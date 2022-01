Résolutions pour une nouvelle année

La nouvelle année est arrivée, tout comme une autre variante du Covid-19. Alors que le début de l’année peut sembler avoir connu un début difficile, la résilience humaine peut à nouveau surmonter cette vague. Voici quelques résolutions du nouvel an qui contribueront à une bonne santé mentale, à la forme physique et au calme.

Par Reya Mehrotra

Voyager

La nouvelle année a commencé avec de nombreuses restrictions et une peur persistante du virus invisible, mais voyager peut s’avérer être une bonne rupture avec le chaos et l’horaire de travail monotone. Si ce n’est pour les loisirs, prévoyez un séjour dans des endroits calmes ou loin des villes métropolitaines. Voyager vers des destinations moins peuplées et moins peuplées était la tendance pour 2021 et peut également être suivi en 2022. Une fois que les cas commencent à se calmer, de longues vacances et des voyages en voiture peuvent être planifiés. En effet, un seul congé obligatoire par an, en solo ou entre amis ou en famille, doit être le mantra de la population active.

Exercer

Malgré la fermeture des gymnases et la fermeture des parcs publics en raison des craintes de Covid, la forme physique ne doit pas être ignorée. Ces derniers temps, un certain nombre de crises cardiaques ont été observées chez des personnes âgées de 30 à 50 ans. Bien qu’il puisse y avoir d’autres raisons sous-jacentes, le stress ou l’anxiété induits par Covid est un facteur qu’il ne faut pas ignorer. Les entraînements à domicile, les longues marches, la méditation et la pratique du yoga pendant au moins une heure par jour peuvent aider à rester actif et en bonne santé. Il faut aussi faire de petites pauses pour marcher ou s’étirer entre de longues heures de travail. Être physiquement actif peut également aider à rompre la monotonie du travail à domicile.

Sommeil

La pandémie a perturbé l’horaire de sommeil. Avec le travail à domicile, beaucoup ont perturbé leurs routines pour travailler tard le soir, ce qui a également entraîné un métabolisme lent, de la fatigue, du stress et un certain nombre d’autres problèmes de santé connexes. Bien que pour certains, il n’y ait pas d’heures de travail fixes, les employés doivent s’assurer qu’ils respectent les heures de travail du bureau tout en travaillant à domicile pour maintenir leur routine. Un bon sommeil de sept à huit heures est important pour un esprit et un corps sains. Si vous dormez tard le soir, faites de courtes siestes pendant la journée.

Lire

Un bon livre peut faire des merveilles et peut changer votre esprit et votre humeur pour le mieux. En fait, la lecture est une forme de soins personnels car elle donne à l’esprit le pouvoir de l’imagination. Faites de la lecture une priorité et essayez de lire au moins un livre tous les deux mois. Les livres de motivation, d’auto-assistance et positifs peuvent être préférés. Avec l’option de livres audio disponible sur des plateformes comme Audible et Storytel, il est devenu facile d’écouter un livre tout en effectuant d’autres tâches. On peut également consacrer une heure après le travail à lire un livre et réduire le temps de défilement sur les smartphones. Grâce à cela, le temps passé sur les réseaux sociaux peut également être réduit.

Passe-temps

Se livrer à des loisirs. Les deux dernières années de travail à domicile leur ont donné amplement le temps de s’adonner à ce qu’ils aiment faire. Certains ont même changé de carrière et ont commencé à travailler à temps plein comme passe-temps. Cette année également, il faut poursuivre des passe-temps ou acquérir de nouvelles compétences pour rester motivé et optimiste. Avec des cours de formation et des cours en ligne, il est devenu facile de se perfectionner, d’apprendre une nouvelle chose ou de se lancer dans un passe-temps et d’y exceller. On peut également essayer des cours en ligne pour ajouter de nouvelles compétences au CV et utiliser ce temps pour grandir dans vos domaines respectifs.

Investir

Les deux dernières années nous ont montré l’imprévisibilité du temps et comment les licenciements ont brisé de nombreuses familles. Avec à nouveau un nuage d’incertitude, il faut économiser une partie de ses revenus à bon escient et investir pour se préparer au pire. Des applications comme Groww, Zerodha et 5paisa peuvent être utilisées pour investir dans des fonds communs de placement, des actions et des SIP, tandis que certains pourraient essayer les dépôts à terme fixes traditionnels ou investir dans l’immobilier ou l’or.

Mangez sain

Maintenez un équilibre alimentaire sain avec l’inclusion de fruits, de salades, de légumes verts et évitez trop de caféine lorsque vous travaillez tard. L’hydratation est l’une des choses les plus importantes et doit être suivie surtout pendant les mois d’été. Évitez ou limitez la consommation de malbouffe pour ne pas grossir et augmenter le cholestérol avec moins d’activité physique tout en travaillant à domicile. Suivez un régime simple et lent, en essayant des recettes traditionnelles et régionales qui se vantent d’une nutrition pour briser la monotonie.

