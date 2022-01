Résoudre le problème de saisie tactile du Pixel 6 avec cette solution de contournement

J’espère que vous ne vous souciez pas trop des services d’accessibilité

Il est indéniable que le Pixel 6 et son homologue Pro respectif sont les meilleurs téléphones fabriqués par Google à ce jour. Avec son premier chipset interne, ainsi qu’une configuration de caméra de pointe et d’autres fonctionnalités phares intéressantes, ils sont difficiles à battre. Mais pour autant que nous les aimons, aucun téléphone n’est parfait, et ceux-ci ont également leur propre part de problèmes matériels et logiciels à traiter. Un particulièrement ennuyeux voit votre téléphone se bloquer au hasard et ignorer toutes les entrées tactiles pendant 1 à 2 secondes à la fois. Bien qu’il s’agisse d’un problème qui doit être résolu par Google, un utilisateur de Reddit a réussi à trouver une solution temporaire à ce problème, même si elle est assez extrême.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Un fil Reddit utile de l’utilisateur /u/micku7zu commence par essayer d’identifier les causes de ces blocages : lorsqu’un service d’accessibilité avec l’autorisation « canPerformGesture » ​​est activé, l’écran peut s’arrêter pendant 1 à 2 secondes chaque fois que la charge restante de la batterie en baisse une autre. 1 pour cent. Si ce problème vous affecte, l’astuce pour l’arrêter semble impliquer la désactivation de tous les services d’accessibilité. Et par là, nous entendons vraiment tous, y compris des choses comme Voice Access. C’est une solution un peu radicale pour quelque chose qui doit être réparé de la part de Google – et aussi probablement un non-droit si vous dépendez de l’un d’entre eux.

Si vous rencontrez ce problème et que vous préférez une solution plus acceptable, vous pouvez essayer d’afficher le rapport sur Google Issue Tracker pour attirer l’attention sur celui-ci. Heureusement, la société a déjà reconnu le problème dans ce rapport mais mentionne des problèmes de reproduction – le fil Reddit d’origine fournit des étapes pour recréer le bogue, donc espérons-le, cela peut éventuellement conduire à un correctif. En attendant, si vous êtes concerné, vous devrez soit vivre sans services d’accessibilité, soit supporter ce problème jusqu’à l’arrivée d’une mise à jour.

Comment faire une capture d’écran dans Android lorsqu’une application ne veut pas que vous le fassiez

Deuxième révision : maintenant avec plus de périls !

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (200 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright