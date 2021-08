Résoudre le blocage du dernier kilomètre dans la livraison de colis

La pandémie de COVID-19 a déclenché un changement substantiel dans les habitudes d’achat des consommateurs, du commerce de détail au commerce électronique. Au premier trimestre 2021, les ventes en ligne étaient 74% plus élevées qu’au cours de la même période en 2020. D’ici 2025, le nombre estimé de colis livrés dans le monde passera à 200 milliards, contre moins de 90 milliards en 2018.

Alors que la transformation numérique continue de nombreuses entreprises poursuivra cette tendance, et bien que de nombreux consommateurs soutiennent les questions environnementales, peu considèrent les effets environnementaux et les conséquences sociales de leur choix de livraison. Cependant, l’augmentation de la congestion dans les rues et la baisse de la qualité de l’air ne sont pas durables.

Pour y remédier, il faut un changement de comportement de la part des consommateurs et de l’industrie pour apporter une collaboration, un compromis et une conformité accrus aujourd’hui et pour l’avenir. Cela garantit à la fois des avantages pour les consommateurs et les détaillants.

Dégager la rue

Lorsque les consommateurs choisissent leur option de livraison, la commodité est généralement leur principale considération. Malgré cela, les personnes interrogées dans une récente enquête du BCG ont mis en évidence des problèmes liés à leur incapacité à contrôler le processus de livraison et les multiples livraisons quotidiennes. Il existe une opportunité de développer un système de livraison qui améliore l’efficacité et a moins d’impact sur l’environnement.

Il y a trois façons d’y remédier…

1. Un réseau de livraison Out-of-Home (OOH)

Un réseau OOH de destinations pratiques qui répondent aux besoins de livraison et de retour des clients pourrait réduire les kilomètres parcourus par les véhicules de transport de 66 %. Avec des services supplémentaires, les achats en ligne peuvent être rendus encore plus faciles pour tout le monde. Celles-ci seraient de taille variable : les plus grandes situées dans les centres commerciaux et autres endroits fréquemment fréquentés pourraient offrir des services pratiques tels que l’emballage, l’étiquetage et l’envoi de colis.

Les emplacements de taille moyenne dans les magasins de grande rue tels que les cafés ou les fleuristes fourniraient des services de ramassage et de dépôt. De petits casiers de ramassage pourraient également être placés dans des centres communautaires tels que des parcs et des aires de loisirs, en fonction de la demande et du trafic piétonnier.

2. Une certification verte

Les villes, couvrant l’ensemble du réseau de livraison, devraient développer des normes respectueuses de l’environnement transparentes et sensées (une certification verte) – y compris la gestion de flotte verte et des points de collecte hors domicile (PUDO) exploités de manière durable. Une plus grande visibilité sur les pratiques des transporteurs favoriserait une plus grande prise de conscience de l’impact tangible de la livraison du transporteur auprès des consommateurs.

En allant plus loin dans l’introduction des certificats verts, cela renforcerait la confiance des consommateurs dans les entreprises auprès desquelles ils achètent et garantirait que les transporteurs créent un écosystème de livraison plus durable et un avenir plus vert.

3. Une plateforme intelligente

Enfin, les transporteurs ; Les entreprises de commerce électronique et les villes devraient travailler ensemble pour mettre en œuvre une plate-forme unique et intelligente qui intègre toutes les options de livraison et PUDO. La création d’une plate-forme intelligente permet aux clients du commerce électronique de choisir les options les plus appropriées et de consolider leurs multiples livraisons. Les compagnies maritimes peuvent emboîter le pas en consolidant leur calendrier de livraison et en traçant l’itinéraire efficace. Cela créerait une expérience d’expédition et de livraison bien améliorée pour les consommateurs.

Offrir les avantages

Pour tisser ces trois éléments dans un écosystème cohérent, les organisations doivent travailler avec un orchestrateur indépendant. L’objectif principal de ce type d’écosystème de livraison est de fournir aux consommateurs une gamme d’options tout en augmentant l’efficacité de la livraison et en réduisant la nécessité d’engager des coûts supplémentaires. Les consommateurs auraient la possibilité de regrouper leurs commandes grâce à une solution de livraison personnalisée en un clic et d’avoir une visibilité sur l’impact environnemental de leur option de livraison. Cependant, les avantages pour les autres parties prenantes impliquées dans le réseau sont tout aussi vitaux.

Les détaillants en ligne sont déjà chargés d’intégrer les options de livraison qu’ils offrent au client, gérant souvent le suivi de la livraison, les demandes de renseignements et les plaintes de leur propre chef. En participant activement au nouvel écosystème, ils peuvent améliorer leur taux de conversion de panier et leurs revenus supplémentaires. De plus, étant donné qu’une option de livraison plus durable sera disponible, les entreprises de commerce électronique peuvent renforcer les références vertes de leur marque, dont il a été prouvé qu’elles ont un impact réel sur les performances commerciales. Les avantages d’un système de prestation intégré sont clairs, mais y parvenir est une autre affaire.

La route devant

Pour offrir les avantages de l’écosystème de livraison, toutes les parties prenantes devront s’engager dans un effort concerté et collaboratif et faire des compromis.

Premièrement, les décideurs doivent déterminer la nature actuelle du réseau de distribution d’une ville et découvrir ses inefficacités et ses coûts externes. Pour une évaluation précise, divers éléments doivent être pris en considération, tels que la géographie, la densité de population, les infrastructures, la santé et le nombre de transporteurs vers leurs destinations de livraison relatives. Les décideurs doivent ensuite concevoir le réseau de prestation et l’ensemble des interventions nécessaires pour réduire les coûts et les inefficacités.

Les détaillants ont également un rôle à jouer en adoptant des solutions techniques pour permettre aux processus de paiement de s’intégrer aux plateformes de livraison intelligentes tierces. Les détaillants devraient également adapter le processus de paiement pour permettre et promouvoir des options de livraison plus écologiques, en offrant un réseau dense de destinations accessibles en OOH pour leurs clients.

Les avantages d’un écosystème de livraison intégré sont clairs. Pour y parvenir, il faudra des efforts concertés, une collaboration et des compromis de la part des décideurs politiques de la ville, des transporteurs et des détaillants. En fin de compte, tout le monde doit se rassembler pour considérer les besoins de la société par rapport à l’individu et imaginer ce dont les sociétés futures auront besoin.