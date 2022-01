Résolvez des énigmes à votre table avec la mise à jour passthrough de Cubism sur Quest

En son cœur, Cubism est un casse-tête occasionnel qui encourage les joueurs à essayer, réessayer. C’est un jeu qu’il vaut mieux jouer quotidiennement jusqu’à ce que vous résolviez toutes les énigmes, et la dernière mise à jour pour Oculus Quest et Oculus Quest 2 encourage ce jeu d’une toute nouvelle manière. La mise à jour Cubism Passthrough permet aux joueurs de résoudre des énigmes tout en voyant leur environnement, ouvrant une toute nouvelle perspective sur les énigmes.

Source : Vanbo LLC

Que vous buviez du thé tout en résolvant votre casse-tête du matin ou que vous vous assuriez simplement que les enfants ne fassent pas de bêtises pendant que vous faites une pause rapide, le mode passthrough utilise les quatre caméras de chaque casque Quest pour vous montrer exactement ce qui vous entoure. fois. Cela fonctionne particulièrement bien lorsque vous utilisez vos mains au lieu de vos contrôleurs, grâce à la prise en charge native du suivi des mains.

D’autres jeux comme Blaston ont récemment ajouté la même fonctionnalité, mais Cubism va encore plus loin avec une certaine interaction avec l’environnement. Pendant le jeu, les joueurs peuvent activer le « mode sur table », qui fait que les pièces du puzzle projettent des ombres sur la table à laquelle vous êtes assis – virtuellement, bien sûr – et place même le menu du puzzle à plat sur la table pour un accès facile.

Combinez cela avec la précédente mise à jour du suivi des mains et l’ensemble supplémentaire de 30 puzzles qui ont été ajoutés gratuitement et vous comprendrez pourquoi c’est l’un des meilleurs jeux Quest 2 que vous pouvez acheter. La mise à jour Cubism Passthrough est gratuite et déployée pour tous les utilisateurs de Quest et Quest 2 le 6 janvier à 10 h 00 HNP.

Obtenez ce casse-tête déroutant : le cubisme



Pouvez-vous intégrer toutes ces formes folles dans le cube ? Le cubisme vous fera gratter votre caboche avec des dizaines de puzzles colorés.

10 $ chez Oculus

