partir

« Laissez Russ cuisiner » ressemble à une campagne si ancienne en ce moment. Sa blessure au doigt le retient probablement, tout comme l’esprit footballistique de l’équipe d’entraîneurs. Russ aurait voulu partir au cours de la dernière intersaison et il semble que ce soit le moment de le faire. Laisse Russ partir, peut-être rééquiper l’équipe d’entraîneurs et recommencer tout ça. The 12th Man mérite bien mieux que le produit mis sur le terrain.

