résolutions et hertz autorisées par chaque câble et sa version

HDMI de 1.0 à 2.1: comment l’interface a-t-elle évolué?

Nous n’allons pas commenter l’histoire de HDMI depuis sa création, mais un résumé de base de la spécification en tant que telle est toujours utile, mais surtout comment elle a évolué au fil des ans.

HDMI ou Interface multimédia en haute définition a été conçu à la fin de 2002 (1.0 avec 3,96 Gbit / s) et a été commercialisé bien dans l’année 2003 grâce à sa spécification 1.0, qui pourrait prendre en charge une résolution de 1 280 × 720 et jusqu’à 60 Hz à 1,45 Gbit / s, ou à défaut 1920 × 1080 jusqu’à ce que 60 heuresz avec 3,20 Gbit / s.

Comme nous pouvons le voir, les limites étaient évidentes, même en considérant qu’il avait les 19 broches actuelles, mais c’était une norme qui venait de naître et qui avait besoin de temps. La version 1.1 contenait les mêmes fonctionnalités, mais ajoutait la prise en charge de DVD audio.

HDMI 1.2 (3,96 Gbits / s maximum) arrivé en août 2005 et a apporté avec lui l’audio de jusqu’à 8 canaux, où en plus en termes de résolution et de Hz, ils ont augmenté de 1 280 × 720 à 120 Hz et un soutien a été apporté pour 1440p à 30 Hz avec une bande passante de 2,78 Gbits / s, où curieusement moins de largeur était nécessaire qu’en FHD à 60 Hz (3,20 Gbit / s).

Pour sa part HDMI 1.2a vient d’ajouter la spécification CEC (Electronic Consumer Control) respectant tout ce qui était dit dans sa version précédente.

HDMI 1.3 était un changement de câble et l’introduction de la 4K

À l’été 2006, la version est arrivée HDMI 1.3 (8,16 Gbit / s maximum) qui était une nouvelle avancée en termes de résolution et de hertz pour les jeux, mais qui présentait également des limitations dans certains modes. A) Oui, 720p pourrait supporter jusqu’à 120 Hz et FHD s’est levé à la 144 Hz nativement, où pour la première fois nous avons vu le support à la 240 Hz sous cette résolution.

Ce support incluait la compression RVB pour réduire la bande passante du câble, puisqu’elle atteignait 14 Gbits / s. Dans 2560 x 1440p le soutien a été donné jusqu’à 144 Hz De plus, mais comme en 1080p, ils incluaient la compression RVB, où elle atteignait 14,08 Gbit / s.

Les 120 Hz ils ont également souffert d’une telle compression alors qu’ils n’obtenaient qu’une bande passante de 11,59 Gbit / s. Pour la première fois, un câble standard a pris en charge la résolution 4K, et il l’a fait nativement à 30 Hz sans restrictions et à 60 et 75 Hz avec compression des couleurs.

Nous ne pouvons pas oublier le soutien à 5K avec la compression des couleurs en raison des 10,94 Gbit / s nécessaires.

Les prétentions de la norme n’ont pas changé pendant qu’ils sortaient des versions et il est resté en termes de résolution et de hertz exactement les mêmes jusqu’à 1.4b, également inclus. Cela ne veut pas dire qu’aucune amélioration n’a été apportée à chaque version, puisqu’entre 1.3 et 1.4b ont été ajoutés, par exemple, DTS-HD ou Dolby TrueHD, un canal de retour audio ou la prise en charge de Ethernet.

HDMI 2. et 2.0b

Avec la version 2 de HDMI (14,4 Gbit / s maximum) arrivé fin 2013, un autre bond assez important de performances a été réalisé, puisque 720p est resté natif jusqu’à 120 Hz, 1080p fait de même jusqu’à ce que 240 Hz et 1440p réalisé que le 144 Hz n’avait pas besoin de compression de couleur avec sa perte de qualité conséquente.

Malheureusement, le 1440p à 240 Hz ils en avaient encore besoin (24,62 Gbit / s). De son côté, la 4K a été prise en charge pour la première fois jusqu’à 75 et 120 Hz, toutes deux avec compression RVB, mais nous avons pu utiliser le 60 Hz aucune perte.

La résolution 5K (2880p) il avait finalement 30 Hz natif sans perte et atteignait même 60 Hz avec compression, montrant qu’il pouvait être redimensionné un peu plus en termes de pixels. Et il en était ainsi, puisque nous avons pu profiter de la 8K (24,48 Gbit / s) à 30 Hz avec compression RVB.

D’autres détails pertinents étaient la mise en œuvre de l’audio jusqu’à 1536 kHz (7,1 à 192 KHz), prise en charge du format 21: 9 ou synchronisation dynamique du streaming vidéo et audio.

HDMI 2.0a a été publié en 2015 et n’a ajouté que la prise en charge de HDR, tandis que la version 2.0b est sortie un an plus tard offrant la seule nouveauté HLG (Hybride Log-Gamma),

HDMI 2.1

La dernière version de la norme (HDMI 2.1) est arrivée en janvier 2017 avec de nouvelles améliorations de la résolution et du hertz, où, par défaut, il est indiqué qu’un câble est nécessaire HDMI 4K en tant que tel, bien que beaucoup conseillent sur le câble certifié en raison de l’augmentation brutale de la bande passante qui a été obtenue.

Et c’est que nous sommes passés des 14,4 Gbps de la version 2.0b à 42,6 Gbps de cette version 2.1. Cela suppose que dans 720p nous aurons 30, 60 et 120 Hz, en 1080p jusqu’à 30,60, 120, 144 et 240 Hz, en 1440p prend en charge jusqu’à 30, 60,75, 120, 144 et 240 Hz, le tout sans compression des couleurs.

Aller à 4K, nous aurons 30, 60, 75, 120 et 144 Hz nativement et sans restrictions, mais le 240 Hz (54,84 Gbit / s) nécessitera une compression, bien que dans ce cas, nous ayons déjà opté pour DSC et non RVB en tant que tel.

5K ou 2880p abritera 30 Hz, 60 Hz et 120 Hz, ayant cette dernière compression DSC en ayant besoin de 45,66 Gbps. Finalement, 8K n’aura que nativement 30 Hz, puisque, bien que maintenant le 60 Hz et 120 Hz ces deux taux de rafraîchissement nécessiteront DSC.